Ajax – Real Madrid 1-0: cronaca diretta live, risultato in tempo reale

Diretta di Ajax – Real Madrid: presentazione, formazioni e cronaca in tempo reale dell’incontro valevole per l’andata degli ottavi di finale di Champions League, calcio d’inizio alle ore 21

AMSTERDAM – Questa sera alle ore 21 andrà in scena Ajax – Real Madrid, match valido per l’andata degli ottavi di finale di Champions League.

La cronaca minuto per minuto

[AGGIORNA LA DIRETTA]

RISULTATO PARZIALE: AJAX-REAL MADRID 1-0 38' Passa in vantaggio l'Ajax con Tagliafico che, sugli sviluppi di un corner, sfrutta un errore di Courtois e di testa insacca. 37' GOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOL AJAX! TAGLIAFICO! 36' Occasione clamorosa per l'Ajax con Ziyech che, da ottima posizione, calcia col mancino ma Courtois gli sbarra la strada. 35' Seicento secondi più eventuale recupero alla conclusione della prima frazione di gioco. 32' 0-0 anche nell'altro match tra Tottenham e Borussia Dortmund. 30' Mezz'ora di gioco che è andata via, si sta facendo preferire l'Ajax. 28' Non c'è un attimo di respiro in questo primo tempo, squadre lunghe e spazi che si aprono. 26' Ajax ad un passo dal vantaggio con Tadic che lascia partire un gran mancino, la traversa salva il Real Madrid. 25' Ten Hag può essere soddisfatto di quanto visto fino ad ora, la sua squadra sta sbagliando pochissimo. 23' Metà della prima frazione di gioco, sempre 0-0 tra Ajax e Real Madrid. 21' Ritmi un po' più bassi adesso, l'Ajax ragiona palla al piede. 19' Lungo possesso della squadra spagnola che punta ad aprire le maglie dell'Ajax. 17' Pian piano sta venendo fuori anche il Real Madrid, prova a prendere campo la formazione di Solari. 15' Real Madrid ad un passo dal gol con Vinicius che entra in area e calcia col destro a giro ma Onana alza in corner. 14' Real Madrid in netta difficoltà in questo primo scorcio di gara, faticano ad uscire i castigliani. 12' Calcia Schone ma il suo destro si infrange contro la barriera. 11' Superati da poco i primi dieci minuti di gara, punizione da buona posizione per l'Ajax. 9' Ajax ad un passo dal gol con Mazraoui che, servito da Tadic, incrocia col destro mandando a lato di poco. 7' Inizio straripante da parte dell'Ajax che pressa alto e in modo aggressivo. 5' Si fa vedere la squadra padrona di casa con Ziyech che calcia col mancino dai trenta metri, palla alta. 4' Buona partenza della formazione olandese che sta provando subito a fare la partita, aspetta il Real Madrid. 2' Atmosfera magnifica ad Amsterdam, non c'è un posto libero sugli spalti. 1' PARTITI! E' cominciata Ajax-Real Madrid! 20.58 Le due squadre entrano in campo in questo momento, tra poco si comincia! 20.46 Le due compagini hanno ultimato il riscaldamento e stanno tornando negli spogliatoi. 20.30 Squadre in campo per il classico riscaldamento pre-partita. 20.04 Per quanto concerne il capitolo formazioni 4-3-3 per entrambe le squadre: nell'Ajax tridente d'attacco composto da Neres, Ziyech e Tadic mentre nel Real Madrid trio offensivo formato da Bale, Benzema e Vinicius. 19.45 Amici di Calciomagazine e appassionati di calcio buonasera e benvenuti alla diretta di Ajax-Real Madrid, incontro valevole per l'andata degli ottavi di Champions League. IL TABELLINO AJAX (4-3-3): Onana; Mazraoui, Tagliafico, De Ligt, Blind; Schone, De Jong, van de Beek; Neres, Ziyech, Tadic. Allenatore: Ten Hag REAL MADRID (4-3-3): Courtois; Carvajal, Nacho, Ramos, Reguilon; Modric, Casemiro, Kroos; Bale, Benzema, Vinicius. Allenatore: Solari RETI: 37' Tagliafico (A) AMMONIZIONI: Nacho (R) ESPULSIONI: RECUPERO: STADIO: Johan Cruijff Arena

La presentazione del match

Da una parte c’è la formazione olandese che viene dalla sconfitta contro l’Heracles ed in classifica occupa la seconda posizione con 50 punti. Dall’altra parte ci sono i castigliani che stanno vivendo un ottimo momento di forma: gli spagnoli occupano la seconda posizione in classifica dopo il successo nel derby contro l’Atletico Madrid.

QUI AJAX – La formazione olandese dovrebbe scendere in campo col 4-3-3 con Onana in porta, pacchetto difensivo composto da Mazraoui e Tagliafico sulle corsie esterne mentre nel mezzo De Ligt e Blind. A centrocampo Van de Beek in cabina di regia con Schone e De Jong mezze ali mentre in attacco spazio al trio composto da Ziyech, Dolberg e Tadic.

QUI REAL MADRID – I tre volte campioni d’Europa in carica dovrebbero scendere in campo con un modulo speculare: Courtois in porta, reparto arretrato composto da Carvajal e Reguillon sulle corsie esterne mentre nel mezzo Ramos e Varane. A centrocampo Casemiro in cabina di regia con Modric e Kroos mezze ali mentre in attacco spazio al trio composto da Bale, Benzema e Vinicius.

Dove vederla in TV e in streaming

L’incontro Ajax – Real Madrid, valevole per l’andata degli ottavi di finale di Champions League, sarà visibile sulla RAI, in particolare RAI 1, usufruendo anche degli specifici servizi di streaming per vederla su Tablet, PC o smartphone.

Le probabili formazioni di Ajax – Real Madrid

AJAX (4-3-3) Onana; Mazraoui, De Ligt, Blind, Tagliafico; De Jong, Van de Beek, Schöne; Ziyech, Dolberg, Tadić. Allenatore: ten Hag.

REAL MADRID (4-3-3) Courtois; Carvajal, Ramos, Varane, Reguilón; Modrić, Casemiro, Kroos; Bale, Benzema, Vinícius. Allenatore: Solari.

STADIO: Johan Cruijff Arena