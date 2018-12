Premier League, il resoconto della 14° giornata

Nella 14° giornata di Premier League l’Arsenal vince il North London Derby, mentre il Liverpool si aggiudica quello di Liverpool contro l’Everton

In Premier League si è giocata la 14esima giornata; andiamo a vedere nel dettaglio le 10 partite. Il Cardiff vince in rimonta 2-1 contro il Wolverhampton portandosi a 11 punti in classifica. Il “Wolves”, dopo un buon inizio, non stanno passando un buon momento e infatti si ritrovano nella metà bassa della classifica. Vittoria anche per il Manchester City contro il Bournemouth: all’Etihad Stadium i “Citizens” si impongono per 3-1 grazie alle reti di Bernardo Silva, Sterling e Gundogan. Vardy, su rigore, al 13′ e Maddison al 23′ regalano la vittoria al Leicester che vince, in casa, contro il Watford per 2-0. Stesso risultato anche per la gara Crystal Palace – Burnley in favore dei “Glaziers” che, grazie a questa vittoria si portano a 12 punti lasciando proprio gli avversari di giornata a 9. 2-2 a sorpresa tra Southampton e Manchester United, che realizzano tutti e quattro i gol el primo tempo: i padroni di casa, grazie ad Armstrong e Soares, si portano sul 2-0 al 20′, ma successivamente, in 6 minuti, con le reti di Lukaku e Herrera la squadra di Mourinho riequilibrano il risultato.

Ottima prova del West Ham che, con un doppietta di Hernadez e un gol di Anderson, si impone 0-3 in casa del Newcastle. 2-1 del Brighton in rimonta contro l’Huddersfield che si era portato avanti al primo minuto di gioco. Sarri, con il suo Chelsea, batte il Fulham di Ranieri per 2-0 grazie alle reti di Pedro e Loftus-Cheek che riportano alla vittoria i “Blues” dopo la sconfitta contro il Tottenham. L’Arsenal si impone 4-2 sul il Tottenham e si porta a casa, al termine di una partita rocambolesca, il North London Derby. Dopo essersi andati in vantaggio con Aubameyang i “Gunners” si fanno rimontare dalle reti di Dier e Kane; al 56′ è ancora Aubameyang a ricondurre la gara in parità prima dei gol di Lacazette al 74′ e Torreira 77′, che decretano la vittoria dell’Arsenal. Il Derby di Liverpool è deciso al 96′ da Origi che permette ai “Reds” di rimanere nella scia del Manchester City.

Premier League, 14° giornata: i risultati

Cardiff – Wolves 2-1

Man City – Bournemouth 3-1

Leicester – Watford 2-0

Crystal Palace – Burnley 2-0

Newcastle – West Ham 0-3

Huddersfield 1-2 Brughton

Southampton – Man United 2-2

Chelsea – Fulham 2-0

Arsenal – Tottenham 4-2

Liverpool – Everton 1-0

CLASSIFICA: Man City 38, Liverpool 36, Chelsea 31, Arsenal 30, Tottenham 30, Everton 22, Man United 22, Leicester 21, Bournemouth 20, Watford 20, Brighton 18, Wolves 16, West Ham 15, Crystal Palace 12, Newcastle 12,, Cardiff 11, Huddersfield 10, Southampton 9, Burnley 9, Fulham 8