Cagliari – Fiorentina: cronaca diretta live, risultato in tempo reale

La partita Cagliari – Fiorentina di domenica 23 gennaio 2022 in diretta: formazioni e cronaca con tabellino in tempo reale. Dove vedere in tv e streaming il match valido per la 23a giornata di Serie A

CAGLIARI – All’Unipol Domus, domenica 23 gennaio, alle ore 12:30, nella ventitreesima giornata di campionato di Serie A 2021/2022, si affronteranno Cagliari e Fiorentina. Le due squadre si ritrovano a fronteggiare due momenti della stagione completamente diversi. La Fiorentina arriva da una vittoria schiacciante contro il Genoa, nel Monday Night dell’ultima giornata di campionato, per 6-0. Con un Vlahovic in questo stato di grazia (17 gol in campionato finora) e il gioco fluido e veloce visto nelle ultime uscite, la Viola non si accontenterebbe della Conference League: sono sei i punti di distacco dalla zona Europa League, ma la squadra toscana deve recuperare il match contro l’Udinese. Se l’obiettivo della Fiorentina è l’Europa, quello del Cagliari è evitare la retrocessione. La squadra di Mazzarri, tuttavia, arriva da due sconfitte dolorose: sia in campionato contro la Roma, sia in Coppa Italia contro il Sassuolo, i rossoblu hanno disputato ottime prestazioni, ma non hanno saputo approfittarsene. La Fiorentina è la favorita del match anche in virtù dell’ultimo scontro diretto: la partita d’andata è finita 3-0 per la Viola, con le reti di Biraghi, Gonzales e il capocannoniere della Fiorentina e della Serie A, Dusan Vlahovic.

La presentazione del match

QUI CAGLIARI- Mazzarri dovrà fare a meno di due giocatori fondamentali, Carboni e Pavoletti, entrambi squalificati. Nel solito 3-5-2, quindi, potrebbe trovare spazio Obert al posto di Carboni; a centrocampo, Bellanova, Nandez, Grassi, Marin e Lykogiannis. In attacco, sarà Gagliano, in sostituzione a Pavoletti, ad affiancare Joao Pedro

QUI FIORENTINA – Italiano potrebbe cambiare alcuni interpreti del suo 4-3-3, per far rifiatare i giocatori che hanno disputato il match di lunedì contro il Genoa. Potrebbe subentrare Castrovilli al posto di Maleh, mentre in attacco, potrebbe vedersi Ikoné al posto di Saponara.

Le probabili formazioni di Cagliari – Fiorentina

CAGLIARI (3-5-2): Cragno; Altare, Lovato, Obert; Bellanova, Nandez, Grassi, Marin, Lykogiannis; Joao Pedro, Gagliano. All.: Mazzarri

FIORENTINA (4-3-3): Terracciano; Odriozola, Milenkovic, Igor, Biraghi; Bonaventura, Torreira, Castrovilli; Ikoné, Vlahovic, Gonzalez. All.: Italiano

Dove vederla in TV ed in streaming

La partita tra Cagliari e Fiorentina, valida per la ventitreesima giornata di Serie A 2021/2022, verrà trasmessa sabato 22 gennaio alle ore 14:00 da Dazn, sia sull’app che sul sito ufficiale. Il match sarà visibile anche su Sky Sport; è possibile seguire la diretta streaming sulle app di Sky Go e Now.

L’arbitro di Cagliari – Fiorentina

Il fischietto del match tra Cagliari e Fiorentina, valevole per la ventitreesima giornata di campionato, sarà affidato a Gianluca Aureliano. L’arbitro di Bologna avrà a sua disposizione come assistenti Galetto e Margani e come quarto uomo Marinelli. Sono stati disegnati al Var, invece, Maresca e Muto.