Brescia – Parma: cronaca diretta live, risultato in tempo reale

La partita Brescia – Parma del 25 luglio 2020 in diretta: presentazione, formazioni e cronaca in tempo reale del match valevole per la trentaseiesima giornata di Serie A

BRESCIA – Sabato 25 luglio alle ore 17.15 andrà in scena Brescia – Parma, incontro valevole per la trentaseiesima giornata del campionato di Serie A 2019/2020. Da una parte ci sono le Rondinelle che sono reduci dalla sconfitta esterna di Lecce che ne ha sancito la retrocessione matematica in Serie B, insieme alla SPAL. Dall’altra parte, invece, ci sono i Ducali che hanno ottenuto l’aritmetica salvezza battendo il Napoli ed in classifica occupano il decimo posto, insieme a Bologna e Fiorentina, con 43 punti.

La cronaca minuto per minuto

[AGGIORNA LA DIRETTA]

Sabato 25 luglio alle ore 16.15 le formazioni ufficiali, dalle 17.15 la cronaca diretta della partita.

La presentazione del match

QUI BRESCIA – La formazione padrona di casa dovrebbe scendere in campo col 4-4-2 con Joronen in porta, pacchetto difensivo formato da Semprini e Martella sulle corsie esterne mentre nel mezzo Papetti e Chancellor. A centrocampo Tonali in cabina di regia con Dessena mentre sulle fasce laterali spazio a Spalek e Zmrhal. In attacco tandem offensivo composto da Torregrossa e Donnarumma.

QUI PARMA – Gli ospiti dovrebbero scendere in campo col 4-3-3 con Sepe tra i pali, pacchetto arretrato formato da Darmian e Pezzella sulle corsie esterne mentre nel mezzo Iacoponi e Bruno Alves. A centrocampo Barillà in cabina di regia con Kurtic e Brugman mezze ali mentre in attacco spazio al tridente formato da Kulusevksi, Inglese e Gervinho.

Dove vederla in TV e in streaming

L’incontro Brescia – Parma, valevole per la trentaseiesima giornata del campionato di Serie A 2019/2020, verrà trasmesso in diretta ed in esclusiva su Sky Sport Serie A (numero 202 e 249 del satellite, numero 472 e 482 del digitale terrestre) e Sky Sport (numero 252 del satellite). Sarà possibile seguire Brescia – Parma anche in diretta streaming. Gli abbonati Sky potranno vederla mediante Sky Go sia su dispositivi mobili, quali tablet e smartphone, scaricando la app per sistemi iOS e Android, sia sul proprio personal computer o notebook, collegandosi con il sito ufficiale della piattaforma. Per tutti ci sarà inoltre l’opzione Now Tv: il servizio di streaming live e on demand di Sky, previo acquisto di uno dei pacchetti proposti, offre fra i diversi contenuti sportivi anche la visione delle partite di Serie A.

Le probabili formazioni di Brescia – Parma

BRESCIA (4-4-2): Joronen; Semprini, Papetti, Chancellor, Martella; Spalek, Tonali, Dessena, Zmrhal; Torregrossa, Al. Donnarumma. Allenatore: Diego Lopez

PARMA (4-3-3): Sepe; Darmian, Iacoponi, Bruno Alves, Giu. Pezzella; Brugman, Barillà, Kurtic; Kulusevski, Inglese, Gervinho. Allenatore: D’Aversa

STADIO: Mario Rigamonti