Si giocano due partite in serata, posticipi anche in Bundes 2 e Ligue 2. In Superliga argentina finisce senza reti tra Velez Sarsfield e Boca Juniors

Lunedì 11 novembre con alcuni campionati europei che propongono i loro posticipi. In Italia c’è la Serie C in evidenza visto che A e B hanno completato ieri il 12mo turno. Completano in quadro gli incontri in Bundesliga 2 e Ligue 2. Nella notte calcio sud americano in primo piano a partire dalla Superliga in Argentina. Finisce senza reti la gara tra Velez Sarsfield e Boca Juniors. In Primera A Colombia Alianza Petrolera ha superato 3-2 il Deportivo Cali. La successione delle reti con Palavecino che risponde a Arias e Vasquez che su rigore chiude il tempo in vantaggio. Nella ripresa Dinenno trova il pari ma un nuovo rigore battuto da Vasquez fissa il punteggio a favore della squadra di casa. Nella lega Messico 3-1 del Santos Laguna su Cruz Azue mentre per i Mondiali Under 17 la Corea del Sud viene sconfitta per 1-0 dal Messico. Andiamo dunque a vedere i risultati aggiornati in tempo reale della giornata odierna.

Risultati aggiornati in tempo reale sulle partite di oggi

*: partita in corso di svolgimento



Francia > Ligue 2

20:45 Rodez AF - RC Lens



Germania > 2. Bundesliga

20:30 Karlsruher SC - Erzgebirge Aue



Italia > Serie C

20:45 Avellino - Potenza