Stoccarda – Union Berlino 2-2: diretta live, risultato in tempo reale

La partita Stoccarda – Union Berlino di Martedì 15 dicembre 2020 in diretta: presentazione, formazioni e cronaca in tempo reale del match valido per la 12° giornata di Bundesliga

La cronaca e tabellino minuto per minuto

RISULTATO FINALE: STOCCARDA-1. FC UNION BERLIN 2-2 SECONDO TEMPO 90' Non ci saranno altre emozioni in questo incontro, l'arbitro decreta la fine col triplice fischio. Stoccarda e 1. FC Union Berlin hanno chiuso sul risultato di 2 a 2. Siamo lieti della vostra compagnia e ci ritroviamo ai prossimi live di calcio 90' Il direttore di gara estrae il giallo a Akaki Gogia 90' La palla finisce in rete! Saša Kalajdžić , assist di Daniel Didavi ha superato il portiere 85' Saša Kalajdžić! Cambia il risultato grazie alla rete con un preciso colpo di testa, assist di Philipp Klement 80' Buttato nella mischia Saša Kalajdžić 80' Abbandona il campo Marc Oliver Kempf per Stoccarda 80' Sostituzione per Stoccarda entra in campo Philipp Klement 80' Esce dal campo Philipp Förster per Stoccarda 77' Marcatura per Taiwo Awoniyi per 1. FC Union Berlin incornando con la testa, assist di Christopher Lenz! 68' Julian Ryerson fa il suo ingresso in campo 68' Finisce qui la partita di Cedric Teuchert che lascia il campo 61' Entra in campo Marius Bülter per 1. FC Union Berlin 61' Fuori dal rettangolo di gioco Sheraldo Becker per 1. FC Union Berlin 56' L'arbitro estrae il cartellino giallo all'indirizzo di Nicolás González 55' Cartellino giallo all'indirizzo di Sebastian Griesbeck 53' L'allenatore inserisce Stoccarda Pascal Stenzel in campo 53' Konstantinos Mavropanos lascia il terreno di gioco 46' Spazio a Tanguy Coulibaly, nuova mossa per l'allenatore 46' Finisce qui la partita di Borna Sosa che lascia il campo 46' In campo per Stoccarda Daniel Didavi 46' Fuori Mateo Klimowicz, ecco la mossa dell'allenatore 46' Finisce l'intervallo, il secondo tempo può riprendere, buon divertimento! PRIMO TEMPO 45' Squadre che abbandonano il terreno di gioco dopo il primo tempo, siamo all'intervallo sul punteggio di 2 a 2. Qualche minuto e ci ritroveremo per commentare il secondo tempo 35' L'arbitro non esita ad estrarre il giallo all'indirizzo di Grischa Prömel 31' Inflessibile il direttore di gioco che sventola il cartellino giallo per Mateo Klimowicz 4' 1. FC Union Berlin in gol con Marvin Friedrich che ha siglato incornando di testa, assist di Christopher Trimmel! 3' Sanzionato con il giallo Konstantinos Mavropanos, ora deve stare attento a non farsi buttar fuori dall'arbitro 1' Si parte! Vediamo quali emozioni saprà regalarci questo incontro



Ben ritrovati con le dirette di Calciomagazine, in programma Stoccarda – 1. FC Union Berlin. Mettiamoci comodi per seguire assieme l'esito della gara STOCCARDA: Anton W., Castro G., Endo W., Klement P. (dal 35' st Forster P.), Gonzalez N. I., Kalajdzic S. (dal 35' st Kempf M.), Didavi D. (dal 1' st Klimowicz M.), Kobel G. (P), Stenzel P. (dal 8' st Mavropanos K.), Coulibaly T. (dal 1' st Sosa B.), Wamangituka S.. A disposizione: Bredlow F. (P), Churlinov D., Coulibaly T., Didavi D., Kalajdzic S., Kaminski M., Klement P., Mangala O., Stenzel P., Al Ghaddioui H., Awoudja M., Cisse M., Karazor A., Thommy E. Allenatore: Matarazzo P..



