Bundesliga 2018/2019 – Il resoconto della tredicesima giornata

Torna alla vittoria il Bayern, ma il Dortmund non molla un colpo. Ottimo punto in trasferta per lo Schalke. Cade il Monchengladbach contro il Lipsia.

DORTMUND – Con il posticipo di ieri sera tra Norimberga e Leverkusen che ha visto le due squadre portare a casa un punto a testa frutto dell’1-1 maturato si è conclusa la tredicesima giornata della Bundesliga. Turno che ha confermato ancora una volta l’imbattibilità del Borussia Dortmund, capolista indiscussa, passato 2-0 sul Friburgo grazie ai due gol, uno per tempo siglati da Reus e il solito Alcacer. Accorcia le distanze il Bayern Monaco tornato alla vittoria nella trasferta a Brema contro il Werder grazie alla doppietta dell’ex Serge Gnabry.

Bavaresi che vincendo hanno accorciato le distanze dal secondo posto,adesso a -2 occupato dal Borussia Monchengladbach sconfitto per 2-0 dai tori del RB Lipsia che raggiungono la terza posizione in classifica. Buon pareggio in trasferta per lo Schalke di Tedesco che contro l’Hoffenheim va sotto e riesce ad agguantare il risultato grazie alla rete di Bentaleb. Male anche l’Eintracht Francoforte fermato 2-1 da un Wolfsburg più determinato e in palla. Nelle zone basse di classifica importante vittoria dello Stoccarda che batte 1-0 l’Augusta portandosi al terzultimo posto.

Bundesliga: il resoconto della tredicesima giornata

30 novembre ore 20:30

Fortuna Düsseldorf- Mainz 0-1

1 dicembre ore 15:30

Stoccarda- Augusta 1-0

Hannover- Hertha 0-2

Borussia Dortmund- Friburgo 2-0

Werder Brema- Bayern Monaco 1-2

Ore 18:30

Hoffenheim- Schalke 1-1

2 dicembre ore 15:30

RB Lipsia- Borussia Monchengladbach 2-0

Ore 18:00

Eintracht Francoforte- Wolfsburg 1-2

3 dicembre ore 20:30

Norimberga- Bayer Leverkusen 1-1

Classifica aggiornata dopo tredici giornate: Borussia Dortmund 33, Borussia Monchengladbach 26, RB Lipsia 25, Bayern Monaco 24, Eintracht Francoforte 23, Hoffenheim 21, Hertha Berlino 20, Wolfsburg, Werder Brema, Magonza 18, Bayer Leverkusen 15, Schalke, Friburgo 14, Augusta 13, Norimberga, Stoccarda 11, Hannover, Fortuna Düsseldorf 9.