Cagliari – Genoa: cronaca diretta live, risultato in tempo reale

La partita Cagliari – Genoa del 12 settembre 2021 in diretta: presentazione, formazioni e cronaca con commento in tempo reale, dove vedere il match valido per la terza giornata di Serie A

CAGLIARI – Domenica 12 settembre alla Sardinia Arena si giocherà Cagliari – Genoa, gara valida per la terza giornata del campionato di Serie A 2021/2022; calcio di inizio previsto per le ore 15. I padroni di casa vengono dalla sconfitta per 4-1 rimediata a San Siro contro il Milan e in classifica hanno un punto avendo pareggiato nel match di esordio contro lo Spezia. Nelle ultime cinque sfide la squadra del confermato Semplici ha ottenuto due vittorie, un pareggio e due sconfitte. Ancora a quota zero quella di Ballardini, che ha perso sia contro l’Inter sia contro il Napoli, incassando complessivamente sei gol (cui si aggiungono i tre subii in amichevole in settimana dall’Alessandria) e realizzandone solo uno; nelle ultime cinque gare ha vinto contro il Perugia in Coppa Italia e riportato quattro sconfitte. A dirigere la gara sarà Luca Pairetto della sezione di Nichelino, coadiuvato dagli assistenti Ranghetti e Perrotti, quarto ufficiale Gianpiero Miele; al Var Di Paolo, all’Avar Camplone. Sono 44 i precedenti in Serie A tra le due compagini, con il bilancio di 15 vittorie a testa e 12 pareggi; l’ultima volta, lo scorso 22 maggio, finì 0-1 in favore del Genoa grazie alla rete realizzata da Shomurodov

La cronaca con commento minuto per minuto

Domenica 12 settembre alle ore 14.00 le formazioni ufficiali, dalle 15.00 la cronaca con commento in diretta della partita.

La presentazione del match

QUI CAGLIARI – Semplici probabilmente potrebbe dover ancora rinunciare al portiere Cragno, che nelle scorse settimane ha lamentato una distrazione di primo grado al muscolo ileopsoas della coscia destra. Il Cagliari dovrebbe affidarsi al modulo 3-5-2 con Radunovic in porta e retroguardia formata da Walukiewicz, Godin e Carboni. In cabina di regia Marin con Deiola e Strootman; sulle corsie Nandez e Dalbert. In attacco Pavoletti e Joao Pedro.

QUI GENOA – Probabile modulo speculare per Ballardini con Sirigu (festeggiato dai compagni per aver giocato 45’ nell’Italia che ha vinto 5-0 con la Lituania ma soprattutto per aver indossando la fascia di capitano per 30’ dopo l’uscita di Jorginho; non succedeva ad un giocatore rossoblu da 1083 giorni quando ad indossarla fu Criscito) tra i pali e difesa composta da Biraschi, Maksimovic e Criscito. In cabina di regia Badelj con Sturaro e Hernani; sulle corsie Ghiglione e Fares. Davanti il nuovo arrivato Caicedo a fianco del veterano Pandev con Destro e Kallon pronti a subentrare a gara in corso.

Le probabili formazioni delle due squadre

CAGLIARI (3-5-2): Radunovic; Walukiewicz, Godin, Carboni; Nandez, Deiola, Marin, Strootman, Dalbert; Joao Pedro, Pavoletti. Allenatore: Semplici.

GENOA (3-5-2): Sirigu; Biraschi, Maksimovic, Criscito; Ghiglione, Sturaro, Badelj, Hernani, Fares; Caicedo, Pandev. Allenatore: Ballardini.

Dove vedere la partita in tv e streaming

