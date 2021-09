Islanda – Macedonia del Nord: dove vedere la diretta live e risultato

La partita Islanda – Macedonia del Nord del 5 settembre 2021 in diretta: presentazione, formazioni e cronaca con tabellino, dove vedere il match valido per la quinta giornata delle qualificazioni europee ai Mondiali Qatar 2022

REYKJAVIK – Domenica 5 settembre alle ore 18:00 andrà in scena Islanda-Macedonia del Nord, incontro valido per la quinta giornata del Gruppo J di qualificazioni europee ai Mondiali Qatar 2022. I padroni di casa sono reduci dal brutto KO interno con la Romania per 0-2, che ha ridimensionato ancor di più le residue speranze di qualificazione. Ora la classifica piange e recita penultimo posto a quota 3 punti. La Macedonia del Nord, invece, viene dal pareggio a reti bianche contro l’Armenia che, complice la vittoria della Germania, l’ha fatta scivolare in terza posizione a quota 7 punti. Nulla è perduto però, perché in questo turno si affronteranno direttamente Germania ed Armenia e ci sarà la possibilità di rosicchiare qualche punto ad almeno una delle due. L’Islanda per l’orgoglio, la Macedonia del Nord per coltivare un sogno, chi la spunterà?

ISLANDA: A disposizione: Allenatore: Arnar Viðarsson.



MACEDONIA DEL NORD: A disposizione: Allenatore: Blagoja Milevski.



Arnar Viðarsson. Blagoja Milevski.

La presentazione del match

QUI ISLANDA – Hàmren opterà per il classico 4-4-2. Runarsson fra i pali, davanti a lui Sampsted, Hermannsson, Bjarnason e Thorarinsson. A centrocampo Anderson, Gunnarson, Bjarnason e Baldursson. In attacco la coppia composta da Bodvarsson e Gudmundsson.

QUI MACEDONIA DEL NORD – Milevski dovrebbe affidarsi al 4-2-3-1. Dimitrievski in porta, davanti a lui Ristovski, Musliu, Velkovski e Alioski. A centrocampo Ademi e Bardi. Sulla trequarti Trickovski, Elmas e Trajkovski a supporto di Kostadinov.

Le probabili formazioni di Islanda – Macedonia del Nord

ISLANDA (4-4-2): Runarsson; Sampsted, Hermannsson, Bjarnason, Thorarinsson; Anderson, Gunnarson, Bjarnason, Baldursson; Bodvarsson, Gudmundsson. Allenatore: Hàmren

MACEDONIA DEL NORD (4-2-3-1): Dimitrievski; Ristovski, Musliu, Velkovski, Alioski; Ademi, Bardi; Trickovski, Elmas, Trajkovski; Pandev. Allenatore: Milevski

Dove vederla in TV e streaming

La partita, in programma per domenica 5 settembre alle 18:00, non sarà visibile (nel nostro paese) in diretta televisiva o in streaming. Potrete seguire la diretta testuale del match sul nostro sito.