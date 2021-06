Brasile – Ecuador: dove vedere la diretta live, risultato in tempo reale

La partita Brasile – Ecuador del 27 giugno 2021 in diretta: presentazione, formazioni e cronaca con commento in tempo reale, dove vedere il match valido per la quinta giornata del Gruppo B di Copa America

GOIANA – Domenica 27 giugno alle ore 23 si giocherà Brasile – Ecuador, incontro valido per la quinta giornata del Gruppo B di Copa America 2021. Da una parte c’è la Nazionale di Tite che è reduce dalla vittoria contro la Colombia ed è già certo della prima posizione nel raggruppamento con 9 punti. Dall’altra parte troviamo la Nazionale di Alfaro che viene dal pareggio contro il Perù ed in classifica occupa il quarto posto, insieme al Venezuela, con 2 punti. Negli ultimi dieci precedenti bilancio favorevole al Brasile che ha raccolto 7 vittorie contro 1 successo dell’Ecuador, 2 i pareggi.

La cronaca ed il tabellino minuto per minuto

[AGGIORNA LA DIRETTA]

RISULTATO IN DIRETTA: ECUADOR-BRASILE --- ECUADOR:. A disposizione:. Allenatore: Gustavo Alfaro.



BRASILE:. A disposizione:. Allenatore: Tite.



Reti: al ' pt . Gustavo Alfaro.Tite.al ' pt .

La presentazione del match

QUI BRASILE – Tite dovrebbe mandare in campo la sua squadra col 4-3-3 con Ederson in porta, pacchetto difensivo composto da Danilo e Alex Sandro sulle corsie esterne mentre nel mezzo spazio a Militao e Thiago Silva. A centrocampo Casemiro in cabina di regia con Everton e Fred mezze ali mentre in attacco tridente offensivo composto da Gabriel Jesus, Richarlison e Neymar.

QUI ECUADOR – Alfaro dovrebbe mandare in campo la sua squadra col 4-4-1-1 con Galindez tra i pali, reparto arretrato formato da Preciado ed Estupinan sulle corsie esterne mentre nel mezzo spazio ad Arboleda e Hincapie. A centrocampo Mendez e Moises Caicedo in cabina di regia con Franco e Ayrton Preciado sulle fasce laterali mentre in attacco tandem offensivo composto da Damian Diaz e Campana.

Le probabili formazioni di Brasile – Ecuador

BRASILE (4-3-3): Ederson; Danilo, Militao, Thiago Silva, Alex Sandro; Everton, Casemiro, Fred; Gabriel Jesus, Richarlison, Neymar. Allenatore: Tite

ECUADOR (4-4-1-1): Galindez; Preciado, Arboleda, Hincapie, Estupinan; Franco, Mendez, Moises Caicedo, Ayrton Preciado; Damian Diaz; Campana. Allenatore: Alfaro

STADIO: Estadio Olimpico Pedro Ludovico

Dove vederla in TV e in streaming

L’incontro Brasile – Ecuador, valido per la quinta giornata del Gruppo B di Copa America 2021, verrà trasmesso in diretta ed in esclusiva su Sky Sport Serie A (canale 202) e sulla piattaforma Eleven Sports.