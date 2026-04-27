Cagliari-Atalanta 2-0: diretta live e risultato in tempo reale

Diretta Cagliari-Atalanta di lunedì 27 aprile 2026: formazioni e cronaca con tabellino. Dove vedere in tv e streaming la partita di Serie A

CAGLIARI – Lunedì 27 aprile 2026 alla Unipol Domus Arena andrà in scena Cagliari-Atalanta, gara valida per la trentaquattresima giornata della Serie A Enilive 2025-2026: calcio d’inizio fissato per le ore 18:30. Da una parte, la formazione guidata da Fabio Pisacane reduce dalla settima sconfitta nelle ultime dieci giornate rimediata sul campo dell’Inter (3-0) dopo la vittoria casalinga ai danni della Cremonese (1-0). Dall’altro lato, invece, gli uomini di Raffaele Palladino che vengono dal ko nella semifinale di ritorno di Coppa Italia con la Lazio dopo il pari dell’Olimpico contro la Roma (1-1) e la sconfitta interna con la Juventus (0-1).

Cronaca con tabellino

[AGGIORNA LA DIRETTA DI CAGLIARI-ATALANTA]

RISULTATO IN DIRETTA: CAGLIARI-ATALANTA 2-0 (1'T) PRIMO TEMPO 18' lancio di De Keteleare per Raspadori che difetta nel controllo e palla sul fondo 11' avviso verbale dell'arbitro a Scamacca che aveva un pò sbracciato 8' pressione efficace dei sardi che conquistano un angolo. 2-0 Cagliari! Ancora Mendy questa volta pronto in area sugli sviluppi del corner deviazione vincente da due passi con palla che carambola su Djimsiti! 6' lancio troppo lungo di De Ketelaere e pallone che si perde sul fondo 3' si riparte dopo il gol preso a freddo dalla Dea che deve riprendersi rapidamento dallo shock 1' Mendy! Appena 19 secondi e Cagliari in vantaggio! Palla scodellata da Adopo dalla destra in area per il numero 31 lesto a colpire di testa da due passi con Bellanova che si perde la marcatura. Azione propiziata da uno scontro di gioco con Zappacosta che ha avuto la peggio ma sembra al momento farcela partiti con il calcio d'avvio battuto dall'Atalanta Le squadre fanno il loro ingresso in campo, tutto pronto al fischio d'inizio! Un cordiale saluti ai lettori di Calciomagazine, benvenuti alla diretta di Cagliari-Atalanta per il posticipo della 34° giornata di Serie A. Fischio d'inizio dalle ore 18:30. TABELLINO CAGLIARI: Caprile, Ze Pedro, Mina, Rodriguez, Obert, Deiola, Gaetano, Adopo, Folorunsho, Esposito, Mendy. A disposizione: Sherri, Ciocci, Palestra, Kilicsoy, Raterink, Belotti, Albarracin, Dossena, Sulemana, Liteta, Zappa, Borrelli, Trepy. Allenatore: Fabio Pisacane. ATALANTA: Carnesecchi, Scalvini, Djimsiti, Kolašinac, Bellanova, de Roon, Pašalić, Zappacosta, De Ketelaere, Raspadori, Scamacca. A disposizione: Pardel, Sportiello, Kossounou, Hien, Bakker, Musah, Kamaldeen, Samardžić, Éderson, Obrić, Zalewski, Ahanor, Krstović. Allenatore: Raffaele Palladino. Reti: al 1' pt Mendy, all'8' pt Mendy Ammonizioni: Recupero:

Le formazioni ufficiali di Cagliari-Atalanta

CAGLIARI: Caprile, Ze Pedro, Mina, Rodriguez, Obert, Deiola, Gaetano, Adopo, Folorunsho, Esposito, Mendy. A disposizione: Sherri, Ciocci, Palestra, Kilicsoy, Raterink, Belotti, Albarracin, Dossena, Sulemana, Liteta, Zappa, Borrelli, Trepy. Allenatore: Fabio Pisacane.

ATALANTA: Carnesecchi, Scalvini, Djimsiti, Kolašinac, Bellanova, de Roon, Pašalić, Zappacosta, De Ketelaere, Raspadori, Scamacca. A disposizione: Pardel, Sportiello, Kossounou, Hien, Bakker, Musah, Kamaldeen, Samardžić, Éderson, Obrić, Zalewski, Ahanor, Krstović. Allenatore: Raffaele Palladino.

Le parole di Fabio Pisacane

“Noi dobbiamo aspettarci la migliore Atalanta di Palladino. Rispetto all’andata rivedo una squadra più matura nella gestione dei momenti e nella stagione. Quando hai 5 punti di vantaggio il destino è nelle tue mani. Le partite si accorciano, bisogna mettere ancor fieno in cascina. Se facciamo punti ci dobbiamo preoccupare poco di quello che capita all’esterno. Dal punto di vista fisico abbiamo gestito la settimana riprendendo da lunedì, ci siamo fermati martedì, e poi abbiamo fatto tutta la settimana. Dal punto di vista tecnico e tattico abbiamo bisogno di una condizione migliore”.

Le parole di Raffaele Palladino

“I ragazzi sono dispiaciuti dall’eliminazione in Coppa Italia, ma sono sempre stati bravi a reagire. Serve dare un segnale a Cagliari perché per noi è una gara importante. Siamo distanti dalle prime, ma bisogna crederci fino alla fine perché aspettiamo qualche passo falso davanti e prima ancora serve guardare in casa nostra e fare qualche punto in più. Ci aspettiamo una gara difficile. II Cagliari è allenato bene da Pisacane: lo conosco e ci aspettiamo insidie. In questo finale di stagione si prospetta un clima infuocato dove tutte le squadre fanno fatica. Ma è tutto nella nostra testa: serve reagire dopo la partita contro la Lazio. Dobbiamo crederci: ci sono ancora 15 punti a disposizione perché crediamo di meritare qualcosa in più”.

