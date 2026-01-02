Cagliari‑Milan 0‑1: decide Leao, rossoneri cinici alla Unipol Domus

Cagliari-Milan del 2 gennaio 2026 alla Unipol Domus: la rete dell’attaccante rossonero al 5′ della ripresa, sardi pericolosi in avvio

CAGLIARI – Il Milan apre il 2026 con un successo prezioso alla Unipol Domus: 1‑0 sul Cagliari grazie alla rete di Rafael Leao in avvio di ripresa. Una partita combattuta, con i sardi più intraprendenti nel primo tempo e i rossoneri più concreti nella seconda frazione. La squadra di Allegri, pur senza brillare, porta a casa tre punti fondamentali nella corsa ai piani alti della Serie A.

Cronaca della partita

1° TEMPO

Squadre in campo, al via l’anticipo alla Unipol Domus Arena. Appena 30 secondi e Prati prova una conclusione rasoterra dal limite ma si spegne di un paio di metri a lato. Al 2′ affondo sulla desrta i Palestra ma il suo diagonale termina largo in maniera analoga a quanto successo a Prati. Avvio un pò distratto dei rossoneri che stanno concedendo molto sulla propria trequarti. Con il passare dei minuti è cresciuto il possesso palla del Milan che nella prima mezz’ora non ha ancora mostrato i denti. Fiammata al 37′ di Saelemaekers, il cross basso per Leao in area carmbola su Luperto e Rodriguez terminando sul fondo. Nel recupero pizzicato in offside Leao con Loft-Cheeck steso successivamente da Rodriguez in area. Dopo 1 minuto di recupero si chiude il primo tempo sullo 0-0 di partenza. Poche emozioni e sardi propositivi in avvio con un paio di buone azioni collezionate.

2° TEMPO

Si riparte con il secondo tempo e nessun cambio nell’intervallo. Dopo appena 2 minuti traversa colpita da Leao ma la palla era precedentemente uscita dal campo. Pochi istanti dopo cross delizioso di Saelemaekers per il colpo di testa di Lofts-Cheek a centro-area alta. E’ il preludio al gol del 5′: imbucata di Fofana per Rabiot, cross basso sul palo più lontano per Leao lesto a controllare e concludere sul primo palo. Secondo tempo decisamente diverso per la squadra di Allegri pericoloso poco prima del quarto d’ora con Bartesaghi, tiro cross respinto da Caprile. Borrelli e Idrissi i primi cambi per i sardi. Al 21′ tegola per Pisacane con Esposito fuori acciaccato per Gaetano. Nel Milan esordio al 24′ per Füllkrug per Leao mentre Ricci subentra a Fofana.

Nel Milan spazio anche a Pulisic e Gabbia per Loftus-Cheek ed Estupinan. Cavuoti e Pavoletti le carte di Pisacane per i minuti conclusivi. Il primo giallo del match se lo prende al 38′ Idrissi falloso su Rabiot. Al 41′ su assist di Fullkrug in area Pulisic impegna sul primo palo Caprile. Prima del recupero conclusione a giro di Modric sul primo palo e punizione che impagna il portiere intervenuto all’angolino sinistro. Dopo 4 minuti di recupero si conclude la partita con il successo per 1-0 del Milan sul Cagliari.

Tabellino

CAGLIARI: Caprile E., Zappa G., Rodriguez J., Luperto S., Palestra M., Adopo M., Prati M. (dal 16′ st Borrelli G.), Mazzitelli L. (dal 38′ st Cavuoti N.), Obert A. (dal 16′ st Idrissi R.), Esposito Se. (dal 21′ st Gaetano G.), Kilicsoy S. (dal 38′ st Pavoletti L.). A disposizione: Borrelli G., Cavuoti N., Ciocci G., Deiola A., Di Pardo A., Gaetano G., Idrissi R., Liteta J., Luvumbo Z., Mina Y., Pavoletti L., Pintus N., Radunovic B., Rog M., Trepy Y. Allenatore: Pisacane F..

MILAN: Maignan M., Tomori F., De Winter K., Bartesaghi D., Saelemaekers A., Fofana Y. (dal 24′ st Ricci S.), Modric L., Rabiot A., Estupinan P. (dal 34′ st Gabbia M.), Loftus-Cheek R. (dal 34′ st Pulisic C.), Leao R. (dal 24′ st Fullkrug N.). A disposizione: Athekame Z., Castiello A., Fullkrug N., Gabbia M., Jashari A., Odogu D., Pavlovic S., Pulisic C., Ricci S., Terracciano P., Torriani L. Allenatore: Allegri M..

Reti: al 5′ st Leao R. (Milan) .

Ammonizioni: al 38′ st Idrissi R. (Cagliari), al 45’+1 st Palestra M. (Cagliari) al 45’+1 st Saelemaekers A. (Milan).

Recupero: 1′ pt, 4′ st

Le formazioni ufficiali di Cagliari-Milan

CAGLIARI (3-5-2): Caprile; Zappa, Luperto, Rodríguez; Palestra, Adopo, Prati, Mazzitelli, Obert; Esposito, Kılıçsoy. A disposizione: Ciocci, Radunović; Di Pardo, Idrissi, Mina, Pintus; Cavuoti, Deiola, Gaetano, Liteta, Rog; Borrelli, Luvumbo, Pavoletti, Trepy. Allenatore: Pisacane.

MILAN (3-5-2): Maignan; Tomori, De Winter, Bartesaghi; Saelemaekers, Fofana, Modrić, Rabiot, Estupiñan; Loftus-Cheek, Leão. A disposizione: Terracciano, Torriani; Athekame, Gabbia, Odogu, Pavlović; Jashari, Pulisic, Ricci; Castiello, Füllkrug. Allenatore: Allegri.

