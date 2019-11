Brasile-Argentina: le formazioni ufficiali della partita

Le formazioni ufficiali di Brasile-Argentina: incontro amichevole che si giocherà in Arabia Saudita, calcio d’inizio alle ore 18.

RIYADH – Tra poco faranno il loro ingresso in campo i giocatori di Brasile e Argentina per un match che si preannuncia spettacolare. Per quanto concerne il capitolo formazioni 4-3-3 per entrambe le squadre: nel Brasile tridente d’attacco formato da Gabriel Jesus, Firmino e Willian mentre nell’Argentina tridente offensivo composto da Lautaro Martinez, Messi e Ocampos.

Le formazioni ufficiali di Brasile-Argentina

BRASILE (4-3-3): Alisson; Danilo, Eder Militao, Thiago Silva, Alex Sandro; Arthur, Casemiro, Paquetà; Gabriel Jesus, Firmino, Willian. COMMISSARIO TECNICO: Tite

ARGENTINA (4-3-3): Andrada; Foyth, Otamendi, Pezzella, Tagliafico; Paredes, De Paul, Lo Celso; Lautaro Martinez, Messi, Ocampos. COMMISSARIO TECNICO: Scaloni