I convocati del Cagliari

Caprile, Palestra, Adopo, Kilicsoy, Gaetano, Sherri, Deiola, Juan Rodriguez, Raterink, Belotti, Albarracin, Dossena, Ciocci, Sulemana, Mina, Liteta, Zappa, Borrelli, Mendy, Zè Pedro, Obert, Mendy, Folorunsho, S. Esposito

I convocati dell’Atalanta

Portieri: Carnesecchi, Sportiello, Pardel.

Difensori: Ahanor, Bakker, Bellanova, Djimsiti, Hien, Kolasinac, Kossounou, Obric, Scalvini, Zappacosta.

Centrocampisti: De Roon, Ederson, Musah, Pasalic,Samardzic, Zalewski.

Attaccanti: De Ketelaere, Krstovic, Raspadori, Scamacca, Sulemana.

Presentazione del match

I rossoblù, che davanti al proprio pubblico vengono dal ritrovato successo ai danni della Cremonese (1-0) strappato dopo oltre tre mesi di astinenza, puntano al secondo successo consecutivo all’Unipol Domus – sarebbe la seconda volta nelle ultime due stagioni dopo l’1-0 alla Juventus e il 4-0 al Verona del gennaio 2025 – per blindare la zona retrocessione distante attualmente cinque lunghezze. I nerazzurri, invece, che hanno vinto soltanto una delle ultime sette trasferte ufficiali (0-3 a Lecce) pur non perdendo in campionato lontano dalle mura amiche da oltre un mese, vanno a caccia del secondo risultato utile consecutivo per provare a rimanere in corsa per i piazzamenti europei – con il sesto posto lontano adesso sette lunghezze – a meno che l’Inter non vinca la Coppa Italia, garantendo così che anche il settimo posto occupato dai bergamaschi valga l’accesso alla Conference League.

Il bilancio storico dei precedenti in Serie A ai nerazzurri: 26 vittorie, 22 sconfitte e 13 pareggi. Bilancio in Sardegna favorevole ai rossoblù: 15 vittorie, 8 pareggi e altrettante sconfitte con 38 gol realizzati e 20 reti incassate. L’ultimo precedente in terra sarda risale al 12 dicembre 2024 e si chiuse con una vittoria nerazzurra di misura firmata da Zaniolo. La sfida del girone d’andata, giocata lo scorso 13 dicembre 2025 al Gewiss Stadium, vide i nerazzurri imporsi 2-1 grazie alla doppietta di Scamacca con il gol rossoblù di Gaetano. Cinque sconfitte nelle ultime sei gare casalinghe contro l’Atalanta per il Cagliari che vinse in casa l’ultima volta con Ranieri in panchina: finì 2-1 in rimonta lo scorso 7 aprile 2024 grazie alle reti di Augello e Viola dopo il gol di Scamacca. A dirigere l’incontro sarà l’arbitro Juan Luca Sacchi della sezione di Macerata coadiuvato dagli assistenti Valerio Vecchi di Lamezia Terme e Davide Moro di Schio. Il quarto ufficiale dell’incontro sarà Davide Di Marco di Ciampino. Valerio Marini di Roma 1 e Michael Fabbri di Ravenna saranno rispettivamente Var e Avar.

QUI CAGLIARI – Pisacane dovrà fare a meno degli infortunati Pavoletti e Mazzitelli insieme ai lungodegenti Idrissi e Felici. Tra i pali Caprile, al centro della difesa Mina e Dossena con Obert e Zè Pedro a presidiare le corsie laterali. A centrocampo prenderanno posto Deiola, Gaetano e Adopo con Palestra ed Esposito ad agire a supporto di Borrelli.

QUI ATALANTA – Indisponibili Bernasconi e Rossi tra le fila dei bergamaschi. A protezione di Carnesecchi ci saranno Scalvini, Djimsiti e Kolasinac. Sulle corsie esterne agiranno Bellanova e Zappacosta con De Roon ed Ederson in mezzo al campo. Davanti per una maglia da titolare scalpita Scamacca che verrà supportato da De Ketelaere e Raspadori.

Le probabili formazioni di Cagliari-Atalanta

CAGLIARI (4-3-2-1): Caprile; Zè Pedro, Mina, Dossena, Obert; Deiola, Gaetano, Adopo; Palestra, Esposito; Borrelli. Allenatore: Fabio Pisacane.

ATALANTA (3-4-2-1): Carnesecchi; Scalvini, Djimsiti, Kolasinac; Bellanova, De Roon, Ederson, Zappacosta; De Ketelaere, Raspadori; Scamacca. Allenatore: Raffaele Palladino.

Dove vedere la partita in tv e streaming

Cagliari-Atalanta, gara valida per la trentaquattresima giornata del campionato di Serie A 2025-2026, sarà visibile in diretta e in esclusiva su DAZN, la piattaforma (disponibile su tablet, smartphone, moderne smart tv e console) che detiene i diritti televisivi per la trasmissione di tutte le partite della Serie A Enilive fino al 2029. Per gli abbonati a Sky con Decoder Sky Q sarà possibile guardare la gara anche su Dazn 1 (canale 214 del decoder satellitare) con un costo aggiuntivo.