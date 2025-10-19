Diretta Cagliari-Bologna di domenica 19 ottobre 2025: vantaggio del difensore al 31′ di gioco, raddoppio dell’esterno al 35′ della ripresa

CAGLIARI – Il Bologna vince con autorità alla Unipol Domus e aggancia il quarto posto in classifica. Decisivi i gol di Emil Holm nel primo tempo e Riccardo Orsolini nella ripresa. Il Cagliari, penalizzato da un gol annullato e da poca incisività offensiva, incassa la seconda sconfitta casalinga consecutiva e resta a quota 8 punti.

Cronaca della partita

Partita intensa sin dai primi minuti. Al 9’ Prati colpisce la traversa con un destro da fuori, ma l’azione viene invalidata per un fallo precedente. Al 26’ Felici segna per il Cagliari, ma il gol viene annullato per fuorigioco attivo di Adopo, che ostacola Ferguson.Il Bologna risponde al 31’ con il vantaggio: Odgaard prolunga di testa su corner, Holm anticipa tutti e insacca da pochi passi. I sardi provano a reagire, ma Ravaglia è decisivo su Felici e Folorunsho.

Nella ripresa, Pisacane inserisce Gaetano, Pedro e Luvumbo per dare vivacità, ma la difesa emiliana regge. Al 35’, Dominguez serve Orsolini che, appena entrato, firma il raddoppio con un destro preciso sul secondo palo. Il Cagliari ci prova fino alla fine con Gaetano, ma il suo tiro a giro esce di poco. Il Bologna chiude con ordine e porta a casa tre punti pesanti.

Tabellino

CAGLIARI: Caprile E., Zappa G. (dal 9′ st Borrelli G.), Mina Y. (dal 24′ st Pedro J.), Luperto S., Palestra M., Adopo M., Prati M. (dal 24′ st Gaetano G.), Folorunsho M., Obert A., Esposito Se. (dal 33′ st Kilicsoy S.), Felici M. (dal 10′ st Luvumbo Z.). A disposizione: Borrelli G., Cavuoti N., Ciocci G., Deiola A., Gaetano G., Idrissi R., Kilicsoy S., Liteta J., Luvumbo Z., Mazzitelli L., Pavoletti L., Pedro J., Rodriguez J., Rog M., Sarno V. Allenatore: Pisacane F..

BOLOGNA: Ravaglia F., Holm E. (dal 43′ st De Silvestri L.), Heggem T., Vitik M., Miranda J. (dal 15′ st Lykogiannis C.), Freuler R. (dal 32′ st Pobega T.), Ferguson L., Bernardeschi F. (dal 14′ st Orsolini R.), Odgaard J., Cambiaghi N. (dal 32′ st Dominguez B.), Castro S.. A disposizione: Casale N., Dallinga T., De Silvestri L., Dominguez B., Fabbian G., Lucumi J., Lykogiannis C., Moro N., Orsolini R., Pessina M., Pobega T., Rowe J., Skorupski L., Sulemana I., Zortea N. Allenatore: Italiano V..

Reti: al 31′ pt Holm E. (Bologna) , al 35′ st Orsolini R. (Bologna) .

Ammonizioni: al 31′ st Esposito Se. (Cagliari) al 13′ pt Miranda J. (Bologna), al 17′ st Ferguson L. (Bologna), al 45’+2 st Lykogiannis C. (Bologna) .

Recupero: 1′ pt, 5′ st

I convocati del Cagliari

Portieri: Elia Caprile, Giuseppe Ciocci, Vincenzo Sarno;

Difensori: Riyad Idrissi, Sebastiano Luperto, Yerry Mina, Adam Obert, Marco Palestra, Juan Rodríguez, Gabriele Zappa, Zé Pedro;

Centrocampisti: Michel Adopo, Nicolò Cavuoti, Alessandro Deiola, Mattia Felici, Gianluca Gaetano, Michael Folorunsho, Joseph Liteta, Luca Mazzitelli, Matteo Prati, Marko Rog;

Attaccanti: Gennaro Borrelli, Sebastiano Esposito, Semih Kılıçsoy, Zito Luvumbo, Leonardo Pavoletti.

I convocati del Bologna

Portieri: Pessina, Ravaglia, Skorupski;

Difensori: Casale, De Silvestri, Heggem, Holm, Lucumí, Lykogiannis, Miranda, Vitik, Zortea; Centrocampisti: Fabbian, Ferguson, Freuler, Moro, Pobega, Sulemana; Attaccanti: Bernardeschi, Cambiaghi, Castro, Dallinga, Dominguez, Odgaard, Orsolini, Rowe

Le parole di Fabio Pisacane

“Siamo partiti bene, potevamo fare di più o qualcosa in meno ma i tifosi hanno bisogno di vedere un’identità con un’atteggiamento ben delineato. L’importante è l’atteggiamento al di là del risultato e mi auguro che domenica i miei ragazzi percepiscano l’importanza di questo. Il Bologna è inferiore soltanto a sei squadre e merita tutto il nostro rispetto. Abbiamo vinto due scontri diretti importanti e abbiamo perso contro due big, anche se potevamo fare di più con lor, mi piace pensare che nel calcio ha ragione sempre chi fa punti. Spero di giocare meno bene magari e raccogliere più punti possibili. Conosciamo il nostro obiettivo”.

