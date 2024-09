Brooks Run Tour, in arrivo le tappe autunnali 2024

MILANO – Brooks Running torna a far correre l’Italia, con il nuovo Run Tour autunnale: un programma di eventi pensato per chiamare a raccolta le community di runner in tutta la Penisola. L’iniziativa mira a diffondere la passione per la corsa attraverso incontri aperti a tutti, offrendo ai partecipanti un’opportunità di crescita personale e collettiva attraverso il movimento, ma anche un’occasione per provare sul campo le calzature Brooks durante le tre ore di evento e ricevere una consulenza tecnica da parte dei tecnici del prodotto Brooks.

Il Brooks Run Tour avrà inizio in Veneto, con partenza da Bassano del Grappa il 17 settembre, per poi proseguire toccando diverse località italiane in Liguria, in Sicilia, in Emilia Romagna, in Toscana e in Lombardia. Il percorso comprenderà anche tappe nel Lazio e in Campania, per concludersi a Bari in Puglia il 19 ottobre. Saranno tanti gli appuntamenti a cui iscriversi gratuitamente sulla pagina dedicata.

Ogni tappa del Brooks Run Tour vuole essere un’occasione indimenticabile per ogni partecipante, volta a far vivere la corsa come un veicolo di scoperta e connessione.

Ad ogni partecipante verrà fornita una maglia ufficiale del Brooks Run Tour, le scarpe da testare durante l’attività e, a fine evento, verrà fornito un gratta e vinci con la possibilità di vincere fantastici gadget e addirittura il pettorale per poter correre la E-dreams Mitja Maratò Barcelona 2025.

Ogni evento durerà tre ore circa, durante le quali sarà possibile testare i modelli footwear più recenti di Brooks e ricevere consigli personalizzati dai tecnici del prodotto che guideranno i runners alla scoperta della scarpa più adatta alle loro corse.

Il Brooks Run Tour va oltre il semplice evento sportivo: si pone come un progetto che promuove la crescita personale e il senso di comunità, valorizzando il potere trasformativo della corsa: un’esperienza unica che unisce, ispira e valorizza ogni singolo partecipante.

Per iscrizioni e maggiori informazioni visitare il sito Brooks Run Tour.