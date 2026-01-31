Inter U23-Pergolettese 1-1: equilibrio a Solbiate, Cinquegrano risponde a Corti

Diretta Inter U23-Pergolettese di sabato 31 gennaio 2026: Corti la sblocca, Cinquegrano firma il pari. Gara intensa e combattuta

MILANO – Finisce in parità la sfida tra Inter U23 e Pergolettese, un match equilibrato e ben giocato da entrambe le squadre, che si dividono la posta con un 1-1 maturato tra la fine del primo tempo e l’inizio della ripresa. Gli ospiti passano in vantaggio con Corti, ma i nerazzurri reagiscono con carattere e trovano il pari grazie a Cinquegrano.

Tabellino

INTER U23: Calligaris A., Alexiou C., Prestia G., Stante F. (dal 19′ st Agbonifo R.), Cinquegrano S., Berenbruch T. (dal 36′ st Kaczmarski I.), Fiordilino L., Topalovic L. (dal 44′ st Zanchetta M.), David A., La Gumina A. (dal 36′ st Lavelli M.), Spinacce M. (dal 19′ st Zuberek J.). A disposizione: Agbonifo R., Amerighi I., Bovio L., Iddrissou J., Kaczmarski I., Lavelli M., Melgrati R., Raimondi P., Venturini M., Zanchetta M., Zouin A., Zuberek J.

PERGOLETTESE: Cordaro L., Milesi L., Lambrughi A., Capoferri M., Aidoo M., Arini M., Careccia S. (dal 24′ st Dore S.), Pala A. (dal 35′ st Bane A.), Jaouhari Z. (dal 35′ st Tremolada M.), Corti N. (dal 40′ st Rossetti M.), Petrovic T. (dal 24′ st Ferrandino D.). A disposizione: Antolini J., Bane A., Catena E. M., Doldi F., Dore S., Ferrandino D., Finardi E., Orlandi A., Padalino A., Pessolani G., Rossetti M., Roversi L., Tremolada M.

Reti: al 7′ st Cinquegrano S. (Inter U23) al 35′ pt Corti N. (Pergolettese) .

Ammonizioni: al 32′ st Agbonifo R. (Inter U23), al 45’+4 st Fiordilino L. (Inter U23) al 25′ pt Careccia S. (Pergolettese).

Le dichiarazioni

Stefano Vecchi, allenatore dell’Inter U23, ha sottolineato come la squadra abbia ora una responsabilità maggiore e come ci si aspetti che mantenga questo livello di prestazione, richiamando anche le parole di Baccin negli spogliatoi. Il tecnico ha spiegato che il gruppo sta attraversando un percorso di maturità e che nella gara appena disputata ha mostrato grande intensità in ogni zona del campo. Vecchi ha evidenziato l’organizzazione della squadra, capace di disinnescare gli avversari soprattutto sulla loro catena di sinistra.

Ha poi fatto riferimento a un giocatore che, fino a tre o quattro partite fa, era stato tra i più presenti, salvo essere penalizzato per vari motivi nelle ultime settimane. Per molti rappresentava un’incognita, ma secondo Vecchi ha disputato una grande partita, meritandosi il riconoscimento per essersi sempre allenato con serietà e a testa alta.

Mario Tacchinardi, allenatore della Pergolettese, ha spiegato come il clima alla ripresa degli allenamenti sia stato completamente diverso dopo la vittoria di domenica, un successo che la squadra inseguiva da molto tempo e che ha portato entusiasmo all’interno del gruppo. Allo stesso tempo, ha però invitato a non abbassare la guardia, ricordando che sabato li attende un avversario di grande valore, ricco di talento e qualità individuali. Tacchinardi ha chiesto ai suoi di affrontare la trasferta di Novara con lo stesso spirito battagliero mostrato per gran parte della gara di Cittadella, prevedendo una partita simile, forse con qualche sofferenza in più rispetto alla sfida contro l’Ospitaletto.

