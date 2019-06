Calciomercato estero – Il punto della situazione

Il punto della situazione del mercato estero al 16 giugno. Atletico Madrid scatenato: puntato anche Bruno Fernandes. Asta tra United e Tottenham per Lo Celso

Ci avviciniamo in quello che potrebbe essere un calciomercato infuocato. Sono molti i grandi nomi che potrebbero fare le valigie e lasciare i loro club. Su tutte le squadre inglesi potrebbero essere veramente rivoluzionate con grandi cessioni e grandi acquisti. L’Arsenal, al netto di non aver conquistato la Champions League, potrebbe lasciar partire Ozil: l’ingaggio del tedesco è molto importante e pesa sulle casse del club londinese, in più le prestazioni non sono sempre all’altezza della situazione. Di pari passo con questa operazione di vendita si sta trattando il rinnovo di Aubameyang per tenere lontani i tentatori cinesi pronti ad offrire un ingaggio faraonico all’attaccante.

L’Atletico Madrid sembra essere scatenato e, oltre alla trattatita per Rebic, sta conducendo un’operazione per assicurarsi Bruno Fernandes. I “colchoneros” avrebbero messo sul piatto già 50 milioni di euro per il portoghese che piace, però, a molti altri top club. E’ partita invece l’asta per Lo Celso tra Tottenham e Manchester United: il Betis valuta l’argentino sui 75 milioni di euro e le due inglesi si stanno sfidando a suon di offerte che, ad ora, sono arrivate a 70 milioni. Chi invece potrebbe arrivare nella tanto ambita Premier League è Kylian Mbappe: la permanenza del francese al PSG è tutt’altro che sicura, infatti, squadre come Manchester United, City e Liverpool potrebbero tentare il colpaccio. Al momento si trattano solo di ipotesi lontane, ma in questo calciomercato nulla è impossibile. Ziyech è il sogno di mezza europa, su di lui ci sono anche Roma e Inter, e l’Ajax lo valuta “solo” 35 milioni di euro. Probabilmente, la scorsa, è stata l’ultima stagione del marocchino con la maglia dei lancieri