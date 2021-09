Elenco delle partite previste per oggi giovedì 23 settembre 2021: in primo piano i turni infrasettimanali di Serie A e Liga

GENOVA – Serie A in primo piano nella giornata odierna con i posticipi del turno infrasettimanale. Alle ore 18.30 Sampdoria-Napoli: da una parte c’è la squadra di D’Aversa che viene dal netto successo esterno contro l’Empoli ed in classifica occupa l’undicesima posizione con 5 punti. Dall’altra parte troviamo la squadra di Spalletti che è reduce dalla larga vittoria esterna contro l’Udinese ed in classifica occupa la seconda posizione con 12 punti, -1 dall’Inter che ha una partita in più. In contemporanea Torino-Lazio: da una parte c’è la squadra di Juric che viene da due successi consecutivi contro Salernitana e Sassuolo ed in classifica occupa la decima posizione con 6 punti. Dall’altra parte troviamo la squadra di Sarri che è reduce dal pareggio casalingo contro il Cagliari ed in classifica occupa l’ottava posizione, insieme all’Udinese, a quota 7 punti. Alle ore 20.45 Roma-Udinese: da una parte c’è la squadra di Mourinho che viene dalla sconfitta esterna contro l’Hellas Verona ed in classifica occupa la quinta posizione, in coabitazione con la Fiorentina, a quota 9 punti. Dall’altra parte troviamo la squadra di Gotti che è reduce dalla sconfitta casalinga contro il Napoli ed in classifica occupa l’ottava posizione, insieme alla Lazio, a quota 7 punti. C’è anche la Liga con i posticipi del turno infrasettimanale: alle ore 19.30 Granada-Real Sociedad e Osasuna-Betis mentre alle ore 22 Cadiz-Barcellona. Di seguito l’elenco completo delle sfide che ci faranno compagnia nella giornata odierna.

PARTITE CHE SEGUIREMO IN DIRETTA LIVE SU CALCIOMAGAZINE:

