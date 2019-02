La Serie cadetta ruba la scena questa sera con l’anticipo tra Palermo e Brescia per la vetta della classifica. In A Juve e Frosinone aprono la 24ma

Venerdì 15 febbraio si apre come di consueto ogni settimana il programma della Serie B. Questa volta mettiamo in evidenza l’anticipo tra le due squadre al vertice: Palermo e Brescia. Si potrebbe pensare a il passato contro il futuro visto che dopo aver condotto per larghi tratti la classifica i rosanero hanno attraversato un momento di difficoltà che ha permesso al Brescia di completare la scalata in classifica. Ma per la sfida di questa sera i padroni di casa ci arrivano con dei segnali di risveglio rendendo così il risultato molto incerto. In Serie A causa impegno di Champions League la Juve anticipa a oggi la sua sfida contro un Frosinone alla disperata ricerca di punti salvezza. Entrambi i match si potranno seguire anche con il supporto della nostra webcronaca.

Nel resto d’Europa gare di anticipo oggi a partire da Francia, Spagna, Germania ma anche Olanda e Inghilterra. Tutti gli incontri sono elencati in fondo con il relativo risultato aggiornato in tempo reale.

Andiamo adesso a vedere invece dove si è già giocato e in particolare nel centro e sud America e nei suoi principali campionati. Partiamo dalla Superliga argentina dove c’e’ stato l’1-1 tra Rosario e River Plate. Sblocca il punteggio Quintero al 17′ e pareggio ad inizio ripresa di Allione. Nella coppa brasiliana successo casalingo dell’URT, 3-2 su Coritiba mentre vincono in trasferta Oeste e Santa Cruz. Nella Liga Aguila colombiana vittoria casalinga per 2-1 del Deportivo Cali su Colima mentre in Coppa Libertadores finisce senza reti il match tra Atletico National e Guaira. Chiudiamo con Copa Sudamericana che ha visto il pareggio tra Corinthias e Racing Club con le reti di Rios e Gustavo.

Risultati aggiornati in tempo reale sulle partite di oggi

[AGGIORNA LA DIRETTA]