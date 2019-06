Copa America, Argentina – Colombia 0-2: il tabellino del match

Il tabellino del match Argentina – Colombia 0-2 il risultato finale, decisivi Martinez e Zapata per i Cafeteros

SALVADOR – Termina con il risultato di 0-2 il match tra Argentina e Colombia valevole per il primo turno del gruppo B di Copa America. Dopo un primo tempo privo di emozioni, nella seconda frazione si accende il match e l’Argentina prende in mano il pallino del gioco, guidata da Messi e dal subentrato De Paul, i più attivi dell’Albiceleste. A passare in vantaggio, però, sono i Cafeteros con il gran gol di Roger Martinez, che salta secco lo sciagurato Saravia e batte Armani con un destro potentissimo. L’Argentina crolla e dopo una sbandata difensiva Duvan Zapata firma il raddoppio con un tap-in da pochi passi, mettendo il risultato sul definitivo 0-2.

Il tabellino del match

ARGENTINA (4-4-2): Armani; Saravia, Pezzella, Otamendi, Tagliafico; Lo Celso, Rodríguez (22′ st Pizarro), Paredes, Di Maria (1′ st De Paul); Messi, Aguero (34′ st M.Suarez). CT: Scaloni

COLOMBIA (4-3-3): Ospina; Medina, Mina, Sanchez, Tesillo; Cuadrado (19′ st Lerma), Barrios, Uribe; James, Falcao (36′ st Zapata), Muriel (14′ pt Martinez). CT: Queiroz

Reti: 26′ st Martinez, 41′ st Zapata (C).

Ammonizioni: Falcao, Cuadrado, Zapata, Lerma (C); Rodriguez, Saravia, Paredes (A).

Recupero: 3′ pt; 4′ st.

Arbitro: Roberto Tobar (Cile)

Stadio: Arena Fonte Nova, Salvador