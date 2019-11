Brasile – Argentina: cronaca diretta live, risultato in tempo reale

Diretta di Brasile – Argentina del 15 novembre 2019: presentazione, formazioni e cronaca in tempo reale dell’amichevole di lusso, calcio d’inizio alle ore 18 italiane

RIYADH – Venerdì 15 novembre alle ore 18 italiane andrà in scena Brasile – Argentina, amichevole di lusso che si disputerà in Arabia Saudita. I due colossi del calcio Mondiale torneranno a sfidarsi cinque mesi dopo il successo della Nazionale di Tite nella semifinale di Copa America, vinta poi dai verde-oro. Da una parte, dunque, c’è il Brasile che, nelle amichevoli di ottobre, ha rimediato due pareggi contro Nigeria e Senegal mentre dall’altra parte c’è l’Albiceleste che, nelle ultime due amichevoli, ha rimediato una vittoria e un pareggio contro Ecuador e Germania.

La cronaca minuto per minuto

BRASILE-ARGENTINA IN DIRETTA Venerdì 15 novembre alle ore 17 le formazioni ufficiali, dalle 18 la webcronaca della partita.

La presentazione del match

QUI BRASILE – Gli uomini di Tite dovrebbero scendere in campo col 4-2-3-1 con Alisson tra i pali, pacchetto difensivo composto da Dani Alves e Alex Sandro sulle corsie esterne mentre nel mezzo Marquinhos e Thiago Silva. A centrocampo Fabinho e Casemiro in cabina di regia mentre davanti Gabriel Jesus, Coutinho e Everton Luiz alle spalle di Firmino.

QUI ARGENTINA – La squadra di Scaloni dovrebbe schierarsi col 4-3-3 con Marchesin in porta, pacchetto difensivo composto da Foyth e Tagliafico sulle corsie esterne mentre nel mezzo Rojo e Otamendi. A centrocampo Paredes in cabina di regia con De Paul e Acuna mezze ali mentre davanti tridente d’attacco composto da Messi, Aguero e Lautaro Martinez.

Dove vederla in TV e in streaming

L’incontro Brasile – Argentina, valevole per l’amichevole di lusso che si giocherà in Arabia Saudita, non verrà trasmesso in TV. Potrete seguire la diretta testuale del match, minuto per minuto, sul nostro sito.

Le probabili formazioni di Brasile – Argentina

BRASILE (4-2-3-1): Alisson; Dani Alves, Marquinhos, Thiago Silva, Alex Sandro, Fabinho, Casemiro, Gabriel Jesus, Coutinho, Everton, Firmino. Allenatore: Tite

ARGENTINA (4-3-3): Marchesin; Foyth, Otamendi, Rojo, Tagliafico, De Paul, Paredes, Acuna, Messi, Aguero, Lautaro Martinez. Allenatore: Scaloni

STADIO: King Saud University Stadium