Il tabellino di Cagliari – Roma, partita valida per la decima giornata del campionato di Serie A 2021-2022

CAGLIARI – La Roma di José Mourinho torna a vincere: allo stadio Unipol Domus, il match Cagliari – Roma termina per 1-2. Dopo la bruciante sconfitta esterna contro gli scandinavi del Bodø/Glimt in Conference League, e dopo il pareggio contro il Napoli nel corso dell’ultima giornata di campionato, i giallorossi si sono imposti sulla squadra di Mazzarri. Che a dirla tutta ha giocato con grande coraggio, nonostante la scoraggiante ultima posizione in campionato: il primo termina a reti inviolate, ma la sensazione è che la Roma possa fare qualcosa in più. Ma se nei primi 45 minuti la formazione di casa si limita a sfruttare le palle inattive e le ripartenze, nel secondo tempo i sardi provano a costruire molto di più dal basso.

E i risultati arrivano subito: al 52′ è Pavoletti a sbloccare il risultato, approfittando di un rimpallo favorevole contro Bellanova. Complice, in area, anche l’errore di Vina, che sbaglia i tempi della staccata e lascia calciare Pavoletti alle sue spalle: 1-0. La Roma non ci sta: ci pensano El Shaarawy e il giovanissimo Felix Afena-Gyan – entrati al posto di Mkhitaryan e Vina – a rialzare il baricentro dei giallorossi. La rete del pareggio arriva però solo al 71′: Ibanez, prende bene i tempi sul cross di Pellegrini e, dagli sviluppi di un corner, sorprende Cragno da distanza ravvicinata. Il Cagliari prova a resistere, ma nella seconda frazione di gara la Roma è arrembante: l’occasione del vantaggio arriva al 78′. Zaniolo si guadagna un fallo dal limite dell’area per mano di Lykogiannis, che viene anche ammonito: la rete decisiva arriva dal tiro piazzato di Pellegrini, che la infila di potenza nel sette alla destra.

CRONACA DELLA PARTITA

Il tabellino di Cagliari – Roma 1-2

CAGLIARI (3-5-2): Cragno; Zappa, Ceppitelli, Carboni; Lykogiannis, Bellanova, Grassi (34′ st Oliva), Marin, Deiola (36′ st Keita Baldé); Joao Pedro, Pavoletti. A disposizione: Aresti, Radunovic, Keita, Altare, Farias, Pereiro, Oliva, Obert, Delpupo Keita Baldé. Allenatore: Walter Mazzarri

ROMA (4-2-3-1): Rui Patricio; Karsdorp, Mancini, Ibanez, Viña (11′ st Afena-Gyan); Cristante, Veretout (46′ st Kumbulla); Zaniolo (35′ st Calafiori), Pellegrini, Mkhitaryan (1′ st El Shaarawy); Abraham. A disposizione: Fuzato, Calafiori, Kumbulla, Tripi, Bove, Darboe, Zalewski, Calafiori, Volpato, El Shaarawy, Shomurodov, Felix Afena-Gyan. Allenatore: José Mourinho (squalificato per un turno)

RETI: st 7′ Pavoletti (C), 26′ Ibanez (R), 33′ Pellegrini (R)

AMMONIZIONI: pt 39′ Zaniolo (R), st 28′ Joao Pedro (C), 32′ Lykogiannis (C), 35′ Abraham (R), 37′ Calafiori (R), 42′ Bellanova (C)

ESPULSIONI: //

RECUPERO: 2′ nel primo tempo, 6′ nel secondo tempo

STADIO: Unipol Domus