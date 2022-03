Formazioni Cagliari – Milan: ecco chi scende in campo

Le formazioni ufficiali di Cagliari – Milan del 19 marzo 2022, gara valida per la trentesima giornata del campionato di Serie A 2021/2022

CAGLIARI – Alle ore 20.45 all’Unipol Domus scendono in campo Cagliari e Milan nella gara valida per la trentesima giornata del campionato di Serie A 2021/2022. Dalle ore 19.45 scopriremo quali saranno le formazioni ufficiali che vedremo in campo. Mazzarri dovrà rinunciare ancora a Rog, Strootman, Walukiewicz e Nandez. Probabile il consueto modulo 3-4-2-1, con Cragno tra i pali e con Lovato, Goldaniga e Carboni a formare il blocco difensivo. In cabina di regia Grassi con Deiola; sulle corsie Bellanova e Dalbert. Sulla trequartiMarin e Joao Pedro, di supporto all’unica punta Pavoletti. Pioli dovrà rinunciare al lungodegente Kjaer ma ritrova Theo Hernandez che ha scontato il turno di squalifica. Il Milan dovrebbe scendere in campo con il tradizione modulo 4-2-3-1 con Maignan in porta e difesa composta dalla coppia centrale Tomori-Kalulu a e ai lati da Theo Hernandez e Calabria. In mediana Bennacer e Tonali. Sulla trequarti Saelemaekers, Kessie e Leao di supporto all’unica punta Ibrahimovic.

DIRETTA DELLA PARTITA

Formazioni ufficiali di Cagliari – Milan

CAGLIARI (3-4-2-1): Cragno; Goldaniga, Lovato, Carboni; Bellanova, Deiola, Grassi, Dalbert; Marin, Joao Pedro, Pavoletti. Allenatore: Mazzarri.

Squalificati:



Indisponibili: Nandez (Lesione del legamento collaterale mediale), Rog (Rottura del crociato), Strootman – (Intervento al ginocchio), Walukiewicz (Operato all’anca )

Diffidati:

Ballottaggi: Pereiro 60% – Pavoletti 40%

MILAN (4-2-3-1): Maignan; Calabria, Tomori, Kalulu, Theo Hernandez; Bennacer, Tonali; Saelemaekers, Kessie, Leao; Ibrahimovic. Allenatore: Pioli

Squalificati: –



Indisponibili: Kjaer (Operato a legamento crociato e collaterale)

Diffidati:



Ballottaggi: Ibrahimovic 55% – Giroud 45%