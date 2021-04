Werder Brema – RB Lipsia: dove vedere la diretta live e risultato

La partita Werder Brema – RB Lipsia di Sabato 10 aprile 2021 in diretta: formazioni e cronaca in tempo reale. Dove vedere in tv e streaming il match valido per la 28° giornata di Bundesliga

BREMA – Sabato 10 aprile 2021, alle ore 15:30, si gioca Brema – RB Lipsia, gara valida per la 28° giornata di Bundesliga. La partita in programma non rappresenta la prima volta tra le due squadre che si sfidano nuovamente dopo che la scorsa volta l’RB Lipsia ha avuto la meglio con il risultato di 2-0. L’RB Lipsia ha i favori del pronostico con i bookmakers che danno la vittoria a 1.44. Negli ultimi cinque match il Brema ha conseguito 2 vittorie, 0 pareggi e 3 sconfitte realizzando 5 gol e subendone 6. L’RB Lipsia ha conseguito invece 2 vittorie, 1 pareggi e 2 sconfitte realizzando 5 reti e subendone 4. I nostri lettori avranno a disposizione la diretta testuale di questa partita sul proprio computer e sui principali dispositivi mobili (tablet e smartphone). Dalle ore 15:30 ci sarà infatti la cronaca sul web con diretta testuale. Un’ora prima circa invece saranno disponibili le formazioni ufficiali e vedere quali sono le scelte dei due allenatori. Ricordiamo che nella classifica di Bundesliga é in testa il Bayern Monaco con 64 punit, a seguire RB Lipsia con 57 e Wolfsburg con 54.

La cronaca e tabellino minuto per minuto

[AGGIORNA LA DIRETTA]

BREMA: Eggestein M., Fullkrug N., Gruev I., Plogmann L., Veljkovic M., Woltemade N..



RB LIPSIA: Halstenberg M., Laimer K., Poulsen Y..





Dove vedere la partita in TV e streaming

La gara Brema – RB Lipsia , valida per la 28° giornata di Bundesliga, non sarà trasmessa in diretta tv o streaming.

Le probabili formazioni di Werder Brema – RB Lipsia

Il Werder Brema dovrebbe optare per un modulo speculare a quello degli avversari con Pavlenka in porta, pacchetto difensivo composto da Toprak, Moisander e Friedl. A centrocampo Eggestein e Gros; sulle corsie Gebre Selassie e Augustinsson. In attacco ci sarà Schimid trequartista alle spalle di Sargent e Rashica. Il RB Lipsia dovrebbe optare per un 3-3-1-3 con Gulacsi in porta, pacchetto difensivo con Halstenberg, Orban e Klostermann. In mediana Kampl affiancato da Adams e Haidara. In attacco come ali Nkunku e Sabitzer ali, Olto trequartista alle spalle di Forsberg unica punta.

WERDER BREMA (3-4-1-2): Pavlenka; Toprak, Moisander, Friedl; Gebre Selassie, Eggestein, Gross, Augustinsson; Schmid; Sargent, Rashica. Allenatore: Kohfeldt

RB LIPSIA (3-3-3-1): Gulasci; Halstenberg, Orban, Klostermann; Adams, Kampl, Haidara, Angelino; Nkunku, Olmo, Sabitzer; Forsberg. Allenatore: Nagelsmann.