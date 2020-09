UEFA Nations League, diretta Bulgaria – Irlanda: risultato in tempo reale

La partita Bulgaria – Irlanda del 3 settembre 2020 in diretta: presentazione, formazioni e aggiornamenti in tempo reale del match valevole per la prima giornata della UEFA Nations League, calcio d’inizio alle ore 20:45

SOFIA – Nella serata di giovedì 3 settembre, alle ore 20:45, si disputerà l’incontro Bulgaria – Irlanda, valevole per la prima giornata della UEFA Nations League 2020/2021. Da una parte, i padroni di casa che hanno disputato il loro ultimo match il 26 febbraio 2020, sfida amichevole tra le nazionali. La gara, giocata in casa contro la Bielorussia, si era conclusa con una sconfitta per 0-1. La squadra ospite, a differenza degli avversari, aveva giocato l’ultima sfida ufficiale, di qualificazione agli Europei, il 18 Novembre 2019. In quell’occasione, gli irlandesi erano stati bloccati sul pari per 1-1 dalla Danimarca. Le due nazionali, sono alla loro prima gara in Nations League, pertanto non hanno ancora raccolto punti in classifica.

Le probabili formazioni delle due squadre

Di seguito, riportiamo i due schieramenti che potrebbero scendere in campo, allo Nacionalen Stadion Vasil Levski di Sofia alle ore 20:45 di giovedì 03 settembre, per il primo turno di UEFA Nations League. Due moduli diversi, quelli proposti, che mostrano comunque una buona propensione offensiva. Nelle ultime uscite prima della pausa forzata dovuta al diffondersi dell pandemia da Covid-19, la squadra di casa aveva mostrato una pessima forma. La Bulgaria, infatti, aveva ottenuto una vittoria ed una sconfitta nelle ultime cinque gare disputate tra amichevoli e qualificazioni agli Europei. La compagine ospite, al contrario, aveva fatto meglio trovando 2 vittorie e due pareggi negli ultimi 5 incontri ufficiali.

Per ciò che concerne i due schieramenti iniziali, se non dovessero verificarsi sorprese o cambiamenti dell’ultimo momento, la Bulgaria dovrebbe proporre il trio composto da Delev, Iliev e Tonev alle spalle di Isa in attacco. Milanov troverà sicuramente spazio al centro del campo. L’Irlanda del tecnico Kenny, a differenza degli avversari, potrebbe schierare il trio formato da Connolly, Collins e McClean sul fronte offensivo. Infine, Hendrick dovrebbe partire al centro della linea mediana.

BULGARIA (4-2-3-1): Georgiev; Turitsov, Velkov, Zanev, Goranov; Milanov, Malinov; Delev, Iliev, Tonev; Isa Allenatore: Dermendžiev

IRLANDA (4-3-3): Randolph; O’Connor, Egan, Duffy, Stevens; Hendrick, Whelan, Browne; Connolly, Collins, McClean. Allenatore: Kenny

Dove vedere la partita in streaming

La visione del match Bulgaria – Irlanda non è disponibile attraverso le tradizionali piattaforme. Sarà inoltre possibile seguire la cronaca della gara in streaming attraverso l’uso di pc, tablet o smartphone. Il calcio d’inizio è previsto alle ore 20:45, per un incontro avvincente.