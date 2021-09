Cagliari – Empoli: cronaca diretta live, risultato in tempo reale

La partita Cagliari – Empoli del 22 settembre 2021 in diretta: presentazione, formazioni e cronaca con commento in tempo reale, dove vedere il match valido per la quinta giornata di Serie A

CAGLIARI – Mercoledì 22 settembre, alla Sardegna Arena, si giocherà Cagliari – Empoli, incontro valido per la quinta giornata del campionato di Serie A 2021/2022; calcio di inizio previsto per le ore 20:45. Il Cagliari di Walter Mazzarri, subentrato in panchina a Leonardo Semplici, é reduce dal pareggio esterno per 2-2 ottenuto all’Olimpico contro la Lazio ed é terzultimo in classifica a quota 2 con un percorso di 2 pareggi e 3 sconfitte; 7 gol fatti e ben 11 subiti (seconda peggior difesa del torneo, dietro soltanto alla Salernitana che ha 12 reti al passivo). Il bilancio nelle ultime cinque partite é di 1 vittoria, 2 pareggi e 2 sconfitte. L’Empoli di Aureliano Andreazzoli viene dalla pesante sconfitta interna per 0-3 contro la Sampdoria e ha 3 punti, frutto di 1 vittoria e 3 sconfitte: 3 gol fatti e 8 subiti. Nelle ultime cinque sfide ha collezionato 2 vittorie e 3 sconfitte. Sono 7 i precedenti, in terra sarda, fra le due compagini con il bilancio di 4 vittorie per i padroni di casa e 3 pareggi. A dirigere il match sarà Marco Di Bello della sezione di Brindisi, coadiuvato dagli assistenti Daniele Bindoni di Venezia e Damiano Margani di Latina. Quarto ufficiale Antonio Giua di Olbia. Addetti al VAR Daniele Doveri di Roma1 e Fabiano Preti di Mantova.

La cronaca con commento minuto per minuto

CAGLIARI-EMPOLI IN DIRETTA

La presentazione del match

QUI CAGLIARI – Indisponibile il solo Fiamozzi. Nel Cagliari mancheranno gli infortunati Godin, Faragò, Ladinetti e Rog e lo squalificato Zappa. Mazzarri, per la prima volta davanti al proprio pubblico, potrebbe confermare il modulo 3-5-2 schierato all’Olimpico con Cragno in porta e difesa formata da Walukiewicz, Ceppitelli e Carboni. In cabina di regia Marin con Deiola e Nandez; Caceres e Lykogiannis sulle corsie. In attacco conferma per la coppia composta da João Pedro e Keita.

QUI EMPOLI – Probabile modulo 4-3-1-2 con Vicario tra i pali e retroguardia composta dalla coppia centrale Tonelli-Luperto e da Stojanovic e Machizza sulle fasce. In mezzo al campo Haas, Ricci e Bandinelli. Sulla trequarti Bajrami;, di supporto al tandem di attacco formato da Pinamonti,in ballottaggio con Cutrone, e Mancuso.

Le probabili formazioni di Cagliari – Empoli

CAGLIARI (3-5-2): Cragno; Walukiewicz, Ceppitelli, Carboni; Caceres, Nandez, Marin, Deiola, Lykogiannis; Joao Pedro, Keita.

EMPOLI (4-3-1-2): Vicario; Stojanovic, Tonelli, Luperto, Marchizza; Haas, Ricci, Bandinelli; Bajrami; Pinamonti, Mancuso.

STADIO: Unipol Domus

Dove vederla in TV e in streaming

L’incontro Cagliari – Empoli, valido per la quinta giornata del campionato di Serie A 2021/2022, verrà trasmesso in diretta ed in esclusiva su DAZN. La sfida sarà visibile tramite app della smart tv o su tutti i dispositivi collegati ad una console PlayStation 4 o Xbox (Xbox One, Xbox One S, Xbox One X), oppure ancora usando Google Chromecast o Amazon Fire TV Stick. Gli abbonati DAZN potranno seguire la sfida in streaming anche tramite dispositivi mobili come PC, smartphone e tablet.