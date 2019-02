Serie A 2018-2019, 24° giornata: tutto per il fantacalcio

Risultati in tempo reale della 5° giornata di ritorno del Campionato di Serie A. Informazioni utili per i fantallenatori: probabili formazioni, consigli, tabellini, pagelle, scommesse, arbitri

ROMA – La ventiquattresima giornata del Campionato di Serie A, la quinta del girone di ritorno, si articola tra il 15 e il 19 febbraio 2019. Si comincia alle 20.30 di venerdì con Juventus – Frosinone.

Sabato si giocano due partite. Alle 18 è di scena Cagliari – Parma. I sardi, quindicesimi con 21 punti, vogliono riscattare la sonora sconfitta rimediata a San Siro contro il Milan; i ducali, dopo aver perso in casa contro l’Inter, ripartono dalla dodicesima posizione con otto lunghezze in più. Alle 20.30 la sorprendente Atalanta, quinta con 28 punti e in cerca del terzo successo consecutivo, ospita il Millan, quarto a quota 29.

Domenica 10 si disputano altre sei partite. Nel lunch match la Spal, dopo la sconfitta di Bergamo, cerca punti importanti in ottica salvezza contro la Fiorentina, che sabato scorso ha fermato il Napoli: la squadra di Semplici è quattordicesima con 22 punti, quella di Pioli decima a quota 32. Alle ore 15 l’Empoli, in piena zona rossa, cerca la vittoria contro il Sassuolo, reduce dalla sconfitta interna contro la Juventus e undicesimo con 30 punti. Il Genoa, che dopo il pareggio di Bologna è tredicesimo a quota 25, riceve la Lazio, settima con tredici lunghezze in più e in piena corsa per un posto in Europa. Punti importanti in chiave salvezza in palio tra l’Udinese, quintultima, e il Chievo, fanalino di coda del torneo e in situazione pressochè disperata. Alle 18 l’Inter, tornata al successo contro il Parma, ospita la Sampdoria, che deve immediatamente riscattare la sconfitta subita a sorpresa a Marassi contro il Frosinone. In serata, con calcio di inizio fissato per le 20.30, il Napoli, che dopo il pareggio ottenuto a Firenze è secondo a -11 dalla capolista Juventus, riceve il Torino, ottavo con 34 punti e reduce dalla vittoria casalinga contro l’Udinese.

La Monday Night vede impegnate la Roma, sesta con 38 punti, e il Bologna, quartultimo con 18 lunghezze, di cui quattro conquistate nelle ultime due gare, dopo l’arrivo in panchina di Mihajlovic.

Calcio in tv:

15 febbraio 2019

16 febbraio 2019

17 febbraio 2019

18 febbraio 2019

Serie A, 5° giornata di ritorno: risultati in tempo reale, tutto per il fantacalcio

PROBABILI FORMAZIONI – PAGELLE

– PRONOSTICI – ARBITRI – FANTACALCIO GRATIS

Venerdì 15 febbraio

20.30

Juventus – Frosinone

Sabato 16 febbraio

18.00

Cagliari – Parma

20.30

Atalanta – Milan

Domenica 17 febbraio

12.30

Spal – Fiorenina

15.00

Empoli – Sassuolo

Genoa – Lazio

Udinese – Chievo

18.00

Inter – Sampdoria

20.30

Napoli – Torino

Lunedì 19 febbraio

20.30

Roma – Bologna