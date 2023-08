La partita Cagliari-Inter di lunedì 28 agosto 2023 in diretta: reti tutte nel primo tempo con Dumfries che sblocca il risultato e raddoppio di Lautaro Martinez

CAGLIARI – Lunedì 28 agosto all’Unipol Domus andrà in scena Cagliari–Inter, gara valida per la seconda giornata del campionato di Serie A 2023-2024: calcio di inizio alle ore 20:45. Da una parte, la formazione di Claudio Ranieri reduce dal punto ottenuto (0-0) sul campo del Torino al ritorno in Serie A dopo la vittoria del playoff di Serie B della passata stagione in finale contro il Bari. Dall’altro lato, invece, gli uomini di Simone Inzaghi che vengono dal successo interno con il Monza (2-0). Tornano ad affrontarsi in Sardegna le due squadre per la 47esima volta. Il bilancio dei precedenti match in terra sarda recita 20 pareggi, 8 vittorie per il Cagliari contro le 18 dell’Inter. A dirigere l’incontro sarà l’arbitro Micheal Fabbri della sezione di Ravenna coadiuvato dagli assistenti Luca Mondin di Treviso e Damiano Di Iorio di VCO. Quarto Ufficiale Giovanni Ayroldi di Molfetta. VAR Valerio Marini di Roma 1 e AVAR Salvatore Longo di Paola.

