Pronostici del 3 gennaio 2026: la 18ma giornata di Serie A

I pronostici di sabato 3 gennaio 2026 sono dedicati integralmente alle gare della diciottesima giornata di Serie A

Sabato 3 gennaio si disputano le gare valide per la diciottesima giornata di Serie A. I pronostici di oggi riguardano complessivamente cinque gare, che siamo andati ad analizzare. Nel dettaglio andiamo a vedere di seguito i pronostici sul calcio di oggi ricordando che ogni giorno è possibile trovare i suggerimenti sulle partite più interessanti della giornata.

Como – Udinese 1 (ore 12,30)

Il Como di Cesc Fàbregas sta dimostrando una solidità casalinga invidiabile e una qualità di gioco espressa dal talento di Nico Paz. L’Udinese, dal canto suo, fatica maggiormente lontano dalle mura amiche e dovrà fare a meno di alcuni elementi chiave sulle fasce. La spinta del Sinigaglia e la capacità dei lariani di controllare il possesso palla rendono i padroni di casa i favoriti per questa sfida di apertura del 2026.

Genoa – Pisa 1 (ore 15)

Sfida molto sentita che vede il Genoa guidato da Daniele De Rossi affrontare un Pisa ordinato e ostico. I rossoblù puntano sulla fisicità di Frendrup e l’estro di Vitinha per scardinare la difesa toscana, che punterà invece su una gara di ripartenze guidata da Tramoni. Nonostante la resistenza del Pisa, il fattore campo del Ferraris e la maggiore profondità della rosa del Grifone dovrebbero garantire i tre punti ai liguri.

Sassuolo – Parma 1 (ore 15)

Il derby emiliano si preannuncia equilibrato e tattico, con il Sassuolo di Fabio Grosso che cerca di sfruttare il momento di forma di Andrea Pinamonti. Il Parma di Cuesta propone un calcio offensivo ma deve fare i conti con alcune assenze pesanti, tra cui il dubbio legato al portiere Suzuki. La solidità difensiva mostrata recentemente dai neroverdi al Mapei Stadium potrebbe essere la chiave per una vittoria di misura.

Juventus – Lecce 1 (ore 18)

La Juventus di Luciano Spalletti riparte nel 2026 con l’obiettivo di non perdere il treno di testa, affidandosi alla fantasia di Yildiz e al senso del gol di Jonathan David. Il Lecce di Di Francesco cercherà di chiudere gli spazi e ripartire, ma il divario tecnico complessivo appare troppo ampio, specialmente all’Allianz Stadium. È probabile una vittoria bianconera netta, con un controllo totale del match sin dai primi minuti.

Atalanta – Roma 1 (ore 20.45)

Il big match di giornata vede di fronte la Dea di Palladino e la Roma di Gasperini (in una sfida dal sapore di ex). L’Atalanta è reduce da un ottimo storico casalingo contro i giallorossi, mentre la Roma deve gestire diverse defezioni importanti a centrocampo, inclusa quella di Pellegrini. La spinta del pubblico di Bergamo e la verve realizzativa di Scamacca dovrebbero far pendere l’ago della bilancia verso i nerazzurri in una gara comunque combattuta.

Riepilogo delle partite: la schedina consigliata per le partite del 3 gennaio 2026