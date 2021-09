Brasile – Argentina: dove vedere la diretta live, risultato in tempo reale

La partita Brasile – Argentina del 5 settembre 2021 in diretta: presentazione, formazioni e cronaca con commento in tempo reale, dove vedere il match valido per le qualificazioni mondiali

SAO PAULO – Domenica 5 settembre alle ore 21 si giocherà Brasile – Argentina, incontro valido per l’ottava giornata delle qualificazioni mondiali. Da una parte c’è la Nazionale di Tite che viene dalla vittoria esterna contro il Cile ed in classifica occupa la prima posizione del raggruppamento con 21 punti. Dall’altra parte troviamo la Nazionale di Scaloni che è reduce dalla vittoria esterna contro il Venezuela ed in classifica occupa il secondo posto con 15 punti. Sono 106 i precedenti tra le due squadre con il bilancio favorevole al Brasile che ha raccolto 44 vittorie contro i 40 successi dell’Argentina, 22 i pareggi. Le due Nazionali si sono affrontate in finale di Copa America, nel mese di luglio, con la vittoria dell’Argentina.

La cronaca ed il tabellino minuto per minuto

La presentazione del match

QUI BRASILE – Tite dovrebbe mandare in campo la sua squadra col 4-3-3 con Weverton in porta, pacchetto difensivo composto da Danilo e Alex Sandro sulle corsie esterne mentre nel mezzo spazio a Marquinhos e Militao. A centrocampo Casemiro in cabina di regia con Bruno Guimaraes e Paquetà mezze ali mentre in attacco tridente offensivo composto da Vinicius, Gabriel Barbosa e Neymar.

QUI ARGENTINA – Scaloni dovrebbe mandare in campo la sua squadra con un modulo speculare con Emiliano Martinez in porta, pacchetto difensivo composto da Molina e Tagliafico sulle corsie esterne mentre nel mezzo spazio a Romero e Otamendi. A centrocampo Paredes in cabina di regia con De Paul e Lo Celso mezze ali mentre in attacco tridente offensivo composto da Messi, Lautaro Martinez e Nico Gonzalez.

Le probabili formazioni di Brasile – Argentina

BRASILE (4-3-3): Weverton; Danilo, Marquinhos, Militao, Alex Sandro; Bruno Guimaraes, Casemiro, Paquetá; Vinicius, Gabriel Barbosa, Neymar. Allenatore: Tite

ARGENTINA (4-3-3): Martinez; Molina, Romero, Otamendi, Tagliafico; De Paul, Paredes, Lo Celso; Messi, Lautaro Martinez, Nico Gonzalez. Allenatore: Scaloni

STADIO: Neo Quimica Arena

Dove vederla in TV e in streaming

L’incontro Brasile – Argentina, valido per l’ottava giornata delle qualificazioni mondiali, verrà trasmesso in diretta ed in esclusiva su Como TV che ha acquisito i diritti delle gare di qualificazione sudamericane. Basterà accedere al sito ufficiale tramite pc, smartphone o tablet per vedere la partita.