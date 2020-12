Werder Brema – Borussia Dortmund 1-1: diretta live, risultato in tempo reale

La partita Brema – Dortmund di Martedì 15 dicembre 2020 in diretta: presentazione, formazioni e cronaca in tempo reale del match valido per la 12° giornata di Bundesliga

BREMA – Questa sera, martedì 15 dicembre 2020, alle ore 20:30, verrà disputato Werder Brema – Borussia Dortmund, match valido per la dodicesima giornata 12 di Bundesliga. Le squadre si ritrovano ad affrontarsi dopo l’ultimo precedente del 22 febbraio 2020 dove il Dortmund si è imposto per 0-2. I bookmakers ripongono molta fiducia nel Dortmund, quotando la vittoria a 1.57. Il Brema, nelle ultime 5 gare, ha un bilancio di 0 vittorie, 1 pareggio e 4 sconfitte; ha segnato 7 reti e ne ha subito 14. Il bilancio del Dortmund é invece di 1 vittoria, 2 pareggi e 2 sconfitte nelle ultime 5; 6 reti fatte e 10 subite. Il match potremo seguirlo in diretta a partire dall’uscita delle formazioni ufficiali quindi la cronaca del match con aggiornamento del risultato e dei principali fatti del match. Se andiamo a sfogliare la classifica di Bundesliga ad oggi é in testa il Leverkusen con 25 punti, seguito da Bayern Monaco e Lipsia, appaiate a quota 24. Werder Brema e Dormund hanno, rispettivamente, 11 e 19 punti.

La cronaca e tabellino minuto per minuto

RISULTATO IN DIRETTA: WERDER BREMEN-BORUSSIA DORTMUND 1-1 45' Si va negli spogliatoi con il punteggio di 1 a 1. Piccola sosta e ci ritroviamo nuovamente per il secondo tempo 35' Il direttore di gara estrae il giallo a Marco Reus 28' Cambia il risultato, Kevin Möhwald , assist di Maximilian Eggestein segna il gol 12' Marcatura per Raphaël Guerreiro per Borussia Dortmund ! 1' L'arbitro da inizio alla partita!



Werder Bremen – Borussia Dortmund in campo, siamo pronti a commentare il match nella speranza di divertici assieme BREMA: Augustinsson L., Eggestein M., Friedl M., Gebre Selassie T., Gross C., Mbom J., Mohwald K., Osako Y., Pavlenka J. (P), Sargent J., Toprak O.. A disposizione: Agu F., Bittencourt L., Chong T., Erras P., Kapino S. (P), Moisander N., Schmid R., Veljkovic M., Woltemade N., Fullkrug N., Rashica M., Selke D. Allenatore: Kohfeldt F..



DORTMUND: Akanji M., Bellingham J., Burki R. (P), Guerreiro R., Hummels M., Morey M., Moukoko Y., Reus M., Reyna G., Sancho J., Witsel A.. A disposizione: Brandt J., Can E., Dahoud M., Hitz M. (P), Passlack F., Piszczek L., Reinier, Schulz N., Zagadou D., Delaney T., Haaland E., Hazard T., Meunier T., Schmelzer M. Allenatore: Terzic E..



Reti: al 28' pt Mohwald K. (Brema) al 12' pt Guerreiro R. (Dortmund).



Ammonizioni: al 35' pt Reus M. (Dortmund).



Probabili formazioni

Il Werder Brema potrebbe scendere in campo con il modulo 3-4-2-1 con Pavlenka tra i pali e retroguardia composta da Veljkovic, Moisander e Friedl. A centrocampo Eggestein e Mbom; sulle corsie Gebre Selassie e Augustinsson. Sulla trequarti Bittencourt e Rashica, di supporto all’unica punta Sargent. Per gli ospiti probabie modulo 4-2-3-1 con Burki in porta, pacchetto difensivo composto da Hummels e Akanji nel mezzo mentre sulle corsie esterne spazio a Morey e Guerrero. A centrocampo Witsel e Bellingham esterne mentre davanti spazio a Brandt, Reus e Sancho alle spalle di Haaland.

WERDER BREMA (3-4-2-1): Pavlenka; Veljkovic, Moisander, Friedl; Gebre Selassie, Eggestein, Mbom, Augustinsson; Bittencourt, Rashica; Sargent.

BORUSSIA DORTMUND (4-2-3-1): Bürki; Morey, Hummels, Akanji, Guerreiro; Witsel, Bellingham;, Brandt, Sancho, Reus; Haaland. Allenatore:

Dove vederla in TV e in streaming

La partita Brema – Dortmund, valida per la dodicesima giornata 12 di Bundesliga, sarà visibile in diretta tv su SKY SPORT COLLECTION. Sfida visibile anche in streaming tramite l’applicazione Sky Go visibile su pc, smartphone e tablet.