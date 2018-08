Bundesliga, 1° giornata: bene Bayern Monaco e Borussia Dortmund

Riparte la Bundesliga con il Bayern Monaco e il Borussia Dortmund che si impongono contro Hoffenheim e Lipsia, rispettivamente terza e sesta dello scorso campionato

Un nuovo anno è iniziato nella Bundesliga e il Bayern Monaco ha ricominciato da dove aveva terminato quello passato. I bavaresi, infatti, hanno vinto per 3-1 nell’anticipo di venerdì contro l’Hoffenheim. I campioni di Germania si portano avanti con la rete di Muller, poi si fanno raggiungere dagli ospiti al 57′. Quando mancavano 8 minuti al termine Lewandowski riporta in vantaggio il Bayern su rigore e, nei minuti di recupero, Robben chiude i conti. Il Wolfsburg passa contro lo Schalke 04: i biancoverdi portano a casa i 3 punti grazie alla vittoria per 2-1 maturata grazie alla rete di Ginczek al 94′. Vince di misura l’Herta Berlino, 1-0, contro il neopromosso Norimberga. 1-1 tra Werder Brema e Hannover: quest’ultimi si sono fatti raggiungere dalla rete di Selassie al minuto 85′, dopo essersi portati avanti al 75′ con Weydandt. Il Furtuna Dusseldorf perde in casa facendosi rimontare dall’Augsburg, 1-2 il risultato finale. I padroni di casa si erano portati avanti al 39′ con Raman, ma nella ripresa crolla sotto i colpi di Hinteregger e Hahn. L’Eintracht Francoforte, dopo l’ottima stagione passata, riparte da una vittoria per 2-0 in casa del Friburgo. Dopo 10 minuti il gol di Muller indirizza la gara che, successivamente, viene chiusa al minuto 82′ da Haller. Al Borussia M’Gladbach bastano 3 minuti per disfarsi del Bayer Leverkusen. I bianco-nero-verdi si portano in vantaggio al 55′ grazie al rigore di Hofmann, poi Johnson raddoppia al 58′ chiudendo cosi l’uno-due fatale per gli ospiti. Mainz-Stoccarda termina 1-0, decide la rete di Ujah al 76′. Nel posticipo finale il Borussia Dortmund strapazza il Lipsia 4-1: non passa nemmeno un minuto e la squadra della Red Bull si porta avanti con Augustin. I nerogialli rispondono dopo 20 minuti con Dahoud, al 40′ è Sabitzer con un autorete a portare il Borussia in vantaggio. Tre minuti dopo ci pensa il neoacquisto Witsel a siglare la rete del 3-1, il risultato poi diventa tondo al 91′ con Marco Reus che chiude i conti.

Bundesliga, 1° giornata: risultati

Bayern Monaco 3-1 Hoffenheim

Wolfsburg – Schalke 04 2-1

Herta Berlino – Norimberga 1-0

Werder Brema – Hannover 1-1

Fortuna Dusseldorf – Augsburg 1-2

Friburgo- Eintracht 0-2

Borussia M’Galdbach – Bayer Leverkusen 2-0

Mainz – Stoccarda 1-0

Borussia – Lipsia 4-1