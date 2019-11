Pagelle e highlights di Cagliari – Fiorentina

CAGLIARI (4-3-1-2): Olsen 6.5; Cacciatore 6, Klavan 6, Pisacane 7, Pellegrini Lu. 6; Nandez 6.5 (83′ Ragatzu s.v.), Cigarini 7, Rog 7; Nainggolan 8.5 (78′ Castro s.v.); Joao Pedro 7, Simeone 7 (74′ Cerri 6). Allenatore: Maran

FIORENTINA (3-5-2): Dragowski; Milenkovic, Pezzella, Caceres; Lirola (46′ Sottil), Pulgar, Badelj, Castrovilli (67′ Benassi), Dalbert; Vlahovic, Chiesa (72′ Ghezzal). Allenatore: Montella



FANTAREPORT

Reti: 17′ Rog (C), 26′ Pisacane (C), 34′ Simeone (C), 54′ Joao Pedro (C), 65′ Nainggolan (C), 75′ Vlahovic (F), 87′ Vlahovic (F)

Ammoniti: Castrovilli, Pulgar, Sottil (F), Nandez (C)

Espulsi: –

Recupero: 3′ nel primo tempo, 2′ nel secondo tempo

Assist: Nainggolan (3), Cigarini (2), Dalbert



Gol vittoria: Simeone



Gol da fuori: Nainggolan



Gol dalla panchina: –

Rigore causato: –



Rigore parato/sbagliato: –



I Migliori: Nainggolan, Vlahovic