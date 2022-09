La rete di Cheddira al 77′ decide la sfida dell’Unipol Domus. Nel finale il Bari resta in dieci uomini, ma il Cagliari si ferma al palo di Pavoletti.

CAGLIARI – Dopo un primo tempo privo di occasioni sia da una parte che dall’altra, nella ripresa la rete di Walid Cheddira sblocca il match a tredici minuti dalla fine. Dopo il vantaggio ospite il Cagliari si riversa completamente nella metà campo biancorossa e, sfruttando la superiorità numerica dovuta all’espulsione di Pucino, va più volte vicino alla rete del pareggio. Nell’ultima azione utile del match Pavoletti devia verso la porta un cross proveniente dalla destra centrando in pieno il palo con Caprile immobile. Grazie a questa vittoria i pugliesi si portano al quarto posto con 12 punti.

La cronaca con commento minuto per minuto e tabellino

[AGGIORNA LA DIRETTA]

RISULTATO FINALE: CAGLIARI - BARI 0-1 96' Finisce qui!! 95' Palo clamoroso colpito da Pavoletti in girata di testa! Si salva il Bari 93' Giallo per Millico 90' 6 minuti di recupero 88' Dentro Millico per Zappa 84' Pucino espulso!! Rosso diretto per il giocatore del Bari 82' Dentro Benedetti e D'Errico fuori Maiello e Folorunsho 77' CHEDDIRAAAAAAAA!!!! BARI IN VANTAGGIO, STOP DI PETTO E PUNTA AL VOLO PER ANTICIPARE RADUNOVIC!! BARI IN VANTAGGIO 74' Dentro Ceter per Antenucci 73' Dentro Pavoletti e Deiola fuori Lapadula e Nandez 67' Ci prova Viola direttamente da calcio di punizione. La conclusione del 10 non termina tanto lontana dalla porta di Caprile 62' Dentro Barreca e Luvumbo per Carboni e Rog 61' Dentro Bellomo fuori Botta 60' Ci prova Cheddira dal limite dell'area di rigore con il piatto, palla colpita malissimo che termina la propria corsa in curva 58' Giallo per Carboni 53' Sono 14 i falli commessi dai sardi ai danni dei pugliesi. I biancorossi ne hanno commessi solo 3 invece 50' Il primo tempo è iniziato sulla falsa riga del primo. Partita tatticamente bloccata 45' Cambio nel Bari dentro Ricci fuori Mazzotta INIZIO SECONDO TEMPO 48' Finisce qui il primo tempo 48' Occasionatissima per il Cagliari con una serie di batti e ribatti all'interno dell'era piccola che si conclude con il grande salvataggio di Di Cesare sul tentativo a botta sicura di Viola 45' Saranno 3 i minuti di recupero 40' Cinque minuti al termine della prima frazione. Ancora 0-0 36' Ci prova Altare con il mancino al termine di una mischia da dentro l'area di rigore. Caprile blocca facilmente la conclusione 34' Giallo per Ricci 29' Giallo per Rog 27' Suggerimento in profondità per Lapadula, ottima uscita con i piedi di Caprile che anticipa l'attaccante 24' E' passato il primo quarto di gara, risultato ancora fermo sullo 0-0 20' Le due squadre si stanno equivalendo sul campo, gara molto fisica e piacevole. 14' Grande accelerazione di Cheddira sulla fascia destra, l'attaccante mente anche una grande palla in mezzo, ma Radunovic in tuffo anticipa tutti e mette fuori dall'area la palla 10' Inizio molto spezzettato di gara, molti falli. 6' Deviazione di testa pericolosissima di Altare sul calcio di punizione tagliato da Viola. Palla larga di poco rispetto alla porta del Bario 2' Primi minuti con un buon ritmo. Bellissima atmosfera all'Unipol Domus 0' Si parte! INIZIO PARTITA Leggero ritardo per un problema all'auricolare del direttore di gara ORE 13 Amici di Calciomagazine e appassionati di calcio benvenuti alla diretta di Cagliari Bari TABELLINO CAGLIARI (4-3-2-1): Radunovic; Zappa (43'st Millico), Altare, Goldaniga, Carboni (17'st Barreca); Viola, Makoumbou, Rog (17'st Lovumbo); Nandez (28'st Deiola), Mancosu; Lapadula (28'st Pavoletti). A disposizione: Aresti, Dossena, Gaston Pereiro, Lella, Capradossi, Falco, Barreca, Di Pardo. Allenatore: Liverani BARI (4-2-3-1): Caprile; Pucino, Di Cesare, Vicari, Ricci (1'st Mazzotta); Maita, Maiello (37'st D'Errico), Folorunsho (37'st Benedetti); Botta (16'st Bellomo); Cheddira, Antenucci (29'st Ceter). A disposizione: Frattali, Terranova, Zuzek, Scheidler, Cangiano, Dorval, Mallamo. Allenatore: Mignani Reti: 32'st Cheddira Ammoniti: Rog (C), Ricci (B), Carboni (C), Millico (C) Espulsi: 39'st Pucino Recupero: 3'pt

La presentazione del match

CAGLIARI – Sabato 17 settembre alle ore 14 andrà in scena Cagliari – Bari, incontro valevole per la sesta giornata del campionato di Serie B 2022/2023. Da una parta troviamo i sardi che sono reduci da una grande vittoria per due reti a zero maturata al Vigorito di Benevento. I rossublu al momento occupano la terza posizione in classifica con 10 punti. Dall’altro lato del campo ci sarà, invece, il Bari che è anch’esso reduce da una buona vittoria sul campo del Cosenza e ha totalizzato fino ad ora nove punti.

QUI CAGLIARI – Liverani schiererà i sardi con il classico 4-4-2. In porta andrà Radunovic, mentre in difesa scenderanno in campo Zappa, Goldanifa, Altare e Carboni. I centrali di centrocampo saranno Rog e Mokoumbou, mentre sulle fasce agiranno Viola e Nandez. La coppa d’attacco sarà formata da Mancosu e Lapadula.

QUI BARI – Mignani si affida al 4-3-3. In porta Caprile, in difesa Pucino, Terranova, Di Cesare e Mazzotta. I tre di centrocampo saranno Maiello, Maita e Folorunsho, mentre il tridente offensivo sarà formato da Cheddira, Bellomo e Antenucci

Le probabili formazioni di Cagliari – Bari

CAGLIARI (4-4-2): Radunovic; Zappa, Goldaniga, Altare, Carboni; Nandez, Makoumbou, Rog, Viola; Mancosu, Lapadula. Allenatore: Liverani

BARI (4-3-3): Caprile; Pucino, Terranova, Di Cesare, Mazzotta; Maiello, Maita, Folorunsho; Cheddira, Bellomo, Antenucci. Allenatore: Mignani

STADIO: Unipol Domus

Dove vederla in TV e in streaming

L’incontro Cagliari – Bari, incontro valido per la sesta giornata di Serie B 2022/2023, verrà trasmesso su Dazn, sia sull’app che sul sito ufficiale. Il match sarà visibile anche su Sky Sport, su OneFootball, NOW e anche su Helbiz Live, piattaforma per la mobilità sostenibile, visibile tramite app anche sulle moderne smart tv.