Cronaca della partita con tabellino

RISULTATO FINALE: CAGLIARI - INTER 0-2 SECONDO TEMPO 50' triplice fischio per Fabbri, finisce 2-0 per l'Inter la sfida con il Cagliari. Le reti nel primo tempo di Dumfries e Lautaro Martinez. Per questa partita è tutto, appuntamento ai prossimi live 45' assegnati 5 minuti di recupero 45' palla gol per il Cagliari! Apertura bassa in area di Luvumbo per Azzi che calcia un pò sporco sul primo palo ma c'è anche l'ottimo intervento a terra in due tempi di Sommer 41' palo interno centrato da Calhanoglu con una conclusione bassa in diagonale dal limite sullo scarico di Cuadrado! 40' in campo Deiola per Sulemana mentre Shomurodov subentra a Zappa 38' giallo per proteste a Luvumbo 37' in campo Sensi per Mkhitaryan 36' giallo a Mkhitaryan, punita un'ostruzione su Luvumbo. Il neroazzurro ha avuto la peggio nel contrasto ginocchio contro ginocchio 35' bell'affondo di Luvumbo che arriva fino al fondo, scarico basso intercettato da Darmian 31' staffetta anche questa sera tra Thuram e Arnautovic a fare da spalla a Lautaro 28' azione da moviola in area tra Cuadrado e Luvumbo, non interviene né l'arbitro né il VAR 26' in campo i tre nuovi acquisti dell'Inter: dentro Frattesi per Barella, Carlos Augusto per Dimarco e Cuadrado per Dumfries 23' si alza la bandierina per segnalare la posizione di fuorigioco per Dimarco 20' punizione insidiosa di Dimarco dalla sinistra, Obert ostacola correttamente in area de Vrij che di testa risulta impreciso 16' si alza la bandierina per Luvumbo fermato in offside 15' in campo Azzi per Jankto 7' pestone di Dossena sulla caviglia di Lautaro, intervento dello staff medico per verificare la caviglia dell'attaccante ma sembra tutto ok 5' cross basso di Thuram per Lautaro anticipato in area da Augello, dall'altra parte ripartenza del Cagliari ma il tentativo dal limite dell'area di Di Pardo viene murata da Darmian è l'Inter a muovere il primo pallone della ripresa Di Pardo per Oristanio è la novità in casa Cagliari per questo secondo tempo, squadre nuovamente in campo PRIMO TEMPO 48' si chiude il primo tempo tra Cagliari e Inter con il doppio vantaggio degli ospiti firmato Dumfries-Lautaro. Grande intensità imposta ai sardi in questa prima frazione di gioco. Piccola pausa e torniamo per il secondo tempo 48' chiude avanti la squadra nerazzurra approfittando anche di un pò di nervosismo degli avversari 46' palla scippata a Dossena ma la conclusione dal limite di Barella termina tra le braccia del portiere 45' 3 minuti di recupero 44' cross teso di Dimarco, Augello intercetta la sfera di testa evitando che Lautaro potesse colpire verso la porta. Due corner consecutivi per i nerazzurri, sul secondo a vuoto Radunovic ma sul secondo palo non c'è nessuno pronto a sorprenderlo ma Lautaro conquista un nuovo tentativo dalla bandierina. Nulla di fatto, prova a gestire la palla il Cagliari 39' quarto corner per i nerazzurri per intervento di Oberto su Lautaro, un rimpallo che favorisce la squadra ospite. Batte verso il primo palo Calhanoglu, impatta di testa Bastoni ma fuori dallo specchio della porta 38' conclusione in area di Luvumbo murata dalla difesa attenta a fare densità 35' cambio obbligato per Ranieri, lascia il campo Pavoletti per Luvumbo 34' gioco fermo, a terra Pavoletti che si tocca la coscia e si teme un cambio. Staff medico in campo, il giocatore si è seduto da solo, forse un problema al flessore 30' LAUTAROOO MARTINEZ!!! 2-0 INTER! Bella manovra con lo scambio Thuram-Dimarco, pallonetto per il compagno bravo ad aggiustarsi la conclusione con il destro e a calciare angolato con lo stesso piede di piatto alle spalle di Radunovic sul primo palo 27' cross tagliato di Zappa per Pavoletti che sul secondo palo stacca tra Dumfries e Darmian ma alza la mira 26' uno due nello stretto tra Barella e Dumfries che in area calcia da posizione defilata e palla sul fondo 24' risposta immediata del Cagliari su verticalizzazione per Nandez che calcia verso il primo palo e ottima chiusura di Calhanoglu in ripiegamento! Solo corner per i sardi che non sfruttano questa change 21' DUMFRIESS!!! INTER IN VANTAGGIO!!! Su palla recuperata a centrocampo sulla trequarti Thuram imbuca il compagno che si inserisce in area e conclude con un preciso rasoterra diagonale di destro sul secondo palo 20' cross basso di Dimarco, sponda di Thuram in area per Lautaro che scivola mentre calcia e viene murato da Sulemana 16' cross dal fondo di Nandez per Pavoletti che prova a incornare di testa a centroarea ma alza la mira 14' palo di Lautaro! Primo squillo del match con l'argentino che riceve un cross direttamente da rimessa laterale di Dumfries toccato da Makoumbou e con il mancino calcia bene in diagonale ma è sfortunato nella circostanza 13' prova a prendere le redini del gioco in questo avvio la squadra di Inzaghi 10' prova la manovra avvolgente l'Inter palla a terra in verticale ma Mkhitaryan non di intende con Dimarco 8' cross dal fondo di Lautaro per Thuram, intercetta Radonuvic e rilancia per i suoi 5' cross dal fondo di Bastoni per Thuram, colpo di testa in area murato dalla difesa. Raccoglie dal limite Barella ma alza la mira 4' intervento di Dossena, primo angolo per l'Inter ma dalla sinistra è troppo corto il cross di Dimarco 2' traversone verso Pavoletti in area anticipato dall'uscita di Sommer Si parte! Calcio d'avvio battuto dal Cagliari in maglia rossoblù, Inter in quella bianca Le squadre hanno fatto il loro ingresso in campo, tutto pronto al fischio d'inizio Inzaghi conferma in avanti il tandem Thuram-Lautaro, nel Cagliari troviamo Pavoletti con Oristanio Un saluto ai lettori di Calciomagazine, dalle ore 20.45 seguiremo la diretta di Cagliari-Inter posticipo della 2° giornata di Serie A. TABELLINO CAGLIARI (4-4-2): 1 Radunovic; 28 Zappa (dal 40' st 61 Shomurodov), 4 Dossena, 33 Obert, 27 Augello; 8 Nandez, 29 Makoumbou, 25 Sulemana (dal 40' 14 Deiola), 21 Jankto (dal 15' st 37 Azzi); 30 Pavoletti (dal 35' st 77 Luvumbo), 19 Oristanio (dal 1' st 99 Di Pardo). A disposizione: 18 Aresti, 22 Scuffet, 3 Goldaniga, 10 Viola, 14 Deiola, 16 Prati, 37 Azzi, 39 Kourfalidis, 61 Shomurodov, 77 Luvumbo, 99 Di Pardo. Allenatore: Claudio Ranieri. INTER (3-5-2): 1 Sommer; 36 Darmian, 6 De Vrij, 95 Bastoni; 2 Dumfries (dal 26' st 7 Cuadrado), 23 Barella (dal 26' st 16 Frattesi), 20 Calhanoglu, 22 Mkhitaryan (dal 37' st 5 Sensi), 32 Dimarco (dal 26' st 30 Carlos Augusto); 9 Thuram (dal 31' st 8 Arnautovic), 10 Lautaro. A disposizione: 12 Di Gennaro, 77 Audero, 5 Sensi, 7 Cuadrado, 8 Arnautovic, 16 Frattesi, 30 Carlos Augusto, 31 Bisseck, 34 Agoumé, 48 Guercio, 19 Sarr, 50 A. Stankovic. Allenatore: Simone Inzaghi. Reti: al 21' pt Dumfries, al 30' pt Lautaro Martinez Ammonizioni: Mkhitaryan, Luvumbo Recupero: 3 minuti nel primo tempo, 5 minuti nella ripresa