SERIE A

18.30

20.45

LIGA

22.00

PRONOSTICI PER OGGI E CALCIO IN TV



FIFA > U17 Amichevoli 2021 > Settembre

14:00 Ungheria - Francia



FIFA > U16 Amichevoli 2021 > Settembre



11:00



Spagna - Russia

Italia - Svizzera

13:00 Galles - Francia

14:00 Finlandia - Islanda

18:00 Svezia - Norvegia



UEFA > U17 EURO Qualificazioni 2021/2022 > Gruppo 2

12:00 Svezia - Lituania

15:00 Lettonia - Repubblica Ceca



CONMEBOL > Copa Libertadores 2021 > Semifinali

02:30 Flamengo RJ - Barcelona



CONMEBOL > Copa Sudamericana 2021 > Semifinali

00:15 Red Bull Bragantino - Libertad



CONCACAF > CONCACAF League 2021 > Ottavi di finale

02:00 Comunicaciones - Alianza

04:00 Marathón - Real Estelí



Arabia Saudita > Premier League 2021/2022

17:25 Al Nassr - Al Batin

17:30 Al Fayha - Al Ahli SFC

17:45 Al Tai - Al Ettifaq

19:25 Al Shabab - Al Hilal



Argentina > Copa Argentina 2020 > Quarti di finale

02:30 Boca Juniors - Patronato de Paraná



Armenia > Premier League 2021/2022

16:00 Pyunik FC - Junior Sevan



Austria > ÖFB-Cup 2021/2022 > 2. Giornata

18:00 LASK - SV Stripfing/Weiden

20:30 FC Admira Wacker - Rapid Wien



Belgio > Eerste klasse A 2021/2022

20:45 RSC Anderlecht - KAA Gent



Bolivia > Liga Profesional 2021

00:15 Atlético Palmaflor - The Strongest

02:00 Bolívar - Club Aurora

21:00 Always Ready - Oriente Petrolero



Brasile > Série A 2021

01:30 São Paulo FC - América - MG



Brasile > Série B 2021

00:00 Vitória - BA - Coritiba FC

02:30 Operário Ferroviário - PR - Ponte Preta



Brasile > U17 Copa do Brasil 2021 > Quarti di finale

20:00 Palmeiras - Athletico Paranaense



Cile > Primera B 2021

00:00 Rangers - Magallanes

02:00 Iquique - Copiapó



Colombia > Primera A 2021 Clausura

03:00 Atlético Junior - Atlético Huila



Danimarca > DBU Pokalen 2021/2022 > 3. Giornata



18:00



BK Frem København - Aarhus GF

AC Horsens - Silkeborg IF

19:45 Allerød FK - Brøndby IF



EAU > UAE Arabian Gulf League 2021/2022



16:45



Al Oruba - Al Ain FC

Ittihad Kalba SCC - Al Wasl

19:00 Al Wahda - Shabab Al Ahli Club



Giamaica > National Premier League 2021/2022 Playoffs > 1. Giornata

20:00 Tivoli Gardens - Vere United



Grecia > Super League 2021/2022

17:15 Ionikos Nikea - PAS Giannina

19:30 Volos NFC - Atromitos



Indonesia > Liga 1 2021/2022

10:15 Persik Kediri - PSM Makassar

13:15 PS Barito Putera - Persikabo 1973



Italia > Serie A 2021/2022



18:30



Torino - Lazio

Sampdoria - Napoli

20:45 Roma - Udinese



Italia > Primavera Coppa Italia Pr. 2021/2022 > 1. Giornata

15:00 Vicenza - Udinese



Messico > Primera División 2021/2022 Apertura

02:06 CF Monterrey - Deportivo Toluca



Messico > Liga de Expansión 2021/2022 Apertura

00:00 Coyotes de Tlaxcala - Tepatitlán

02:05 Pumas Tabasco - Venados FC

04:05 TM Fútbol Club - Cimarrones de Sonora



Messico > U20 Fuerzas Basicas 2021/2022 Apertura

19:00 CF Pachuca - Club Necaxa



Nicaragua > Liga Primera 2021/2022 Apertura

03:00 Walter Ferretti - Diriangén

01:00 Managua FC - Deportivo Ocotal



Norvegia > 2. Divisjon Avdeling 1 2021

17:00 IF Fløya - Vålerenga IF II



Peru > Primera División 2021 Clausura

18:00 Deportivo Municipal - Sport Huancayo

20:15 Academia Cantolao - Deportivo Binacional



Polonia > Puchar Polski 2021/2022 > 1. Giornata

17:30 ŁKS Łódź - KS Cracovia

20:30 Śląsk Wrocław - Bruk-Bet Termalica Nieciecza



Portogallo > Taça 2021/2022 > 2. Giornata

20:45 Real SC - CD Cova Piedade



Portogallo > Taça da Liga 2021/2022 > Gruppo C

21:15 Paços de Ferreira - Boavista



Russia > Kubok 2021/2022 > Gruppo 2

17:00 Torpedo Vladimir - FK Ural



Russia > Kubok 2021/2022 > Gruppo 10

13:00 Zenit Izhevsk - CSKA Mosca



Scozia > League Cup 2021/2022 > Quarti di finale



20:45



Celtic FC - Raith Rovers

Dundee United - Hibernian FC



Serbia > Super Liga 2021/2022

Crvena Zvezda - FK Voždovac

17:50 Mladost Lučani - Partizan



Slovenia > PrvaLiga 2021/2022

15:00 NK Tabor Sežana - NŠ Mura

17:00 FC Koper - NK Aluminij

20:15 NK Maribor - NK Celje



Spagna > Primera División 2021/2022



19:30



CA Osasuna - Real Betis

Granada CF - Real Sociedad

22:00 Cádiz CF - FC Barcelona



Svezia > Allsvenskan 2021



19:00



Hammarby IF - IFK Göteborg

Kalmar FF - AIK Solna

Mjällby AIF - Halmstads BK

Varbergs BoIS - BK Häcken



Svizzera > Super League 2021/2022



20:30



FC Lugano - Grasshopper Club Zürich

FC Sion - FC Luzern



Turchia > SüperLig 2021/2022

16:00 Atiker Konyaspor - Trabzonspor



19:00



Alanyaspor - Kasımpaşa SK

Fenerbahçe - Giresunspor



Ucraina > Kubok 2021/2022 > 3. Giornata

12:00 Epitsentr Dunaivtsi - Metalist 1925 Kharkov

14:00 Hirnyk-Sport - FK Lviv

16:00 Prykarpattya Ivano-Frankivsk - Chernomorets Odessa

18:00 Alians Lypova Dolyna - FC Mynai



Uruguay > Segunda División 2021

02:00 Defensor Sporting - CA Cerro



USA > Major League Soccer 2021

01:30 Inter Miami CF - Nashville SC



02:00



New York RB - New York City FC

Chicago Fire - New England Revolution



USA > USL Championship 2021



01:00



Charlotte Independence - Miami FC

Charleston Battery - New York RB II

01:30 Atlanta United II - Birmingham Legion

02:00 Memphis 901 - Indy Eleven

03:00 Austin Bold - El Paso Locomotive



04:00



Oakland Roots - San Diego Loyal

Tacoma Defiance - Sacramento Republic