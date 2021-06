Copa America, Venezuela – Perù: dove vedere la diretta live, risultato

La partita Venezuela – Perù di domenica 27 giugno 2021 in diretta: formazioni e cronaca in tempo reale. Dove vedere in tv e streaming. Dove vedere in tv e streaming il match valido per la quarta giornata di Copa America

BRASILIA – Domenica sera, 27 giugno 2021, alle ore 23:00, scenderanno in campo Venezuela e Perù nella quinta, e ultima, giornata della fase a gironi di Copa America. Da una parte troviamo il Venezuela che occupa l’ultima posizione in classifica con due punti raggiunti grazie a due pareggi ed una sconfitta. Dopo l’iniziale sconfitta contro il Brasile, la nazionale allenata Peseiro ha pareggiato contro Colombia e Ecuador. Dall’altra parte del campo troviamo invece il Perù che è in terza posizione nel girone. I biancorossi hanno raccolto, fino a questo momento, quattro punti con una vittoria, arrivata contro la Colombia, una sconfitta, 0-4 contro il Brasile, e un pareggio. La gara si svolgerà allo stadio nazionale Mané Garrincha di Brasilia.

Dove vederla in TV e in streaming

L’incontro Venezuela – Perù valevole per la quinta giornata della fase a gironi di Copa America, verrà trasmesso in diretta ed in esclusiva su Sky Sport (canale 202) e sulla piattaforma Eleven Sports.

Le probabili formazioni di Venezuela – Perù

Il Venezuela si schiererà con il 5-4-1: in porta andrà Farinez, mentre in difesa ci saranno Gonzalez, Martinez, Velazquez, Mago e Cumana. La linea mediana sarà composta da Martinez, Moreno, Castillo e Casseres. L’unico riferimento offensivo sarò Aristeguita. Il Perù risponderà con il 4-3-3. Il portiere sarà Gallese, la difesa a quattro sarà formata da Preciado, Arboleda, Arreaga e Estupiñán. In mediana agiranno Pena, Tapia e Yotun, mentre Carrillo, Lapadula e Cueva comporranno il tandem offensivo.

VENEZUELA (5-4–1): Fariñez; Gonzalez, L. Martinez, Velazquez, Mago, Cumana; J. Martinez, Moreno, Castillo, Casseres; Aristeguieta. All. Peseiro

PERU’ (4-3-3): Gallese; Preciado, Arboleda, Arreaga, Estupiñán; Pena, Tapia, Yotun; Carrillo, Lapadula, Cueva. All. Gareca.