Le parole di Massimiliano Allegri

“Domani sarà una partita complicata per tanti motivi. Il primo perché é la prima dell’anno, poi per il fatto che è un momento in cui la classifica si sta delineando e noi dobbiamo fare un altro passettino in avanti per il nostro obiettivo di finire tra le prime quattro. Entriamo nella seconda parte di stagione, dobbiamo essere bravi già da domani a fare una buona prova a Cagliari. Abbiamo una serie di partite in cui sarà importante avere tutti a disposizione. Il Cagliari gioca un buon calcio e ha fatto molto bene, hanno fatto una grande partita a Torino. Sono una squadra veloce e tecnica. Dovremo essere ordinati e fare una prestazione migliore rispetto a quella con il Verona”.

I convocati del Cagliari

Portieri: Caprile, Ciocci, Radunovic

Difensori: Palestra, Idrissi, Luperto, Rodriguez, Di Pardo, Pintus, Mina, Zappa, Obert

Centrocampisti: Mazzitelli, Adopo, Gaetano, Deiola, Prati, Rog, Cavuoti, Liteta

Attaccanti: Kiliçsoy, Borrelli, Pavoletti, Trepy, Luvumbo, Esposito

Presentazione del match

Venerdì 2 gennaio 2026 alla Unipol Domus Arena andrà in scena Cagliari-Milan, anticipo della diciottesima giornata della Serie A Enilive 2025-2026: calcio d’inizio fissato alle ore 20:45. Da una parte, la formazione guidata da Fabio Pisacane reduce dal colpo esterno conquistato in rimonta sul campo del Torino (1-2) dopo un deludente pareggio casalingo arrivato nel finale con il Pisa (2-2). Dall’altro lato, invece, gli uomini di Massimiliano Allegri che vengono dal quarto successo in cinque gare ottenuto ai danni dell’Hellas Verona (3-0) e sono imbattuti da quindici giornate di campionato dopo l’esordio con sconfitta per mano della Cremonese (1-2).

I rossoblù, che davanti al proprio pubblico non perdono da ormai due mesi con cinque punti conquistati nelle ultime tre partite, vanno a caccia del terzo risultato utile consecutivo per allontanare ulteriormente la zona retrocessione il cui margine di vantaggio attuale è di sei punti. I rossoneri, invece, che lontano dalle mura amiche vengono da due successi consecutivi e hanno incassato il minor numero di gol subiti, cercano il tris di vittorie in trasferta per consolidare le prime quattro piazze e rimanere agganciati alla vetta della classifica che dista soltanto una lunghezza.

Il bilancio storico dei precedenti tra le due compagini sorride al Milan: 54 vittorie, 30 pareggi e 9 sconfitte con 153 gol all’attivo e 71 reti al passivo. L’ultimo precedente in Sardegna risale al 9 novembre 2024 e si chiuse con un pirotecnico 3-3 con gol di Zortea, Abraham e le doppiette di Leao e Zappa. Cinque sconfitte e due pareggi negli ultimi sette confronti per il Cagliari che non vince davanti al proprio pubblico con il Milan dal 28 maggio 2017: gli uomini di Rastelli si imposero 2-1, nonostante il rigore trasformato da Lapadula, grazie ai gol realizzati da Joao Pedro e Pisacane, oggi tecnico dei rossoblù. A dirigere l’incontro sarà l’arbitro Rosario Abisso della sezione di Palermo coadiuvato dagli assistenti Luigi Rossi di Rovigo e Claudio Barone di Roma 1. Quarto ufficiale: Matteo Marchetti di Ostia Lido. Al VAR Giacomo Camplone di Lanciano assistito da Marco Di Bello di Brindisi.

QUI CAGLIARI – Indisponibili Folorunsho e Ze Pedro oltre ai lungodegenti Belotti e Felici con Luvumbo e Liteta rientrati dagli impegni in Coppa d’Africa. Tra i pali Caprile con Zappa, Mina e Luperto a comporre il terzetto difensivo. Sulle corsie esterne agiranno Palestra e Obert con Adopo, Prati e Deiola in mezzo al campo. In attacco rientra Sebastiano Esposito al fianco di Kilicsoy.

QUI MILAN – Assenti Gimenez e Nkunku tra le fila dei rossoneri di Allegri che può contare anche su Fullkrug. A difesa di Maignan ci saranno Tomori, De Winter e Pavlovic. Sulle corsie esterne agiranno Saelemaekers e Bartesaghi con Fofana, Modric e Rabiot in mezzo al campo. Davanti spazio al tandem offensivo composto da Loftus-Cheek e Leao.

Le probabili formazioni di Cagliari-Milan

CAGLIARI (3-5-2): Caprile; Zappa, Mina, Luperto; Palestra, Adopo, Prati, Deiola, Obert; Esposito, Kilicsoy. Allenatore: Fabio Pisacane.

MILAN (3-5-2): Maignan; Tomori, De Winter, Pavlovic; Saelemaekers, Fofana, Modric, Rabiot, Bartesaghi; Loftus-Cheek, Leao. Allenatore: Massimiliano Allegri.

Dove vedere la partita in tv e streaming

Cagliari-Milan, gara valida per la diciottesima giornata del campionato di Serie A 2025-2026, sarà visibile in diretta su DAZN, la piattaforma (disponibile su tablet, smartphone, moderne smart tv e console) che detiene i diritti televisivi per la trasmissione di tutte le partite della Serie A Enilive fino al 2029. L’anticipo di campionato sarà visibile anche su Sky al canale 202 dell’emittente televisiva oltre che in streaming per i clienti Sky su Sky Go.