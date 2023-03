Cagliari – Sudtirol: cronaca diretta live e risultato in tempo reale

La partita Cagliari – Sudtirol di sabato 1 aprile 2023 in diretta: formazioni e tabellino in tempo reale. Dove vedere in tv e streaming la gara valida per la 31° giornata di Serie B 2022-2023

CAGLIARI – Sabato 1 aprile 2023 all’Unipol Domus Arena andrà in scena Cagliari–Sudtirol, gara valida per la trentunesima giornata del campionato di Serie B 2022-2023: calcio di inizio alle ore 14. Scontro diretto in chiave play-off in terra sarda. Da una parte, la formazione di Claudio Ranieri reduce da sette risultati utili, due vittorie consecutive con Reggina (0-4) e anche Ascoli (4-1). Dall’altro lato invece, gli uomini di Pierpaolo Bisoli che vengono da sette vittorie e quattro pareggi. Un ruolino di marcia tutt’altro che da neopromossa per il Sudtirol terzo a -5 dal Genoa secondo, 51 i punti conquistati frutto di tredici vittorie, dodici pareggi e cinque sconfitte. Per quanto riguarda i rossoblù, è quinto posto assieme al Pisa a quota 45 punti frutto di undici vittorie, dodici pareggi e sette sconfitte. Sono otto le lunghezze di distanza tra le due compagini ma la partita sembra molto equilibrata. Forte di un rendimento strepitoso tra le mura amiche quello dei sardi: nove vittorie, quattro pareggi e due ko mentre gli altoatesini in esterna hanno portato a casa 25 punti frutto di sette successi, quattro pareggi e tre sconfitte. Cagliari che non perde all’Unipol Domus da undici gare, dallo scorso ottobre e Sudtirol che non esce sconfitto da sei trasferte, l’ultima a inizio dicembre 2022 col Genoa. Obiettivo avvicinare il terzo e il quarto posto in casa Cagliari mentre per il Sudtirol caccia a una vittoria che potrebbe continuare ad alimentare il sogno promozione diretta. Il primo e unico precedente tra le due compagini è andato in scena nel girone di andata al Druso: punteggio finale di 2-2 (Odogwu, Lapadula e Viola).

Tabellino in tempo reale

[AGGIORNA LA DIRETTA DI CAGLIARI – SUDTIROL]

CAGLIARI:. A disposizione:



SüDTIROL:. A disposizione:



Reti:



I convocati del Cagliari

Portieri: Radunovic, Aresti, Ciocci

Difensori: Goldaniga, Di Pardo, Dossena, Altare, Barreca, Zappa, Obert, Azzi

Centrocampisti: Mancosu, Nandez, Viola, Deiola, Lella, Makoumbou, Kourfalidis.

Attaccanti: Luvumbo, Prelec, Lapadula, Falco

I convocati del Sudtirol

Portieri: Poluzzi, Minelli, Marano.

Difensori: Berra, Celli, Curto, Davi, De Col, Giorgini, Masiello, Vinetot, Zaro.

Centrocampisti: Casiraghi, Eklu, Fiordilino, Lunetta, Pompetti, Schiavone, Siega.

Attaccanti: Cissé, Larrivey, Mazzocchi, Odogwu, Rover.

Le parole di Claudio Ranieri alla vigilia

“Da qui alla fine saranno tutti finali e dobbiamo alimentare il nostro sogno. Non dobbiamo assolutamente mollare fino alla fine come i nostri tifosi non vogliono fare. Il Sudtirol è da complimenti, ha numeri notevoli ed è una neopromossa. Tengono poco la palla ma attaccano tanto gli avversari e la profondità. La squadra sta bene e dobbiamo provare a vincere. Bisogna giocare una partita perfetta, bisogna andare in velocità con lo stesso spirito delle ultime gare stando concentrati su ogni episodio che offre la gara senza farli ripartire”.

Le parole di Pierpaolo Bisoli alla vigilia

“Non siamo al 100% ma la partita è importante e vogliamo farla bene davanti a una delle più forti, se non la più forte del campionato. Ha segnato nelle ultime gare e ha subito pochi gol. Siamo pronti, sappiamo i nostri difetti e proveremo a nascondere. Per noi c’è un altro banco di prova importante per questo rush finale. Noi andremo là cercando di vincere. Dobbiamo essere tutti compatti e provarci con la mentalità di aiutarci a vicenda l’uno con l’altro”.

Presentazione del match

QUI CAGLIARI – Qualche assenza per Ranieri che dovrà fare a meno di Pavoletti, Rog e Capradossi. In porta Radunovic con Zappa, Dossena, Obert e Azzi a comporre la linea difensiva. A centrocampo Nandez, Makoumbou e Kourfalidis mentre in avanti spazio a Mancosu alle spalle di Prelec e Lapadula.

QUI SUDTIROL – Indisponibili gli infortunati Tait, Celli e Carretta per Bisoli. Tra i pali Poluzzi al centro della difesa Zaro e Masiello mentre sulle corsie laterali Curto e De Col. Sugli esterni Rover e Casiraghi con Pompetti e Casiraghi in mezzo al campo. In avanti il tandem offensivo composto da Cisse e Odogwu.

Le probabili formazioni di Cagliari-Ascoli

CAGLIARI (4-3-1-2): Radunovic; Zappa, Dossena, Obert, Azzi; Nandez, Makoumbou, Kourfalidis; Mancosu; Prelec, Lapadula. Allenatore. Claudio Ranieri.

SUDTIROL (4-4-2): Poluzzi; Curto, Zaro, Masiello, De Col; Rover, Belardinelli, Pompetti, Casiraghi; Cisse, Odogwu. Allenatore. Pierpaolo Bisoli.

Dove vedere la partita in tv e streaming

L’incontro verrà trasmesso su Dazn, su Sky Sport Calcio canale 202 dell’emittente televisiva e inoltre anche su Helbiz Live, piattaforma per la mobilità sostenibile visibile tramite app sulle moderne smart tv.