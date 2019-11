Brasile-Argentina 0-1, il tabellino: decisivo il gol di Messi

Il tabellino di Brasile-Argentina 0-1 il risultato finale: successo della Seleccion grazie al gol di Messi, sorride Scaloni.

RYIADH – Nell’amichevole di lusso giocata in Arabia Saudita l’Argentina batte il Brasile centrando il secondo successo consecutivo in amichevole dopo la vittoria contro l’Ecuador. A decidere il match un gol di Messi nella prima frazione di gioco, rete numero 69 in Nazionale per la Pulce.

Brasile-Argentina 0-1: il tabellino del match

BRASILE (4-3-3): Alisson; Danilo, Eder Militao, Thiago Silva, Alex Sandro (64′ Lodi); Arthur (55′ Fabinho), Casemiro (86′ Wesley), Paquetà (46′ Coutinho); Gabriel Jesus (71′ Richarlison), Firmino, Willian (71′ Rodrygo). COMMISSARIO TECNICO: Tite

ARGENTINA (4-3-3): Andrada; Foyth, Otamendi, Pezzella, Tagliafico; Paredes (83′ Rodriguez), De Paul (90′ Dominguez), Lo Celso (59′ Acuna); Lautaro Martinez (88′ Alario), Messi, Ocampos (75′ Gonzalez). COMMISSARIO TECNICO: Scaloni

RETI: 14′ Messi (A)

AMMONIZIONI: Casemiro, Danilo, Militao (B), De Paul, Tagliafico, Paredes (A)

ESPULSIONI: //

RECUPERO: 2′ nel primo tempo, 5′ nel secondo tempo

STADIO: King Saudi University Stadium