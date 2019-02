I suggerimenti per le scommesse sulle partite di venerdì. Bolletta dedicata agli anticipi di Serie A e B, Ligue 1, Bundesliga, Liga e Eredivisie

I pronostici di venerdì 15 febbraio riguardano gli anticipi di Serie A, Serie B, Ligue 1, Bundesliga, Liga e Eredivisie. Complessivamente sei gare che siamo andati ad analizzare. Nel dettaglio la scommessa oggi.

Lione – Guingamp 1 (ore 20.45)

Gara valida per la venticinquesima giornata del massimo campionato francese. Il Lione proviene dalla sconfitta rimediata in trasferta sul campo del Nizza e in classifica è terzo con 43 punti. Ventinove lunghezze in meno per il Guingamp, fanalino di coda del torneo, che nel turno precedente ha perso in casa dal Lilla

Augusta – Bayern 2 (ore 20.30)

Incontro valevole per la ventiduesima giornata del massimo campionato tedesco. L’Augusta proviene dalla sconfitta rimediata in trasferta sul campo del Brema e in classifica è quindicesimo con 18 punti. Venticinque lunghezze in più per il Bayern Monaco, secondo a -5 dalla capolista Dortmund e reduce dalla vittoria casalinga contro lo Schalke.

Juventus – Frosinone over 2,5 (ore 20.30)

Anticipo della ventiquattresima giornata del campionato di Serie A. I bianconeri provengono dalla vittoria di ottenuta in trasferta sul campo del Sassuolo e sono in testa alla classifica con 63 punti, a+11 dal Napoli. Penultimi a quota 16 i ciociari, reduci dalla vittoria ottenuta a sorpresa sul campo della Sampdoria.

Palermo -Brescia under 2,5 (ore 21)

Scontro al vertice nella ventiquattresima giornata del campionato di Serie B. Il Palermo proviene dalla vittoria ottenuta in trasferta sul campo del Perugia ed è secondo con 41 punti. Una lunghezza in più per il Bresca, che nel turno precedente ha vinto in casa contro il Carpi.

Den Haag – Zwolle over 2,5 (ore 20)

Match valido per la ventiduesima giornata del massimo campionato olandese. Il Den Haag proviene dalla sconfitta rimediata in trasferta sul campo dell’Emmen e in classifica è tredicesimo con 24 punti. Una lunghezza in più per lo Zwolle, undicesimo e reduce dal pareggio ottenuti in casa dell’Heerenven.

Eibar – Getafe 1 (ore 21)

Incontro valevole per la ventiquatteresima giornata del massimo campionato spagnolo. L’Eibar proviene dal pareggio ottenuto in trasferta sul campo del Siviglia e in classifica è decimo con 30 punti. Cinque lunghezze in più per il Getafe, quinto e reduce dalla vittoria casalinga contro il Celta Vigo.

Riepilogo delle partite: la schedina consigliata per le partite del 15 febbraio 2019

Lione – Guingamp 1 (1,27)

Augusta – Bayern 2 (1,30)

Juventus – Frosinone over 2,5 (1,47)

Palermo -Brescia under 2,5 (1,75)

Den Haag – Zwolle over 2,5 (1,65)

Eibar – Getafe 1 (2,00)