Il tecnico ha riconosciuto che, in questo momento, l’avversario è nettamente superiore, reduce da una prestazione importante a Lecco. Per questo ha sottolineato la necessità di conoscere bene i loro punti di forza e le situazioni in cui possono concedere qualcosa, lavorando proprio su quelle per provare a colpirli. Ha evidenziato come i difensori centrali, in particolare i braccetti, partecipino molto alla manovra con sovrapposizioni e iniziative, e come la squadra avversaria sia molto solida in fase di non possesso. Allo stesso tempo, le statistiche mostrano che tende a concedere spazi e a perdere equilibrio, anche a causa della giovane età e dell’esuberanza che talvolta la porta ad andare fuori giri, subendo qualche transizione di troppo. Tacchinardi ha indicato come obiettivo quello di contenere questa esuberanza, soprattutto in non possesso, per poi provare a sfruttare gli spazi a campo aperto.

L’allenatore ha ringraziato la società per i sacrifici fatti nel mercato invernale e ha rivolto un pensiero ai giocatori partiti, elogiandone l’impegno. Ha poi presentato i nuovi arrivi: Meconi, giovane di grande prospettiva in recupero da un infortunio; Petrovic, attaccante di riferimento capace di giocare incontro e legare il gioco, con esperienze importanti tra Trento e Serie B; e Catena, difensore centrale fisico e possente, utile per dare centimetri in area, un aspetto in cui la squadra aveva sofferto nel girone d’andata. Tacchinardi si è detto convinto che tutti e tre potranno dare un contributo significativo e ha sottolineato come si siano presentati in ottime condizioni fisiche.

La presentazione del match

Sabato 31 gennaio 2026, alle ore 17.30, all’U-Power Stadium di Monza, l’Inter U23 affronterà la Pergolettese per il ventiquattresimo turno del campionato di serie C, girone A. Ecco come le due squadre si presentano all’appuntamento. L’Inter U23, dopo il successo esterno 0-2 sul campo della vicecapolista Lecco per effetto dei gol siglati da Kamaè e La Gumina, si ritrova al quarto posto in classifica con trentasette punti all’attivo, frutto di dieci vittorie, sette pareggi e sei sconfitte. 7 la differenza reti con ventotto gol realizzati e ventuno subiti.

Invece la Pergolettese, dopo la vittoria di misura interna 1-0 sull’Ospitaletto per effetto del gol di Jaouhari al 36′ della prima frazione di gioco, si ritrova al terzultimo posto in graduatoria con diciannove punti all’attivo, a pari merito con la Virtus Verona, frutto di quattro vittorie, sette pareggi e dodici sconfitte. -14 la differenza reti con diciannove gol fatti e trentatré subiti. L’incontro sarà diretto da Alessandro Colelli di Ostia Lido, che sarà coadiuvato da Giuseppe Bosco di Lanciano e Leonardo Mallimaci e Reggio Calabria, il quarto ufficiale sarà Deborah Bianchi di Prato, operatore Fvs Veronica Martinelli di Seregno.

QUI MILANO – Stefano Vecchi dovrebbe affidarsi al 3-5-2 con Calligaris a difesa della porta; Cinquegrano, Prestia e Stante a completare il pacchetto difensivo; Kamate, Kaczmarski, Fiordilino, Topalovic e Cocchi i mediana; il tandem d’attacco dovrebbe essere formato da Spinaccè e La Gumina.

QUI CREMA – Mario Tacchinardi dovrebbe rispondere con lo stesso modulo con Cordaro tra i pali; Milesi, Lambrughi e Capoferri a completare il reparto arretrato; Aidoo, Jaouhari, Careccia, Tremolada e Pala a centrocampo; Corti e Ferrandino in avanti.

Le probabili formazioni di Inter U23-Pergolettese

INTER U23 (3-5-2): Calligaris; Cinquegrano, Prestia, Stante; Kamate, Kaczmarski, Fiordilino, Topalovic, Cocchi; Spinaccè, La Gumina. Allenatore: Stefano Vecchi.

PERGOLETTESE (3-5-2): Cordaro; Milesi, Lambrughi, Capoferri; Aidoo, Jaouhari, Careccia, Tremolada, Pala; Corti, Ferrandino. Allenatore: Mario Tacchinardi.

Dove vedere la partita in TV e streaming

L’incontro verrà trasmesso in diretta e in esclusiva su Sky Sport (canale 251), su Sky Go e Now Tv.