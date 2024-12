Cagliari-Atalanta: cronaca diretta live e risultato in tempo reale

Diretta Cagliari-Atalanta di sabato 14 dicembre 2024: formazioni e cronaca con tabellino. Dove vedere in tv e streaming la partita di Serie A

CAGLIARI – Sabato 14 dicembre all’Unipol Domus andrà in scena Cagliari-Atalanta, gara valida per la sedicesima giornata della Serie A Enilive 2024-2025: calcio d’inizio alle ore 15. Da una parte, la formazione guidata da Davide Nicola reduce dalla sconfitta di misura rimediata sul campo della Fiorentina (1-0) che ha interrotto una striscia di tre risultati utili consecutivi con cinque punti conquistati. Dall’altro lato, invece, gli uomini di Gian Piero Gasperini che vengono dalla nona vittoria consecutiva di campionato ottenuta ai danni del Milan (2-1) prima della sconfitta casalinga di Champions League incassata per mano del Real Madrid (2-3).

I rossoblu, che hanno totalizzato nove punti in otto gare giocate all’Unipol Domus, puntano a regalare una grande soddisfazione al proprio pubblico strappando alla capolista il terzo risultato utile di fila in casa che permetterebbe di allontanare ulteriormente la zona calda (+2). I nerazzurri, invece, che non perdono in trasferta dalla terza giornata sul campo dell’Inter (4-0) e sono reduci da sette vittorie esterne consecutive tra tutte le competizioni con 21 gol segnati e due reti subite, non vogliono fermarsi e vanno a caccia del decimo successo di fila in Serie A per consolidare la vetta della classifica (+2 dal Napoli secondo).

Il bilancio storico dei precedenti in Sardegna sorride al Cagliari: 15 vittorie, 7 pareggi e altrettante sconfitte con gol 38 realizzati e 20 reti incassate. Prima della vittoria ottenuta nella passata stagione (2-1 con gol di Scamacca, Augello e Viola) sotto la guida di Ranieri, i sardi venivano da quattro ko interni di fila contro i nerazzurri. A dirigere l’incontro sarà l’arbitro Luca Pairetto della sezione di Nichelino coadiuvato dagli assistenti Pietro Dei Giudici di Latina e Dario Garzelli di Livorno. Quarto Ufficiale: Livio Marinelli di Tivoli. Al VAR Daniele Paterna di Teramo assistito da Rosario Abisso di Palermo.

Cronaca con tabellino in tempo reale

RISULTATO IN DIRETTA: CAGLIARI-ATALANTA Sabato 14 dicembre dalle ore 14 le formazioni ufficiali, dalle 15 la cronaca con commento in diretta della partita.

Le parole di Davide Nicola

“Affronteremo una delle squadre più forti in Europa grazie al grande lavoro degli ultimi anni della società. Dovremo cercare di affrontarla nel miglior modo possibile. Sarà una sfida incredibile per la nostra crescita. Ci costringerà a pensare velocemente e con grande precisione. Parliamo di una squadra che sa attendere, aggredire, schiacciarti nella tua metà campo e possiede una grande qualità nel palleggio. Sappiamo qual è il nostro obiettivo e siamo sempre ottimisti anche se a volte non è possibile fare quello che vorresti”.

I convocati del Cagliari

Portieri: Ciocci, Scuffet, Sherri.

Difensori: Augello, Luperto, Zortea, Wieteska, Palomino, Yerry Mina, Zappa, Obert, Azzi.

Centrocampisti: Adopo, Viola, Deiola, Prati, Marin, Jankto, Makoumbou, Gaetano.

Attaccanti: Lapadula, Pavoletti, Luvumbo, Kingstone, Piccoli, Felici.

I convocati dell’Atalanta

Portieri: Rui Patricio, Carnesecchi, Rossi

Difensori: Toloi, Kossounou, Hien, Godfrey, Djimsiti, Kolasinac, Palestra

Centrocampisti: Sulemana, Cuadrado, Pasalic, Zaniolo, Ederson, De Roon, Bellanova, Ruggeri, Samardzic, Brescianini, Zappacosta

Attaccanti: Lookman, De Ketelaere, Retegui

Presentazione del match

QUI CAGLIARI – Nessun indisponibile per mister Nicola che recupera anche Lapadula. Tra i pali ancora Sherri con Obert, Mina, Luperto e Zappa a comporre la linea difensiva. In mezzo al campo prenderanno posto Makoumbou e Adopo con Zortea e Augello sulle corsie esterne. In avanti Gaetano al fianco di Piccoli.

QUI ATALANTA – Assenti Scamacca e Scalvini tra le fila dei nerazzurri. A difesa di Carnesecchi ci saranno Koussonou, Hien e Kolasinac. Sulle corsie esterne agiranno Bellanova e Zappacosta con De Roon ed Ederson in cabina di regia. Davanti spazio a Pasalic alle spalle del tandem offensivo composto da Lookman e Retegui.

Le probabili formazioni di Cagliari-Atalanta

CAGLIARI (4-4-2): Sherri; Obert, Mina, Luperto, Zappa; Augello, Makoumbou, Adopo, Zortea; Gaetano, Piccoli. Allenatore: Davide Nicola

ATALANTA (3-4-1-2): Carnesecchi; Koussonou, Hien, Kolasinac; Bellanova, Ederson, De Roon, Zappacosta; Pasalic; Lookman, Retegui. Allenatore: Gian Piero Gasperini

Dove vedere la partita in diretta tv e streaming

La partita sarà visibile in diretta e in esclusiva su DAZN, app disponibile su tablet, smartphone, moderne smart tv e console.