Bra-Gubbio 1-0: decide Sinani, i giallorossi tornano a vincere al “Bravi”

Diretta Bra-Gubbio di Sabato 31 gennaio 2026: in gol Sinani al 35′ di gioco. Umbri pericolosi ma imprecisi. Giallorossi solidi e cinici

SESTRI LEVANTE – Il Bra conquista una vittoria preziosa superando il Gubbio per 1-0 in una gara intensa, equilibrata e decisa da un lampo di Sinani nel primo tempo. I giallorossi difendono con ordine il vantaggio, mentre gli umbri, pur costruendo buone trame di gioco, non riescono a trovare il guizzo giusto per riaprire la partita.

Tabellino

BRA: Renzetti D., Baldini E. (dal 44′ st Capac A.), Brambilla A. (dal 44′ st Tuzza S.), Campedelli R., De Santis E., Fiordaliso A., Lionetti G., Maressa T. (dal 38′ st Lia D.), Milani L. (dal 38′ st Armstrong D.), Sganzerla R., Sinani I.. A disposizione: Armstrong D., Capac A., Corsi L., Dimatteo S., Franzini D., Leoncini M., Lia D., Rabuffi M., Tuzza S.

GUBBIO: Krapikas T., Costa G. (dal 12′ st Fazzi N.), Di Bitonto A., Di Massimo A. (dal 12′ st Mastropietro F.), Ghirardello T. (dal 12′ st Minta A.), Hraiech S., La Mantia A., Murru N., Rosaia G., Signorini A. (dal 33′ st Baroncelli L.), Zallu F. (dal 25′ st Podda L.). A disposizione: Bagnolini N., Baroncelli L., Bruscagin M., Djankpata H., Fazzi N., Latini R., Mastropietro F., Minta A., Niang O., Podda L., Tentardini A., Tomasella M.

Reti: al 35′ pt Sinani I. (Bra) .

Ammonizioni: al 26′ st Renzetti D. (Bra) al 25′ st Hraiech S. (Gubbio).

L’arbitro

A dirigere la gara sarà Enrico Cappai di Cagliari, coadiuvato dagli assistenti Giuseppe Daghetta di Lecco e Angelo Mazza di Reggio Calabria. Quarto uomo Francesco Burlando di Genova e operatore FVS Filippo Pignatelli di Viareggio.

La presentazione del match

Sabato 31 gennaio, alle ore 17:30, allo stadio “Giuseppe Sivori” di Sestri Levante, andrà in scena Bra-Gubbio, match valido per la ventiquattresima giornata di Serie C 2025/2026, Girone B. Un solo precedente tra le due formazioni: all’andata gli umbri vinsero in casa 1-0, con rete di Di Bitonto. I bookmaker danno leggermente favorita la squadra ospite (2.45) con la vittoria dei padroni di casa che è data a quota 2.80.

Il Bra arriva dall’importantissimo pareggio ottenuto sul campo della Torres sabato scorso (1-1 al “Vanni Sanna”). Pari preceduto dall’incredibile vittoria di due settimane fa a Sestri Levante con il Ravenna secondo in classifica (2-1). I braidesi stanno attraversando un periodo sicuramente positivo come testimonia l’unica sconfitta subita (Ternana lo scorso 14 dicembre) nelle ultime nove partite. Proveranno dunque ad allungare la striscia positiva e ad uscire per la prima volta in stagione dalla zona playout. Infatti, in caso di successo giallorosso e della contemporanea sconfitta della Sambenedettese, i cuneesi agguanterebbero il famigerato 15° posto. Per ottenere ciò Tuzza e compagni dovranno sfruttare al meglio il fattore campo che tanto ha dato finora (17 dei 21 punti totali sono arrivati al “Sivori”). In classifica il Bra occupa il 16° posto (21 punti), mentre il Gubbio è dodicesimo a quota 26.

Il Gubbio ha vinto le ultime due partita contro Perugia (0-1 nel derby giocato al “Curi”) e Forlì (2-0 in casa). I rossoblu sono così usciti da un momento difficile, basti pensare che l’ultimo successo risaliva allo scorso 25 ottobre quando gli eugubini vinsero in trasferta con il Carpi. “Abbiamo ritrovato certezze di una squadra più equilibrata e più qualitativa – commmenta Domenico Di Carlo alla vigilia – e le vittorie hanno ridato entusiasmo, i risultati sono figli delle prestazioni, abbiamo alzato il livello. Ora abbiamo la partita con il Bra in un campo sintetico contro una squadra che ha battuto il Ravenna e gode di ottima salute, peraltro dispongono di un duo d’attacco davvero forte come Baldini e Sinani. la conferma del 4-3-1-2? Cambiare sarebbe azzardato, abbiamo preso Mastropietro che è un ottimo trequartista, può fare il centrocampista offensivo, abbiamo Di Massimo che ha fatto una buona partita. Con i trequartisti veri questa è una squadra che può e deve crescere. Il sintetico e il campo più stretto possono agevolare il Bra? No, abbiamo ritrovato entusiasmo e forza, dobbiamo scalare ancora la classifica. Non bisogna guardare da nessuna parte, solo a noi stessi alla ricerca della miglior prestazione”.

COME ARRIVA IL BRA – Il Bra di Nisticò si dispone con il 3-4-1-2: tra i pali c’è Renzetti; davanti a lui la linea difensiva a tre è composta da Sganzerla, Cannistra e De Santis, chiamati a garantire solidità e copertura. A centrocampo spazio al quartetto Maressa, Brambilla, La Marca e Tuzza, incaricati di dare ritmo, equilibrio e spinta sulle corsie. Alle spalle delle punte agisce Rottensteiner, libero di inventare e cucire il gioco. In avanti il tandem Baldini–Sinani ha il compito di finalizzare la manovra offensiva.

COME ARRIVA IL GUBBIO – Il Gubbio di Di Carlo scende in campo con il 4-3-1-2: tra i pali c’è Krapikas; davanti a lui la linea difensiva è composta da Zallu, Signorini, Bruscagin e Murru, chiamati a garantire compattezza e attenzione. A centrocampo operano Costa, Rosaia e Saber, incaricati di dare equilibrio, dinamismo e qualità alla manovra. Sulla trequarti agisce Di Massimo, libero di inventare e rifinire per le punte. In avanti il tandem La Mantia–Ghirardello ha il compito di guidare l’attacco e concretizzare le occasioni.

Le probabili formazioni

BRA (3-4-2-1): Renzetti; Sganzerla, Cannistra, De Santis; Maressa, Brambilla, La Marca, Tuzza, Rottensteiner; Baldini, Sinani. Allenatore: Nisticò.

GUBBIO(4-3-1-2): Krapikas; Zallu, Signorini, Bruscagin, Murru; Costa, Rosaia, Saber; Di Massimo; La Mantia, Ghirardello. Allenatore: Di Carlo.

Dove vedere la partita in TV e streaming

La gara, Bra-Gubbio, valida per la ventiquattresima giornata di Serie C, girone B, sarà trasmessa in diretta televisiva da Sky, tramite il canale Sky Sport 254 e in streaming su NOW TV.