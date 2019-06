Copa America, Brasile – Bolivia 3-0: il tabellino del match

Il tabellino di Brasile – Bolivia 3-0 il risultato finale, Coutinho ed Everton firmano l’esordio della Seleção nella Copa America

SAN PAOLO – Inizia nel migliore dei modi l’avventura del Brasile nella Copa America 2019. La Seleção del ct Tite vince per 3-0 sulla malcapitata Bolivia grazie alla doppietta di Coutinho e al gol di Everton, quest’ultimo subentrato nei minuti finali al lanciere Neres. Questa sera toccherà a Venezuela e Perù, le altre due squadre del girone A che ora vede in testa la Nazionale di Tite, che mantiene i favori del pronostico per la vittoria finale anche in assenza di Neymar.

Il tabellino di Brasile – Bolivia 3-0

BRASILE (4-2-3-1): Alisson; Dani Alves, Marquinhos, Thiago Silva, Filipe Luis; Fernandinho, Casemiro; Richarlison (39′ st Willian), Coutinho, David Neres (36′ st Everton); Firmino (20′ st Gabriel Jesus). CT: Tite

BOLIVIA (4-5-1): Lampe; D. Bejarano, Haquin, Jusino, M. Bejarano; Saavedra (19′ st L. Vaca), Justiniano, Castro (30′ st R. Vaca), Saucedo (14′ st Wayar), Chumacero; Marcelo Moreno. CT: Villegas

Reti: 5′ st rig. Coutinho, 8′ st Coutinho, 39′ st Everton (Br)

Ammonizioni: Saucedo (Bo); Coutinho (Br)

Espulsioni: /

Recupero: 2′ pt, 4′ st.

Arbitro: Nestor Pitana (Argentina)

Stadio: Morumbi, San Paolo