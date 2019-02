Tottenham – Borussia Dortmund 0-0: cronaca diretta live, risultato in tempo reale

Diretta di Tottenham – Borussia Dortmund: presentazione, formazioni e cronaca in tempo reale dell’incontro valevole per l’andata degli ottavi di finale di Champions League, calcio d’inizio alle ore 21

LONDRA – Questa sera alle ore 21 andrà in scena Tottenham – Borussia Dortmund, incontro valevole per l’andata degli ottavi di finale di Champions League.

La cronaca minuto per minuto

RISULTATO PARZIALE: TOTTENHAM - BORUSSIA DORTMUND 0-0 (1'T) PRIMO TEMPO 36' dall'altra parte Son in area da posizione defilata calcia in diagonale, un tiro cross rasoterra respinto di piedi dal reattivo Burki 35' sinistro di Delaney dal limite con Lloris che non riesce a bloccare la sfera probabilmente vista all'ultimo perchè coperto 34' cross dal fondo di Foyth per Eriksen che colpisce al volo in area, palla alta 31' prova ad alzare il baricentro la squadra inglese ma gli avversari ben schierati fanno densità sulla propria trequarti regalando pochi spazi 27' dall'altra parte impreciso l'ultimo passaggio di Son per Moura in area ma padroni di casa che restano in possesso palla 23' grande spunto sulla trequarti di Sancho che prova a dialogare in area con Pulisic & company ma la difesa si salva in qualche modo 21' bella accelerazione di Sancho, palla a Gotze, anticipato in area 20' sugli sviluppi della punizione palla allontanata sui piedi di Witsel che dal limite con il destro impegna a terra il sicuro Lloris 19' intervento un pò irruento in scivolata di Sissoko su Hakimi e punizione quasi dal fondo sulla destra 16' cambio gioco non riuscito dal Dortmund sulla trequarti, palla intercettata da Vertonghen 15' palla persa al limite di Foyth, Gotze ne approfitta per servire Pulisic, rapida conclusione sul primo palo rasoterra, respinta di piedi da Lloris! 12' angolo dalla destra non sfruttata dagli inglesi e su tentativo di ripartenza di Pulisic, Aurier lo ferma irregolarmente. Primo giallo del match 10' palla filtrante per Son leggermente troppo lunga ci arriva prima Burki 7' su palla ribattuta al limite da Sissoko, bella volée in area di Moura dopo uno stop, palla che passa non molto distante dal palo alla sinistra del portiere 5' passaggio in profondità per Son ma Diallo è sulla traiettoria e può appoggiare di testa sul portiere 3' lungo lancio per Eriksen che viene fermato in offside partiti! Calcio d'inizio battuto dai padroni di casa 1 minuto di silenzio per Emiliano Sala e Gordon Banks Le squadre fanno il loro ingresso sul terreno di gioco, gara dall'esito molto incerto alla vigilia. Come andrà a finire? Lo scopriremo seguendo assieme il match. Benvenuti alla diretta di Tottenham - Borussia Dortumund, seguiremo il match in tempo reale a partire dall'ingresso in campo delle due squadre. TABELLINO TOTTENHAM (3-4-3): Lloris; Alderweireld, Foyth, Sanchez; Vertonghen, Winks, Sissoko, Aurier; Moura, Eriksen, Son. A disposizione: Gazzaniga, Trippier, Rose, Lamela, Wanyama, Llorente, Skipp. Allenatore: Mauricio Pochettino. BORUSSIA DORTMUND (4-2-3-1): Burki; Zagadou, Diallo, Toprak, Hakimi; Delaney, Witsel; Pulisic, Dahoud, Sancho; Gotze. A disposizione: Hitz, Guerreiro, Belardi, Phillipp, Wolf, Schmelzer, Larsen. Allenatore: Lucien Fravre. Reti: Ammonizioni: Aurier Recupero:

La presentazione del match

Da una parte c’è la formazione inglese che viene dal successo casalingo contro il Leicester ed in classifica occupa la terza posizione con 60 punti. Dall’altra parte, invece, c’è la compagine tedesca che viene dal clamoroso pareggio subito in rimonta contro l’Hoffenheim ma in classifica occupa la prima posizione con 50 punti, +5 sul Bayern Monaco.

QUI TOTTENHAM – La formazione di Pochettino dovrebbe scendere in campo col 4-2-3-1 con Lloris in porta, pacchetto difensivo composto da Trippier e Rose sulle corsie esterne mentre nel mezzo Vertonghen e Alderweireld. A centrocampo Dier e Winks in cabina di regia mentre davanti Sissoko, Eriksen e Son a supporto di Llorente.

QUI BORUSSIA DORTMUND – La formazione tedesca dovrebbe rispondere con un modulo speculare: Burki tra i pali, pacchetto difensivo composto da Schmelzer e Hakimi sulle corsie esterne mentre nel mezzo Weigl e Zagadou. A centrocampo Witsel e Delaney in cabina di regia mentre davanti Sancho, Guerrero e Gotze alle spalle di Alcacer.

Dove vederla in TV e in streaming

La partita Tottenham – Borussia Dortmund, valevole per gli ottavi di finale di Champions League, sarà trasmessa in diretta su Sky, in particolare Sky Sport Football: gli abbonati a Sky Go potranno inoltre seguire il match in streaming su smartphone, tablet e PC.

Le probabili formazioni di Tottenham – Borussia Dortmund

TOTTENHAM (4-2-3-1): Lloris; Trippier, Alderweireld, Vertonghen, Rose; Winks, Dier; Sissoko, Eriksen, Son; Llorente. A disposizione: Gazzaniga, Aurier, Foyth, Wanyama, Walter-Peters, Lucas Moura, Lamela. Allenatore: Mauricio Pochettino.

BORUSSIA DORTMUND (4-2-3-1): Burki; Hakimi, Zagadou, Weigl, Schmelzer; Delaney, Witsel; Sancho, Gotze, Guerreiro; Paco Alcacer. A disposizione: Hitz, Toprak, Diallo, Pulisic, Dahoud, Larsen, Phillipp. Allenatore: Lucien Fravre.

STADIO: Wembley