Formazioni ufficiali di Cagliari – Inter

CAGLIARI (4-4-2): 1 Radunovic; 28 Zappa, 4 Dossena, 33 Obert, 27 Augello; 8 Nandez, 29 Makoumbou, 25 Sulemana, 21 Jankto; 30 Pavoletti, 19 Oristanio. A disposizione: 18 Aresti, 22 Scuffet, 3 Goldaniga, 10 Viola, 14 Deiola, 16 Prati, 37 Azzi, 39 Kourfalidis, 61 Shomurodov, 77 Luvumbo, 99 Di Pardo. Allenatore: Claudio Ranieri.

INTER (3-5-2): 1 Sommer; 36 Darmian, 6 De Vrij, 95 Bastoni; 2 Dumfries, 23 Barella, 20 Calhanoglu, 22 Mkhitaryan, 32 Dimarco; 9 Thuram, 10 Lautaro. A disposizione: 12 Di Gennaro, 77 Audero, 5 Sensi, 7 Cuadrado, 8 Arnautovic, 16 Frattesi, 30 Carlos Augusto, 31 Bisseck, 34 Agoumé, 48 Guercio, 19 Sarr, 50 A. Stankovic. Allenatore: Simone Inzaghi.

I convocati del Cagliari

Portieri: Radunovic, Aresti, Scuffet.

Difensori: Goldaniga, Dossena, Capradossi, Augello, Zappa, Obert, Di Pardo.

Centrocampisti: Nandez, Viola, Deiola, Prati, Jankto, Sulemana, Makoumbou, Azzi, Kourfalidis.

Attaccanti: Oristanio, Pavoletti, Luvumbo, Shomurodov.

Le parole di Claudio Ranieri alla vigilia

“Siamo felici e anche curiosi di confrontarci contro la finalista dell’ultima Champions League e una delle squadre migliori d’Italia. Per noi è un banco di prova stimolante e difficile ma siamo pronti. Sappiamo a cosa andiamo incontro. Io, come anche gli altri allenatori, studio gli avversari per cercare di non farli giocare al meglio ma l’Inter è una squadra forte che ha vinto 12 delle ultime 14 partite. Possiedono campioni che possono essere decisivi nell’arco di una partita e dovremo stare attenti a non commettere errori”.

Presentazione del match

QUI CAGLIARI – Assenti tra le fila rossoblù Lapadula, Mancosu, Rog, Pereiro e Desogus. Tra i pali Radunovic, sulla corsia di sinistra Augello e a destra Zappa con Obert e Dossena nel cuore della difesa. In mezzo al campo Sulemana e Makoumbou mentre sugli esterni spazio ad Azzi a sinistra e Nandez a destra. In avanti il tandem offensivo composto da Luvumbo e Pavoletti.

QUI INTER – Soltanto Acerbi in casa nerazzurra non sarà del match. A protezione di Sommer, Inzaghi schiererà il terzetto difensivo composto da Darmian, De Vrij e Bastoni. Sugli esterni Dumfries a destra e Dimarco a sinistra mentre in mezzo al campo prenderanno posto Barella, Calhanoglu e Mkhitaryan. In avanti il tandem offensivo Lautaro Martinez-Thuram.

Le probabili formazioni di Cagliari-Inter

CAGLIARI (4-4-2): Radunovic; Zappa, Dossena, Obert, Augello; Nandez, Makoumbou, Sulemana, Azzi; Luvumbo, Pavoletti. Allenatore: Claudio Ranieri

INTER (3-5-2): Sommer; Darmian, De Vrij, Bastoni; Dumfries, Barella, Calhanoglu, Mkhitaryan, Dimarco; Thuram, Lautaro Martinez. Allenatore: Simone Inzaghi