UNION BERLINO: Awoniyi T., Bulter M. (dal 16' st Becker S.), Friedrich M., Giesselmann N., Gogia A. (dal 42' st Griesbeck S.), Knoche R., Lenz C., Luthe A. (P), Promel G., Ryerson J. (dal 23' st Teuchert C.), Trimmel C.. A disposizione: Bulter M., Endo K., Gogia A., Karius L. (P), Maciejewski T., Moser L. (P), Ryerson J., Andrich R., Gentner C., Hubner F., Ingvartsen M., Kruse M., Pohjanpalo J., Schlotterbeck N., Ujah A. Allenatore: Fischer U..



Reti: al 40' st Kalajdzic S. (Stoccarda), al ' pt Kalajdzic S. (Stoccarda) al 4' pt Friedrich M. (Union Berlino), al 32' st Awoniyi T. (Union Berlino).



Ammonizioni: al 4' pt Mavropanos K. (Stoccarda), al 31' pt Klimowicz M. (Stoccarda), al 11' st Gonzalez N. I. (Stoccarda) al 35' pt Promel G. (Union Berlino), al 10' st Griesbeck S. (Union Berlino), al ' pt Gogia A. (Union Berlino).









Presentazione della partita

STOCCARDA – Questa sera, martedì 15 dicembre 2020, alle ore 20:30, l’Union Berlino farà visita allo Stoccarda per la dodicesima giornata di Bundesliga. Ricordiamo che l’ultima gara tra e due compagini, giocata il 27 maggio 2019 era terminata con il risultato di 0-0. I bookmakers ipotizzano che a vincere sarà lo Stoccarda e ne quotano la vittoria a 2.05. Negli ultimi cinque incontri lo Stoccarda ha conseguito 3 vittorie, 1 pareggio e 1 sconfitta realizzando 12 reti e subendone 8. L’Union Berlino invece ha ottenuto 2 vittorie, 2 pareggi e 1 sconfitta realizzando 12 reti e subendone 8. Calciomagazine.net vi terrà compagnia con una diretta testuale della gara a partire dall’inizio dell’evento; un’ora prima troverete sul sito le formazioni ufficiali. Se andiamo a sfogliare la classifica di Bundesliga ad oggi é in testa il Leverkusen con 25 punti, seguito da Bayern Monaco e Lipsia, appaiate a quota 24 .

Le probabili formazioni di Stoccarda – Union Berlino

Probabile modulo 3-4-1-2 per la squadra allenata da Matarazzo con Kobel in porta e retroguardia formata da Stenzel, Karazor e Kempf. Centrocampo formato dalla coppia centrale Mangala, Endo mentre Gonzalez e Coulibaly saranno sulle fasce laterali. Sulla trequarti Didavi, di supporto alla coppia di attacco formata da Castro e Kalajdzic. L’Union Berlino potrebbe scendere in campo con un modulo 4-2-3-1 con Luthe in porta e retroguardia formata dalla coppia centrale Friedrich-Knoche e da Trimmel e Lenz ai lati. A centrocampo Gentner e Andrich. Sulla trequarti Becker, Kruse e Bülter, di supporto all’unica punta Pohjanpalo.

STOCCARDA (3-4-2-1): Kobel; Stenzel, Karazor, Kempf; Gonzalez, Mangala, Endo, Coulibaly; Didavi, Castro; Kalajdzic. Allenatore: Matarazzo.

UNION BERLINO (4-2-3-1): Luthe; Trimmel, Friedrich, Knoche, Lenz; Gentner, Andrich; Becker, Kruse, Bülter; Pohjanpalo. Allenatore: Fischer.

Dove vederla in TV e in streaming

L’incontro Stoccarda – Union Berlino, valevole per la dodicesima giornata di Bundesliga, non sarà trasmessa in diretta teevisiva.