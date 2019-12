Bundesliga 2019-2020: il resoconto alla tredicesima giornata

Questa sera (lunedì 2 dicembre) alle 20:30 si concluderà la tredicesima giornata del massimo campionato tedesco con Magonza – E.Francoforte. Il risultato che salta all’occhio è la sconfitta a sorpresa del Bayern Monaco contro il Bayer Leverkusen. Il Borussia M’Gladbach vince e allunga in classifica.

Con Embolo (2), Thuram e Herrmann il Borussia M’Gladbach torna al primo posto, vince anche il Lipsia con i gol di Schick, Sabitzer e Werner (2-3 in casa dell’ultimo Padernborn che aveva già bloccato il Borussia Dortmund con un pareggio). Lo scivolone di giornata lo fa il Bayern Monaco contro il Bayer Leverkusen, bavaresi sconfitti per 1-2 in gol Muller al 34′, per gli ospiti doppietta di Bailey al 10′ e 35′.

I risultati della tredicesima giornata di Bundesliga

Schalke – U.Berlino 2-1

Colonia – Augusta 1-1

Hertha Berlino – B.Dortmund 1-2

Hoffeneim – Fortuna D. 1-1

Padernborn – Lipsia 2-3

Bayern M. – Bayer L. 1-2

B. M’Gladbach – Friburgo 4-2

Wolfsburg – Werder Brema 2-3

Magonza – E.Francoforte (lun 2 20:30)

LA CLASSIFICA: B.M’Gladbach 28, Lipsia 27, Schalke 25, Bayern M. 24, B.Dortmund 23, Friburgo e Beyer L. 22, Hoffeneim 21, Wolfsburg 20, E.Francoforte* 17, U.Berlino 16, Augusta e Werder Brema 14, Magonza* e Fortuna D. 12, Hertha B. 11, Colonia 8, Padernborn 5.

*Una partita in meno