Bundesliga 31a giornata: i risultati. Pari dello Schalke

Tonfo del Lipsia che rischia di comprometere la corsa Champions, Dilaga il Borussia Dortmund. Embolo e Konplyanka non sono sufficienti allo Schalke 04. Tris dei campioni di Germania in casa dell’Hannover

Lo Schalke 04 è stato fermato sul pari, 2-2 il risultato finale, sul campo del Colonia mantenendo il secondo posto in classifica con due lunghezze di vantaggio sul Dortmund: per i giocatori di Tedesco i gol sono stati di Embolo e Konplyanka mentre per i ragazzi di Ruthenbeck sono andati in rete Bittencourt e Risse. Poker del Borussia Dortmund inflitto al Bayer Leverkusen: Sancho, doppietta di Reus e Philipp. Con questo successo la compagine di Stoger ha raggiunto quota 54 punti in classifica a più tre proprio sulla squadra affrontata oggi.

Cinquina dell’Hoffenheim inflitta al Lipsia e sorpasso in classifica. Già nel primo tempo la gara si era incanalata a favore degli ospiti avanti con Uth, raddoppio di Gnabry , terzo gol di Kaderabek. Keita ha accorciato le distanze a inizio ripresa ma Rupp ha riportato avanti i giocatori di Nagelsmann. Definitivo 2-5 fissato da Upamecano. Ospiti a quota 49 punti. Crollo interno dell’Eintracht per mano dell’Hertha Berlino, 0-3 il finale: Selke su rigore, Leckie e Essweln i marcatori della squadra di Dardai. Con questa vittoria gli ospiti hanno raggiunto 42 punti in classifica.

Identico punteggio, questa volta con vittoria casalinga, per il Borussia M’Gladbach che ha superato il Wofsburg per 3-0: Stindl , Rafael e Kramer i giocatori andati a rete. Padroni di casa che vanno cosi a 43 punti, all’ottavo posto. Affermazione per lo Stoccarda che ha avuto la meglio sul Werder Brema: a segno Gentner e Oznac. La squadra di Korkut ha ora 42 punti a pari merito con l’Herta Berlino.

2-0 dell’Augusta sul Magonza: Gregoritsch e Finnbogason i marcatori per i padroni di casa che sono all’undicesimo posto con 40 punti. La capolista, già campione di Germania, Bayern Monaco è uscita vincitore dal match in casa dell’Hannover: Muller, Lewandowski e Rudy in rete. Venticinquesimo successo stagionale per i bavaresi. Vittoria, di misura, dell’Amburgo sul Friburgo: Holtby match winner per la formazione penultima in classifica con 25 punti.

Bundesliga 31a giornata: risultati e classifica

Dortmund-Leverkusen 4-0

Amburgo-Friburgo 1-0

Francoforte-Hertha 0-3

Hannover-Bayern 0-3

RB Lipsia-Hoffenheim 2-5

Stoccarda-Brema 2-0

Monchengladbach-Wolfsburg 3-0

Augusta-Magonza 2-0

Colonia-Schalke 2-2

CLASSIFICA:

Bayern 78

Schalke 56

Dortmund 54

Leverkusen 51

Hoffenheim 49

RB Lipsia 47

Francoforte 46

Monchengladbach 43

Hertha 42

Stoccarda 42

Augusta 40

Brema 37

Hannover 36

Wolfsburg 30

Magonza 30

Friburgo 30

Amburgo 25

Colonia 22