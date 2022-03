Grosseto – Virtus Entella: diretta live e risultato in tempo reale

La partita Grosseto – Virtus Entella del 19 marzo 2021 in diretta: formazioni e cronaca in tempo reale. Dove vedere in tv e streaming la gara valida per la trentatreesima giornata di Serie C

GROSSETO – Sabato 19 marzo, alle ore 14.30, allo Stadio “Carlo Zecchini”, andrà in scena Grosseto – Virtus Entella, gara valida per la trentaduesima giornata del Girone B della Serie C 2021/2022. I toscani vengono dal pareggio casalingo a reti bianche contro il Pontedera e in classifica sono ultimi con 25 punti, frutto di quattro partite vinte, tredici pareggiate e cinque perse; 26 reti realizzate e 39 incassate. Nelle ultime cinque sfide hanno ottenuto vittorie, pareggi e sconfitte siglando gol e a fronte dei subiti. Dall’altra parte ci sono i biancazzurri, reduci dal successo casalingo per 2-0 contro l’Ancona Matelica e sono quarti a pari merito con il Pescara, a quota 56 punti un cammino di sedici partite vinte, otto pareggiate e otto perse e con 55 reti fatte e 34 subite. A dirigere il match sarà Kevin Bonacina della sezione di Bergamo sarà coadiuvato dagli assistenti Matteo Taverna di Bergamo e Andrea Sprezzola della sezione di Mestre. Per la gara è stato designato il Sig. Michele Di Cairano della sezione di Ariano Irpino. A coadiuvarlo Francesco Valente (Roma 2) e Giacomo Pompei Poentini (Pesaro). Il quarto ufficiale sarà Matteo Frosi di Treviglio.

Tabellino in tempo reale

[AGGIORNA LA DIRETTA]

GROSSETO:. A disposizione:



ENTELLA:. A disposizione:



Reti:



La presentazione del match

QUI GROSSETO – Maurizi dovrebbe affidarsi al modulo 3-5-2. Fra i pali Barosi, coadiuvato nel pacchetto arretrato da Gorelli, Salvi e Ciolli. In cabina di regia Cretella con Bruzzo e Artioli; sulle fasce Semeraro e Raimo. Nocciolini e Capanni.

QUI ENTELLA – Volpe dovrà fare a meno di Morosini e Capello, ma dovrebbe ritrovare Paolucci e Di Cosmo. Probabile modulo 4-3-1-2 con Borra tra i pali e con Coppolaro, Chiosa, Pellizzer e Barlocco a formare il blocco difensivo. A centrocampo Palmieri, Paolucci e Karic. Sulla trequarti Schenetti, di supporto al tandem di attacco formato da Merkaj e Lescano.

Le probabili formazioni di Grosseto – Virtus Entella

GROSSETO (3-5-2): Barosi; Gorelli, Ciolli, Salvi; Raimo, Bruzzo, Cretella, Artioli, Semeraro, Nocciolini, Capanni. Allenatore: Maurizi.

VIRTUS ENTELLA (4-3-1-2): Borra; Coppolaro, Chiosa, Pellizzer, Barlocco; Karic, Paolucci, Palmieri; Schenetti; Lescano, Merkaj. Allenatore: Volpe

Dove vederla in TV ed in streaming

L’incontro verrà trasmesso in diretta ed esclusiva su Eleven Sports: potrà essere seguita previa sottoscrizione di un abbonamento, mensile o stagionale a seconda del pacchetto scelto, che consente la visione di tutte le partite del campionato di Serie C.