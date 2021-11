Brasile – Colombia: dove vedere la diretta live e risultato in tempo reale

La partita Brasile – Colombia del 12 novembre 2021 in diretta: presentazione, formazioni e cronaca con tabellino in tempo reale, dove vedere il match valido per la tredicesima giornata del girone sudamericano di qualificazione a Qatar 2022

SAN PAOLO – Venerdì 12 novembre 2021, alle ore 01:30 si giocherà la partita Brasile – Colombia, incontro valido per la tredicesima giornata del girone sudamericano di qualificazione ai mondiali di Qatar 2022. Da una parte del campo c’è la Nazionale di casa, la Seleção, allenata dal ct Adenor Leonardo Bacchi, che arriva dalla schiacciante vittoria casalinga, dello scorso 15 ottobre, ottenuta contro l’Uruguay. Attualmente la Nazionale brasiliana è la capolista indiscussa del raggruppamento sudamericano, con i suoi 31 punti, davanti all’Argentina a quota 25 punti. Dall’altra parte del campo troviamo la Tricolor allenata da Reinaldo Rueda, che attualmente occupa la quarta posizione in classifica con 16 punti, ma che viene da ben tre pareggi consecutivi. Matematicamente entrambe le selezioni possono ancora far bene per migliorare la classifica, considerando che mancano ancora sei giornate da disputare: agganciare le posizioni più alte del raggruppamento non è un miraggio per la Colombia, quello che conta è non commettere passi falsi, soprattutto negli scontri diretti.

La cronaca ed il tabellino minuto per minuto

La presentazione del match

QUI BRASILE – La formazione verdeoro di Tite potrebbe scendere in campo con il modulo 4-3-3, con Danilo, Thiago Silva, Marquinhos ed Alex Sandro in posizione arretrata. A centrocampo troviamo dal primo minuto Fabinho, Casemiro e Paquetà. Tridente d’attacco formato da Raphinha, Gabriel Jesus e Neymar.

QUI COLOMBIA – La squadra ospite potrebbe adottare invece il modulo 4-4-2, con Muñoz, Murillo, Sanchez e Tesillo a formare il pacchetto difensivo. Cerniera di centrocampo composta da Cuadrado, Cuellar, Barrios e Diaz. Coppia d’attacco formata da Muriel e Zapata.

Le probabili formazioni di Brasile – Colombia

BRASILE (4-3-3): Alisson; Danilo, Thiago Silva, Marquinhos, Alex Sandro; Fabinho, Casemiro, Paquetà; Raphinha, Gabriel Jesus, Neymar. Allenatore: Tite

COLOMBIA (4-4-2): Ospina; Muñoz, Murillo, Sanchez, Tesillo; Cuadrado, Cuellar, Barrios, Diaz; Muriel, Zapata. Allenatore: Reinaldo Rueda

Dove vederla in TV e in streaming

L’incontro Brasile – Colombia, valido per la tredicesima giornata delle qualificazioni mondiali, verrà trasmesso in diretta ed in esclusiva su Como TV che ha acquisito i diritti delle gare di qualificazione sudamericane. Basterà accedere al sito ufficiale tramite pc, smartphone o tablet per vedere la partita.