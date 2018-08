Juventus, senti Pjanic: “Possiamo e vogliamo vincere tutto”

Le parole del centrocampista bosniaco, in rete contro la Lazio, nel corso di un’intervista rilasciata ai microfoni di Juventus TV.

TORINO – La Juventus è reduce dalla vittoria contro la Lazio grazie ai gol di Pjanic e Mandzukic. Primato in classifica per la compagine bianconera che anche in questa stagione non si pone limiti come sottolineato dalle parole del centrocampista bosniaco a Juventus TV: “Abbiamo in testa grandissimi traguardi. Non sarà facile, ma abbiamo una rosa importante e tutti uniti possiamo farcela”. L’ex centrocampista della Roma, poi, prosegue: “La Juventus vuole vincere tutto e anche se non sarà facile è un obiettivo che possiamo raggiungere tutti insieme, società, tifosi e squadra. Abbiamo una rosa importante. Non siamo ancora brillantissimi ma quando la squadra entrerà in forma ci divertiremo ancora di più. Sono contento di aver segnato il primo gol in casa di questa stagione, una rete che mi è piaciuta moltissimo perché non era facile coordinarsi bene”.

Tre gol in questo 2018 per l’ex Lione: “Anche quello con il Torino era stato bellissimo, anche perché era nel derby, ma quello con la Lazio mi è piaciuto tantissimo perché non era facile, soprattutto per la difficoltà di coordinazione; in più sono contento di aver segnato il primo gol della stagione in casa, contro una squadra che questa stagione che darà fastidio a tanti“. Su Cristiano Ronaldo: “Spero si trovi bene con noi e siamo molto felici del suo arrivo. Possiamo solo trarre benefici da lui. Non era semplice, quando saremo più in forma ci divertiremo”.

Fonte foto: Twitter Juventus