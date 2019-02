Due big match infiammeranno la giornata sportiva, si gioca anche in Brasile e Inghilterra oltre alla C italiana

Seconda giornata degli ottavi di Champions League in questo mercoledi 13 febbraio. Riflettori puntati sui match di questa sera che potremmo seguire anche con il supporto della webcronaca. Primo match è Ajax-Real Madrid con gli olandesi reduci dalla sconfitta contro l’Heracles ed in classifica occupa la seconda posizione con 50 punti. Dall’altra parte ci sono i castigliani che stanno vivendo un ottimo momento di forma e vengono dal derby vinto contro l’Atletico. Nel secondo match gli inglesi terzi in campionato escono dal successo casalingo contro il Leicester e se la vedranno contro la compagine tedesca che viene dal clamoroso pareggio subito in rimonta contro l’Hoffenheim ma in classifica occupa la prima posizione con 50 punti, +5 sul Bayern Monaco. La giornata sarà completata dalla Serie C italiana che per il turno infrasettimanale scende oggi in campo con il girone A e B ma anche dalla Championship inglese, Ligue 1 francese e Coppa del Brasile. Prima di passare a vedere in rassegna tutti i risultati aggiornata in tempo reale vediamo le squadre che hanno già giocato tra questa notte e mattina. Nella Copa Libertadores successo casalingo per il Barcellona SC sul Defensor Sp. (1-0) mentre colpo esterno del Palestino sull’Ind. Medellin. Nella Coppa Sudamericana invece Macara supera 2-1 il Guabira in casa. Nella Coppa messicana tris del Dorados contro Zacatec mentre in Nuova Zelanda 1-1 tra Southern United e Ackland City. Continua la OFC Champions League in Australia e Oceania. Pirotecnico 7-0 del Central Sport in casa del Morobe Wawens e successi a suon di gol per l’Henderson Eels 6-5 in casa del Lautoka e 4-2 del Toti City sul Malampa Revivors. Di misura invece la vittoria casalinga dell’Hienghene sul Tefana.

