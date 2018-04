Pronostici calcio del 23 aprile 2018: posticipi in evidenza

I suggerimenti per le scommesse del giorno 23 aprile 2018. Bolletta dedicata ai posticipi di Serie A, B e C e ai massimi camponati inglese e spagnolo

I pronostici per lunedì 22 aprile 2018 riguardano i campionati italiani di Serie A, B e C, La Premier League e la Liga spagnola. Sono state scelte sei gare e analizzate nel dettaglio.

Genoa-Verona 1 (ore 20.45)

Posticipo della trentaquattresima giornata del campionato di Serie A. Il Genoa proviene dalla sconfitta rimediata nel turno infrasettimanale all’Olimpico contro la Roma e in classifica ora è dodicesimo con 38 punti. Il Verona, penultimo a quota 25 e a quattro lunghezze dalla quartultima ed è reduce da due sconfitte consecutive, ultima delle quali quella in casa contro il Sassuolo.

Frosinone-Empoli gol (ore 20.30)

Big match della trentasettesima giornata del Campionato di Serie B. Le due squadre sono, rispettivamente, seconda e prima, distanziate da 10 lunghezze. Provengono entrambe da una vittoria: il Frosinone ha avuto la meglio in trasferta sul campo dell’Avellino, l’Empoli al Castellani contro la Pro Vercelli.

Everton-Newcastle gol (ore 21)

Scontro di metà classifica nella trentacinquesima giornata del massimo campionato inglese. L’Everton proviene dal pareggio ottenuta in trasferta sul campo dello Swamsea e in classifica è nono con 42 punti. Una lunghezza in meno per il Newcastle, decimo e reduce dalla vittoria casalinga contro l’Arsenal.

Athletico Bilbao-Levante 1 (ore 21)

Match valido per la trentaquattresima giornata del massimo camponato spagnolo. L’Athletico Bilbao proviene dal pareggio ottenuto in trasferta sul campo del Real Madrid e in classifica è tredicesimo con 40 punti. Sei lunghezze in meno per il Levante, diciassettesimo e reduce dalla vittoria casalinga contro il Malaga.

AlbinoLeffe-Reggiana under 2,5 (ore 20.30)

Gara valida per la trentaseiesima giornata del girone B della Serie C. L’AlbinoLeffe proviene dal pareggio ottenuto in trasferta sul campo del Padova e in classifica è undicesimo con 40 punti. Undici lunghezze in più per la Reggiana, terza, che nel turno precedente ha pareggiato in casa con il Bassano.

Catania-Trapani gol (ore 20.45)

Per la trentaseiesima giornata del girone C del campionato di Serie C si gioca anche Catania-Trapani. Si tratta di uno scontro diretto per la promozione perchè le duu squadre si trovano rispettivamente al secondo e al terzo posto, dietro alla capolista Lecce. I padroni di casa provengono dalla vittoria in trasferta sul campo dell’Akragas mentre gli ospiti sono reduci dal pari casalingo con l’Andria.

Riepilogo della partite: la schedina consigliata per le partite del 23 aprile 2018

Genoa-Verona 1 (1,48)

Frosinone-Empoli gol (1,62)

Everton-Newcastle gol (1,83)

Bilbao-Levante 1 (1,70)

AlbinoLeffe-Reggiana under 2,5 (1,60)

Catania-Trapani gol (1,95)

TOTALE VINCITA INDICATIVA CON UNA GIOCATA DA 10 euro -> 232 euro