Le parole di Vincenzo Italiano

“In casa sono una buonissima formazione con tanto ritmo e tanta intensità. Sappiamo di dover competere contro un avversario tosto che ha la capacità di cambiare in corsa e che ha già messo punti importanti in cascina. Pisacane lo conosco, era ragazzino quando io giocavo nel Genoa e ha fatto benissimo nel settore giovanile del Cagliari. Sono sicuro che avrà un grande futuro da allenatore e domani ci darà filo da torcere. Dobbiamo migliorare un po’ sotto l’aspetto del carattere, della personalità e della gestione dei momenti delle gare. Servirà innalzare tutti questi aspetti mentali e caratteriali quando siamo lontani dal nostro stadio. Penso sia tutta una questione psicologica. Lo scorso anno a Cagliari avevamo reagito bene e fatto una grande partita: dobbiamo cercare di tirarci fuori come lo scorso anno”.

Presentazione del match

Domenica 19 ottobre 2025 all’Unipol Domus andrà in scena Cagliari-Bologna, gara valevole per la settima giornata della Serie A Enilive 2024-2025: calcio d’inizio alle ore 15. Uno scontro interessante tra due compagini separate in classifica da due punti dopo sei giornate seppur costruite con obiettivi diversi. Da una parte, la formazione guidata da Fabio Pisacane reduce dal pari di Udine (1-1) dopo la prima sconfitta casalinga stagionale rimediata contro l’Inter (0-2) che ha seguito due vittorie. Dall’altro lato, invece, gli uomini di Vincenzo Italiano che vengono dal successo interno strappato in goleada ai danni del Pisa (4-0) dopo il pari di Lecce subito in rimonta (2-2).

I sardi, che davanti al proprio pubblico sono riusciti a totalizzare la metà degli otto punti sin qui conquistati, cercheranno di dare continuità all’ultimo risultato positivo per muovere ancora la classifica e costruirsi una posizione sempre più lontana dalla zona calda. I felsinei, invece, che lontano dalle mura amiche non vincono da ormai sette mesi (0-1 a Venezia) e hanno raccolto il solo punto di Lecce dopo le sconfitte senza segnare con Milan e Roma (1-0), puntano al primo colpo esterno stagionale per rimanere aggrappati al treno europeo e non perdere terreno dalle dirette concorrenti.

ll bilancio storico dei precedenti in Sardegna sorride agli isolani, protagonisti di uno straordinario avvio di stagione (non succedeva dalla stagione 2019-2020 che il Cagliari partisse con otto o più punti in classifica dopo sei turni di Serie A e in quell’anno furono 10): 18 vittorie, 14 pareggi e 7 sconfitte. Negli ultimi otto scontri diretti di Serie A in terra sarda soltanto in una occasione è arrivata la sconfitta del Cagliari: nello 0-2 del 29 ottobre 2024 (Orsolini e Odgaard). Prima del ko casalingo della passata stagione sono arrivate ben cinque successi interni consecutivi ai danni dei felsinei. A dirigere l’incontro sarà l’arbitro Matteo Marchetti della sezione di Ostia Lido coadiuvato dagli assistenti Francesca Di Monte di Chieti e Marco Belsanti di Bari. Quarto ufficiale Niccolò Turrini di Firenze. Al Var, da Lissone, Daniele Ghersini della sezione di Genova assistito da Daniele Doveri di Roma 1.

QUI CAGLIARI – Mister Pisacane dovrà rinunciare a Di Pardo, Pintus, Belotti e Radunovic. A difesa di Caprile ci saranno Zappa, Mina e Luperto. Sulle corsie esterne agiranno Palestra e Obert con Adopo, Prati e Folorunsho in mezzo al campo. Davanti spazio al tandem offensivo composto da Esposito e Borrelli.

QUI BOLOGNA – Unico indisponibile Immobile tra la fila dei felsinei. Tra i pali Ravaglia, al centro della difesa Heggem e Lucumi con Holm e Lykogiannis ai lati. Sulla mediana agiranno Freuler e Ferguson con Orsolini, Odgaard e Cambiaghi a supporto di Castro.

Le probabili formazioni di Cagliari-Bologna

CAGLIARI (3-5-2): Caprile; Zappa, Mina, Luperto; Palestra, Adopo, Prati, Folorunsho, Obert; Esposito, Borrelli. Allenatore: Fabio Pisacane.

BOLOGNA (4-2-3-1): Ravaglia; Holm, Heggem, Lucumí, Lykogiannis; Freuler, Ferguson; Orsolini, Odgaard, Cambiaghi; Castro. Allenatore: Vincenzo Italiano

Dove vedere la partita in tv e streaming

Cagliari-Bologna, gara valida per la settima giornata di Serie A, sarà visibile in diretta e in esclusiva su DAZN, la piattaforma (disponibile su tablet, smartphone, moderne smart tv e console) che detiene i diritti televisivi per la trasmissione di tutte le partite della Serie A Enilive fino al 2029.