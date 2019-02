La presentazione della 22esima giornata di Bundesliga. Il Dortmund farà visita al Norimberga, mentre il Bayern Monaco aprirà il turno contro l’Augsburg

NORIMBERGA – La Bundesliga scenderà in campo nel weekend per disputare le 22esima giornata. Si inizierà con l’anticipo che vedrà il Bayern Monaco giocare in casa dell’Augsburg: i bavaresi hanno come obiettivo la vittoria per mettere pressione al Borussia Dortmund, mentre l’Augsburg vuole allontanarsi dalla terzultima posizione. Il Lipsia riceverà la visita dello Stoccarda che al momento occupa la zona play-out con soli 15 punti. Wolfsburg e Mainz si sfideranno in un match di metà classifica con vista Europa League visto che i biancoverdi occupano la settima posizione a -1 dalla quinta. L’ Hannover, penultimo, sarà impegnato nella difficile sfida contro l’Hoffenheim che si trova in 9a posizione con 30 punti. Sfida salvezza per lo Schalke 04 che riceverà in casa il Friburgo: le due squadre occupano rispettivamente la quattordicesima e la tredicesima posizione e sono divise soltanto da un punto.

Il Werder Brema farà visita all’Herta Berlino per raggiungerlo in classifica visti i soli 3 punti che dividono le due compagini. Il Borussia M’Gladbach, terzo a -3 dal Bayern Monaco secondo e -8 dal Borussia, andrà a Francoforte dove ci sara l’Eintracht ad aspettarlo. La squadra biancorossa si trova in quinta posizione ed una eventuale vittoria potrebbe portare la squadra a -6 dalla rivale di giornata riaccendendo anche le speranze Champions League. Il Leverkusen potrebbe approfittare dello scontro precedentemente citato per avvicinarsi al quarto posto, al momento le aspirine occupano la sesta posizione, visto che il match contro il Fortuna Dusseldorf non appare impraticabile. A chiudere il programma sarà la sfida testa-coda che vedrà il Borussia Dortmund impegnato in casa del Norimberga.

Bundesliga 2018/2019 – La presentazione della 22.ma giornata

VENERDI 15 FEBBRAIO ORE 20.30

Augsburg – Bayern Monaco

SABATO 16 ORE 15.30

Stoccarda – RB Lipsia

Wolfsburg – Mainz 05

Hoffenheim – Hannover 96

Schalke 04 – Friburgo

SABATO 16 ORE 18.30

Herta Berlino – Werder Brema

DOMENICA 17 ORE 15.30

Eintracht Frankfurt – Borussia M’Gladbach

DOMENICA 17 ORE 18

Bayer Leverkusen – Fortuna Dusseldorf

LUNEDI ORE 20.30

Norimberga – Borussia Dortmund

CLASSIFICA: Dortmund 50; Bayern M. 45; M’gladbach 42; Lipsia 38; E.Francoforte, Leverkusen 33; Wolfsburg 32; Hertha 31; Hoffenheim, W.Brema 30; Mainz 27; Fortuna 25; Friburgo 23; Schalke 22; Augsburg 18; Stoccarda 15; Hannover 14; Norimberga 12.